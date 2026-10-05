Dalam sejarah panjang dan penuh cerita Liverpool Football Club, hanya sedikit skenario "bagaimana jika" yang memiliki bobot emosional sebesar kemungkinan Gerrard bermain dalam tim asuhan Klopp. Gelandang ikonik itu mengakhiri kebersamaannya selama 17 tahun dengan tim utama Liverpool pada musim panas 2015, dengan memilih awal baru di Major League Soccer bersama LA Galaxy.

Namun, hanya empat bulan setelah perpisahan emosional Gerrard di Anfield, klub berpisah dengan Brendan Rodgers dan menunjuk Klopp, yang memicu era baru kesuksesan modern yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu kejadiannya selalu dipandang para pendukung sebagai putaran nasib yang kejam, dan kini sang pemain sendiri mengungkap konflik batinnya atas keputusan karier penting tersebut.

Berbicara dalam sebuah acara di Singapura, Gerrard mengenang proses pengambilan keputusan yang membuatnya meninggalkan klub masa kecilnya setelah mencatatkan 710 penampilan. Gelandang itu berusia 35 tahun saat itu dan sedang bergulat dengan kenyataan penurunan kondisi fisiknya serta perubahan perannya di dalam skuad. "Saya akan, saya akan mengorbankan banyak hal, secara profesional dan pribadi, demi mendapat kesempatan bermain untuk Klopp," kata Gerrard kepada hadirin.