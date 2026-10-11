AFP
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“Saya akan memberikannya kepada Harry Kane!” Petinggi Bayern Munich Herbert Hainer memilihnya sebagai pemenang Ballon d'Or ketimbang Michael Olise
Hainer dukung Kane raih kejayaan individu
Perdebatan mengenai pemain terbaik dunia kini sampai ke Allianz Arena. Presiden Bayern Munich Hainer menyampaikan pandangan tegas tentang siapa di antara para pemainnya yang layak meraih Ballon d'Or. Kane dan Olise sama-sama tampil gemilang di Jerman, sehingga muncul seruan agar keduanya dipertimbangkan untuk penghargaan tersebut.
Namun, ketika harus memilih antara kapten Inggris dan pemain sayap asal Prancis itu, Hainer mengakui lebih condong kepada penyerang veteran yang telah memecahkan banyak rekor sejak bergabung dari Tottenham Hotspur.
Berbicara tentang persaingan di antara kedua pemain tersebut untuk meraih penghargaan itu, Hainer menjelaskan penilaiannya. “Michael Olise dan Harry Kane sama-sama layak meraih Ballon d'Or, tetapi saya akan memberikannya kepada Harry Kane,” katanya kepada BILD.
- Getty Images Sport
Hainer jagokan Olise meraih Ballon d'Or di masa depan
Presiden tersebut menilai keduanya memiliki kualitas untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Namun, konsistensi performa dan senioritas Kane mungkin memberinya keunggulan dalam pemungutan suara kali ini, sementara sang penyerang tetap menjadi tumpuan utama serangan Bayern Munich.
Meski memilih pemain asal Inggris itu, Hainer segera menegaskan bahwa masa depan kemungkinan menjadi milik rekan setimnya asal Prancis. Mantan pemain Crystal Palace tersebut beradaptasi dengan kehidupan di Bundesliga dengan sangat cepat, dan petinggi klub yakin hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia sendiri meraih trofi tersebut. Petinggi Bayern itu memperjelas pendiriannya dengan mengatakan: "Michael Olise masih punya banyak tahun di depannya untuk memenangkan Ballon d’Or."
Keyakinan terhadap proyek Olise
Selain membahas penghargaan individu, Hainer menyoroti pesatnya perkembangan Olise, yang dengan cepat menjadi salah satu talenta paling menarik di sepakbola Eropa. Sejumlah pengamat mempertanyakan apakah Bundesliga menyediakan panggung yang memadai bagi pemain dengan reputasi yang terus menanjak seperti dirinya. Namun, presiden Bayern itu tegas membela tingkat persaingan yang ditawarkan klubnya. Ia menepis anggapan bahwa pemain berusia 24 tahun itu harus pindah ke tempat lain untuk mencapai ambisi tertingginya.
Hainer menegaskan bahwa Olise saat ini berada di tempat terbaik untuk terus berkembang menjadi sosok yang dikenal di seluruh dunia. "Kami sangat senang Olise bersama kami. Ia telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dan saya yakin suatu hari nanti ia bisa memenangkan Ballon d’Or, bahkan mungkin tahun ini," ujarnya.
Sang presiden menambahkan: "Ia merasa sangat nyaman bersama kami. Ia bisa meraih gelar bersama Bayern dan bersaing di level tertinggi di Eropa. Kami mencapai semi-final Liga Champions dan memainkan pertandingan-pertandingan hebat melawan PSG. Itulah yang ia cari."
- Getty Images Sport
Tetap teguh di tengah ketertarikan Real Madrid
Penampilan impresif sang pemain sayap membuatnya menarik minat klub lain, dengan Real Madrid kerap disebut sebagai calon tujuan pemain asal Prancis itu. Spekulasi mengenai kepindahannya ke ibu kota Spanyol semakin menguat seiring Olise terus mendominasi lini pertahanan tim-tim Bundesliga. Menanggapi rumor yang mengaitkan Olise dengan kepindahan, Hainer menegaskan kembali keteguhan sikap klub: "Saya yakin Bayern Munich adalah klub yang tidak bisa dipaksa menjual pemainnya, karena kami mengambil keputusan dari posisi yang kuat."
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