AFP
Diterjemahkan oleh
'Saya akan mengorbankan segalanya' - Steven Gerrard mengungkapkan sejauh apa dia akan melangkah untuk bermain bagi Jurgen Klopp di Liverpool
Momen penentu yang mendefinisikan kepergian Gerrard
Dalam sejarah panjang dan penuh cerita Liverpool Football Club, hanya sedikit skenario "bagaimana jika" yang memiliki bobot emosional sebesar kemungkinan Gerrard bermain dalam tim asuhan Klopp. Gelandang ikonik itu mengakhiri kebersamaannya selama 17 tahun dengan tim utama Liverpool pada musim panas 2015, dengan memilih awal baru di Major League Soccer bersama LA Galaxy.
Namun, hanya empat bulan setelah perpisahan emosional Gerrard di Anfield, klub berpisah dengan Brendan Rodgers dan menunjuk Klopp, yang memicu era baru kesuksesan modern yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu kejadiannya selalu dipandang para pendukung sebagai putaran nasib yang kejam, dan kini sang pemain sendiri mengungkap konflik batinnya atas keputusan karier penting tersebut.
Berbicara dalam sebuah acara di Singapura, Gerrard mengenang proses pengambilan keputusan yang membuatnya meninggalkan klub masa kecilnya setelah mencatatkan 710 penampilan. Gelandang itu berusia 35 tahun saat itu dan sedang bergulat dengan kenyataan penurunan kondisi fisiknya serta perubahan perannya di dalam skuad. "Saya akan, saya akan mengorbankan banyak hal, secara profesional dan pribadi, demi mendapat kesempatan bermain untuk Klopp," kata Gerrard kepada hadirin.
- AFP
Musim terakhir Gerrard di Liverpool
Musim 2014/15 menjadi musim yang sulit bagi Liverpool setelah kepergian Luis Suarez dan masalah cedera berkepanjangan yang dialami Daniel Sturridge. Terlepas dari kesulitan tim di bawah Rodgers, Gerrard tetap menjadi kontributor vital, menutup musim sebagai pencetak gol terbanyak klub dengan 13 gol di semua kompetisi.
Tahun terakhirnya memuat momen-momen brilian khas, seperti tendangan bebas andalannya saat melawan FC Basel di Liga Champions, tetapi juga diwarnai frustrasi akibat kartu merah dalam 38 detik saat menghadapi Manchester United. Pasang surut itu pada akhirnya memicu periode refleksi terkait masa depannya di klub yang ia cintai.
Negosiasi kontrak dan dilema pemain pelapis
Inti dari kepergian Gerrard terletak pada tawaran kontrak yang akan membuatnya beralih ke peran sebagai pemain pelapis, bukan lagi menjadi nama pertama dalam susunan tim. Bagi seorang pemain yang mendefinisikan dirinya lewat pengaruh dan daya tahannya, prospek menonton dari pinggir lapangan sulit untuk diterima.
"Saya ditawari kontrak satu tahun pada akhir karier saya di Liverpool untuk bertahan satu tahun lagi," jelas Gerrard. "Tetapi saya berbicara dengan staf Liverpool saat ini dan percakapannya lebih seperti, Anda akan lebih menjadi pemain pelapis, bermain lebih sedikit menit, Anda tahu, tidak seaktif yang saya inginkan."
Pada usia 35 tahun, Gerrard merasa dirinya masih punya lebih banyak untuk diberikan sebagai starter reguler, dan gagasan menjadi figur pinggiran di bawah Rodgers tidak menarik baginya. Pada akhirnya dia memutuskan bahwa pindah ke MLS adalah cara terbaik untuk menutup karier bermainnya dengan martabat dan sepak bola reguler.
- Getty Images Sport
Penyesalan belakangan dan faktor Klopp
Namun, kedatangan Klopp pada Oktober 2015 mengubah seluruh lanskap klub. Sepak bola "heavy metal" ala pria Jerman itu dan kepribadiannya yang menular menghidupkan kembali Anfield, dan Gerrard percaya ia akan bersedia menerima peran yang diperkecil yang sebelumnya ia tolak jika itu berarti menjadi bagian dari revolusi tersebut.
"Namun, jika saya tahu Jurgen pasti akan datang, saya tidak tahu itu pada saat saya membuat keputusan," lanjut Gerrard. "Jika saya tahu Jurgen akan datang, saya akan mengambil risiko dan bertahan lalu mencoba membuat Jurgen terkesan dan mungkin mendapatkan kesempatan itu di penghujung karier saya. Namun sayangnya, saya membuat keputusan untuk pindah. Kalau dipikir-pikir lagi, saya akan bertahan dan mengambil risiko itu."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami