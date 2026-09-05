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'Saya akan mempertahankan Dusan Vlahovic!' - Legenda Juventus Gianluca Zambrotta mempertanyakan lini serang senilai €100 juta jelang duel melawan AC Milan
Zambrotta mempertanyakan para penyerang Juve
Zambrotta mengungkapkan keraguan besar terhadap lini depan Juventus saat ini menjelang laga Serie A yang sangat dinantikan melawan Milan. Bek sayap legendaris itu, yang pernah membela kedua klub dengan gemilang, menilai Juventus kekurangan daya gedor yang benar-benar mumpuni. Meski telah memperkuat skuad dengan Kolo Muani dan Woltemade, Juve kesulitan mencetak gol secara konsisten pada 2026.
Ia belum yakin dengan kontribusi duet tersebut dan merasa strategi transfer klub belakangan ini membuat mereka rentan dalam laga-laga krusial. Dengan Kenan Yildiz menepi karena cedera dan Arkadiusz Milik gagal memberikan kepastian, beban di lini serang tetap menjadi persoalan mendesak. Mantan pemain kedua klub itu menyampaikan pandangannya kepada La Gazzetta dello Sport ketika dua raksasa Italia itu bersiap saling berhadapan.
- AFP
Kepergian Vlahovic meninggalkan kekosongan
Masalah paling mencolok bagi Zambrotta adalah minimnya produktivitas lini depan saat ini dibandingkan dengan estimasi nilai transfer mereka. Ia mengkritik keras keputusan untuk membiarkan Vlahovic pergi, karena memandang pemain Serbia itu sebagai titik tumpu tradisional yang andal.
"Kolo Muani dan Woltemade total baru mencetak lima gol pada 2026," kata Zambrotta. "Kita tidak sedang membicarakan sembarang tim, melainkan Juventus. Namun untuk mereka, saya melihat valuasi keseluruhan di atas €100 juta, dan itu membuat saya berpikir.
"Skuad Juventus secara jumlah sudah siap, tetapi saya akan melakukan segalanya untuk mempertahankan Vlahovic. Saya selalu melihatnya sebagai nomor sembilan sejati, meski jika dia ingin pergi dengan status bebas transfer, itu perkara lain."
Milan tampak lebih kuat dalam laga besar
Menjelang laga krusial di Allianz Stadium, Zambrotta meyakini Milan saat ini sedang dalam performa yang lebih baik, meski ia mengakui keuntungan bermain di kandang bisa membantu Juventus. Ia juga menegaskan bahwa pertandingan besar pada akhirnya ditentukan oleh mentalitas, bukan semata kondisi fisik.
Saat membahas tekanan besar bermain untuk klub-klub papan atas Italia, ia menyoroti masalah kedalaman skuad Milan, dengan mengatakan: "Tim Milan hanya memiliki dua penyerang murni, Goncalo Ramos dan Francesco Camarda.
"Menurut saya, mereka seharusnya membeli satu lagi. Itu dibutuhkan secara jumlah untuk bersaing di tiga kompetisi, tidak harus dari sisi kualitas."
- Getty Images
Fokus pada duel di Allianz Stadium
Juventus dan Milan kini akan menuntaskan persiapan mereka untuk laga yang bisa menentukan perjalanan musim masing-masing. Kemenangan bagi salah satu tim akan memberikan dorongan besar dalam motivasi dan momentum untuk pekan-pekan krusial ke depan.
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