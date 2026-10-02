Dalam konferensi pers yang sama ringannya dengan penuh wawasan, Cucurella ditanya soal pandangannya mengenai seremoni Ballon d’Or mendatang. Dengan beberapa rekannya masuk dalam persaingan untuk penghargaan individu paling bergengsi di olahraga ini, bek Real Madrid itu sebenarnya bisa saja bermain aman dengan jawaban diplomatis.

Namun, ia justru memilih menonjolkan reputasinya yang karismatik, memicu tawa di ruangan dengan menyatakan bahwa dirinyalah pemenang yang paling layak. "Jika saya harus memilih, saya akan memilih diri saya sendiri," candanya dalam sesi media tersebut.

Ia melanjutkan dengan mengatakan: "Untungnya, memang benar bahwa dua dari para kandidat adalah rekan setim saya dan semoga yang paling pantas akan menang. Siapa pun itu, saya akan senang dan saya serahkan itu kepada mereka yang memberikan suara. Tentu saja, karena ada rekan setim, saya akan mendapat hadiah kecil karena membantu mereka menang."



