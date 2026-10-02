Yamal telah muncul sebagai salah satu kandidat terdepan untuk Ballon d'Or 2026 setelah menanjak secara spektakuler bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol. Namun, winger 19 tahun itu mengungkapkan kekhawatiran menarik terkait bagaimana dunia sepakbola memandang pencalonannya.

"Saya pikir, jika benar-benar jujur, ada satu hal yang menurut saya, saya tidak tahu apakah orang-orang akan mengubahnya, tetapi saya pikir orang-orang menganggap bahwa, karena Lamine berusia 19 tahun dan Lamine sangat bagus, dia akan menang pada suatu saat nanti," jelas bintang muda Barcelona itu dalam wawancara dengan Guardian Sport. "Jadi, katakanlah Mbappe, Fabian, Rodri, Kvaratskhelia, Messi, Kane... Mereka berpikir bahwa saya akan selalu ada di sana dan pada akhirnya saya akan menang."

Itu adalah pengamatan yang matang dari seorang pemain yang sudah memikul tekanan luar biasa di level tertinggi sepakbola. Meski masih muda, Yamal telah menjadi figur sentral bagi tim Spanyol asuhan Luis de la Fuente, di mana sang pelatih mencatat bahwa ia semakin matang setiap hari dan mampu membaca situasi pertandingan yang kompleks, baik di dalam maupun di luar lapangan.



