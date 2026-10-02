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Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

'Saya akan menang pada akhirnya!' - Lamine Yamal mengungkap alasan para pemilih bisa memilih Kylian Mbappe, Rodri, dan yang lain ketimbang dirinya untuk Ballon d'Or

L. Yamal
K. Mbappe
Barcelona
LaLiga
Rodri

Sensasi Barcelona dan Spanyol, Lamine Yamal, angkat bicara soal upayanya meraih Ballon d'Or, dengan menyiratkan bahwa usianya yang masih muda justru bisa merugikannya dalam pemungutan suara final. Winger remaja itu percaya bahwa meski saat ini ia sudah tampil di level elite, para pemilih sering kali terpengaruh oleh anggapan bahwa pemain yang lebih muda masih punya banyak waktu untuk memenangkan penghargaan itu di tahap selanjutnya dalam karier mereka.

  • Yamal menganggap usia sebagai potensi kendala dalam pemungutan suara

    Yamal telah muncul sebagai salah satu kandidat terdepan untuk Ballon d'Or 2026 setelah menanjak secara spektakuler bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol. Namun, winger 19 tahun itu mengungkapkan kekhawatiran menarik terkait bagaimana dunia sepakbola memandang pencalonannya.

    "Saya pikir, jika benar-benar jujur, ada satu hal yang menurut saya, saya tidak tahu apakah orang-orang akan mengubahnya, tetapi saya pikir orang-orang menganggap bahwa, karena Lamine berusia 19 tahun dan Lamine sangat bagus, dia akan menang pada suatu saat nanti," jelas bintang muda Barcelona itu dalam wawancara dengan Guardian Sport. "Jadi, katakanlah Mbappe, Fabian, Rodri, Kvaratskhelia, Messi, Kane... Mereka berpikir bahwa saya akan selalu ada di sana dan pada akhirnya saya akan menang."

    Itu adalah pengamatan yang matang dari seorang pemain yang sudah memikul tekanan luar biasa di level tertinggi sepakbola. Meski masih muda, Yamal telah menjadi figur sentral bagi tim Spanyol asuhan Luis de la Fuente, di mana sang pelatih mencatat bahwa ia semakin matang setiap hari dan mampu membaca situasi pertandingan yang kompleks, baik di dalam maupun di luar lapangan.


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    Kisah peringatan dari Kylian Mbappe

    Untuk mendukung teorinya, Yamal menunjuk pada trajektori karier rival domestiknya, Mbappe. Penyerang Prancis itu melejit ke panggung global dengan cara yang serupa, memenangkan Piala Dunia saat berusia 19 tahun pada 2018 dan langsung menjadi kandidat langganan untuk penghargaan individu. Namun, meski bertahun-tahun tampil di level elite dan secara luas dianggap sebagai penerus Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or yang sulit diraih itu belum juga masuk ke lemari trofi Mbappe.

    "Sebagai contoh, Mbappe, hal yang sama terjadi padanya ketika dia masih muda. Mereka mengatakan kepadanya bahwa pada suatu titik dia akan menang dan, pada akhirnya, sampai sekarang, dia tidak punya satu pun," kata Yamal. "Itulah mengapa saya pikir hal-hal seperti itu terjadi. Itu juga sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan; yang bisa saya kendalikan adalah bermain dan menang dan menang dan, pada akhirnya, saya pikir akan ada saatnya ketika tidak akan ada lagi perdebatan."


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    Keyakinan kuat terhadap status elite saat ini

    Yamal dengan cepat menepis anggapan bahwa ia hanya sekadar "bintang yang sedang naik daun", seraya menegaskan bahwa pengaruhnya di lapangan sudah berada pada level Ballon d'Or selama periode yang signifikan. Ia menantang anggapan bahwa dirinya adalah pendatang baru di jajaran elite, dengan menegaskan bahwa mereka yang benar-benar memahami permainan bisa melihat dampak yang ia berikan dalam setiap pertandingan.

    "Dan saya pikir saya sudah berada di level Ballon d'Or lebih lama daripada hanya tahun ini. Saya sudah memilikinya sejak lama dan semua orang tahu itu," lanjut Yamal. "Orang-orang yang tahu tentang sepakbola tahu apa yang saya bicarakan, mereka tahu betapa berbedanya saya. Mereka boleh berpikir seperti itu, tetapi saya jelas bahwa tidak seperti itu. Ketika Anda adalah tim terbaik di dunia, Anda memenangkan Liga Champions saat ini. Anda tidak ingin menunggu untuk memenanginya dalam 10 tahun karena mungkin dalam 10 tahun sesuatu yang lain akan terjadi."

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