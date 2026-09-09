ZUMA Press Wire
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'Saya akan memilihnya 100 kali!' - Zinedine Zidane membuat klaim definitif soal GOAT saat ia mendukung Lionel Messi untuk Ballon d'Or 2026
Ikon Argentina masuk nominasi
Messi mengamankan tempatnya dalam daftar pendek Ballon d'Or 2026 setelah menjalani kampanye 2025-26 yang luar biasa untuk klub dan negara. Penyerang berusia 39 tahun itu membukukan 45 gol dan 30 assist dalam 49 penampilan untuk mengantar Inter Miami meraih gelar MLS sebelum mencetak delapan gol guna memimpin Argentina ke final Piala Dunia 2026. Kecemerlangan yang konsisten itu menegaskan bahwa pengaruh sang kapten yang karismatik tetap tak tertandingi di panggung dunia.
- ZUMA Press Wire
Legenda Prancis memuji umur panjang karier
Zidane meyakini publik sepakbola yang lebih luas sering kali mengabaikan betapa sulitnya mempertahankan level performa elite di penghujung karier profesional. Memberikan pembelaan tanpa syarat terhadap kelayakan sang superstar untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola, mantan pelatih kepala Madrid itu mengatakan, seperti dikutip oleh Marca: "Saya akan memilih Messi 100 kali. Saya rasa orang-orang benar-benar tidak memahami betapa luar biasanya untuk tetap berada di antara pemain terbaik di dunia pada usia 39 tahun."
Zidane menuntaskan perdebatan bersejarah
Performa dominan Messi sepanjang satu tahun secara luas dianggap jauh lebih berbobot daripada para nominasi lainnya. Mendukung ikon Argentina itu untuk meraih Ballon d'Or lainnya sekaligus benar-benar menutup perdebatan soal siapa yang terhebat sepanjang masa di sepakbola, Zidane menambahkan: "Saya tidak akan terkejut jika Messi memenangkan penghargaan itu. Jika masih ada yang meragukan perdebatan GOAT, sejujurnya, orang itu tidak pantas berada di komunitas sepakbola."
- getty
Gala Ballon menanti pemenangnya
Pemenang Ballon d'Or 2026 akan resmi diumumkan dalam sebuah seremoni meriah di London pada 26 Oktober. Edisi ke-70 yang prestisius ini menandai tonggak bersejarah karena gala tersebut digelar di luar Paris untuk pertama kalinya. Dunia sepak bola kini menanti untuk melihat apakah aksi heroik penentu Messi di level global dan domestik akan membawanya kembali ke podium.
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