Perdebatan mengenai pemain terbaik dunia kini sampai ke Allianz Arena. Presiden Bayern Munich Hainer menyampaikan pandangan tegas tentang siapa di antara para pemainnya yang layak meraih Ballon d'Or. Kane dan Olise sama-sama tampil gemilang di Jerman, sehingga muncul seruan agar keduanya dipertimbangkan untuk penghargaan tersebut.

Namun, ketika harus memilih antara kapten Inggris dan pemain sayap asal Prancis itu, Hainer mengakui lebih condong kepada penyerang veteran yang telah memecahkan banyak rekor sejak bergabung dari Tottenham Hotspur.

Berbicara tentang persaingan di antara kedua pemain tersebut untuk meraih penghargaan itu, Hainer menjelaskan penilaiannya. “Michael Olise dan Harry Kane sama-sama layak meraih Ballon d'Or, tetapi saya akan memberikannya kepada Harry Kane,” katanya kepada BILD.