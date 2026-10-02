AFP
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'Saya akan memilih diri saya sendiri!' - bintang Real Madrid Marc Cucurella bercanda soal pilihannya untuk Ballon d'Or setelah mengakui dua nomine adalah rekan setimnya
Pengakuan jahil Cucurella soal Ballon d'Or
Dalam konferensi pers yang sama ringannya dengan penuh wawasan, Cucurella ditanya soal pandangannya mengenai seremoni Ballon d’Or mendatang. Dengan beberapa rekannya masuk dalam persaingan untuk penghargaan individu paling bergengsi di olahraga ini, bek Real Madrid itu sebenarnya bisa saja bermain aman dengan jawaban diplomatis.
Namun, ia justru memilih menonjolkan reputasinya yang karismatik, memicu tawa di ruangan dengan menyatakan bahwa dirinyalah pemenang yang paling layak. "Jika saya harus memilih, saya akan memilih diri saya sendiri," candanya dalam sesi media tersebut.
Ia melanjutkan dengan mengatakan: "Untungnya, memang benar bahwa dua dari para kandidat adalah rekan setim saya dan semoga yang paling pantas akan menang. Siapa pun itu, saya akan senang dan saya serahkan itu kepada mereka yang memberikan suara. Tentu saja, karena ada rekan setim, saya akan mendapat hadiah kecil karena membantu mereka menang."
- AFP
Cucurella mengungkap alasan para penggemar mulai menyukainya
Bek Spanyol itu menanjak ke panggung utama berkat penampilannya yang khas dan gaya bermainnya yang penuh energi, tetapi ia tetap rendah hati soal popularitasnya di kalangan para pendukung Spanyol. Saat ditanya mengapa ia tampak begitu disukai publik, ia mengakui tidak sepenuhnya yakin apa alasannya.
"Yah, sejujurnya saya tidak tahu," katanya. "Saya pikir mungkin sedikit karena penampilan saya yang berbeda, yang menarik perhatian. Tapi saya senang untuk semuanya, bukan hanya dari sisi olahraga, tetapi juga dari sisi pribadi dan kasih sayang yang diberikan orang-orang kepada saya. Yang terpenting, terus seperti ini dan pada akhirnya membuat orang-orang bahagia adalah sesuatu yang sangat indah."
Pelatihnya, Luis de la Fuente, menyuarakan hal serupa dengan hanya mengatakan bahwa "dia adalah orang yang sangat baik dan pesepakbola yang sangat bagus."
Beradaptasi dengan tekanan di Real Madrid
Meski performanya untuk Spanyol sangat impresif, Cucurella jujur soal tantangan yang ia hadapi sejak menuntaskan kepindahan bernilai besar ke Real Madrid. Menanggapi anggapan adanya kesenjangan dalam level penampilannya, Cucurella mengatakan bahwa ia menghabiskan jauh lebih banyak waktu bekerja dalam kerangka taktik tim nasional dibandingkan di klub barunya.
"Saya pikir pada akhirnya di sini, di tim nasional, saya sudah memainkan banyak pertandingan. Madrid adalah klub baru bagi saya dan kami hampir tidak memiliki pramusim. Saya rasa saya telah memainkan kurang dari 10 pertandingan," jelasnya.
Ia kemudian menambahkan: "Jelas ada hal-hal yang harus saya tingkatkan dan saya harus beradaptasi dengan rekan-rekan setim saya, tetapi saya akan memberikan yang terbaik dan bekerja keras agar versi saya di tim nasional sama seperti yang terlihat di Real Madrid."
- Getty Images Sport
Membangun era baru Madrid
Cucurella juga menyinggung semakin banyaknya pemain Real Madrid di skuad tim nasional Spanyol, dan bek itu senang melihat lebih banyak rekan setimnya di klub mendapatkan pengakuan dari De la Fuente. "Pada akhirnya, Real Madrid adalah salah satu klub terbaik di dunia dan itu berarti memiliki pemain di tim nasional," kata Cucurella.
Ia menambahkan: "Memang benar bahwa belakangan ini partisipasinya sedikit, tetapi sedikit demi sedikit, kehadiran rekan setim di sini sangat penting. Klub seperti Madrid memang layak mendapatkannya. Ada juga para pemain muda, di akademi ada pemain-pemain yang sangat bagus yang berlatih bersama kami dan mari kita lihat apakah perlahan-lahan mereka punya peran penting dan kami terus memiliki lebih banyak rekan setim di sini."
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