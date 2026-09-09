Zidane meyakini publik sepakbola yang lebih luas sering kali mengabaikan betapa sulitnya mempertahankan level performa elite di penghujung karier profesional. Memberikan pembelaan tanpa syarat terhadap kelayakan sang superstar untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola, mantan pelatih kepala Madrid itu mengatakan, seperti dikutip oleh Marca: "Saya akan memilih Messi 100 kali. Saya rasa orang-orang benar-benar tidak memahami betapa luar biasanya untuk tetap berada di antara pemain terbaik di dunia pada usia 39 tahun."