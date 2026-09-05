'Saya akan mempertahankan Dusan Vlahovic!' - Legenda Juventus Gianluca Zambrotta mempertanyakan lini serang senilai €100 juta jelang duel melawan AC Milan

Zambrotta mengungkapkan keraguan besar terhadap lini depan Juventus saat ini menjelang laga Serie A yang sangat dinantikan melawan Milan. Bek sayap legendaris itu, yang pernah membela kedua klub dengan gemilang, menilai Juventus kekurangan daya gedor yang benar-benar mumpuni. Meski telah memperkuat skuad dengan Kolo Muani dan Woltemade, Juve kesulitan mencetak gol secara konsisten pada 2026.

Ia belum yakin dengan kontribusi duet tersebut dan merasa strategi transfer klub belakangan ini membuat mereka rentan dalam laga-laga krusial. Dengan Kenan Yildiz menepi karena cedera dan Arkadiusz Milik gagal memberikan kepastian, beban di lini serang tetap menjadi persoalan mendesak. Mantan pemain kedua klub itu menyampaikan pandangannya kepada La Gazzetta dello Sport ketika dua raksasa Italia itu bersiap saling berhadapan.