Romero terkenal dengan gaya bertahannya yang agresif dan proaktif, sebuah gaya penuh duel yang sangat selaras dengan tuntutan tradisional Diego Simeone. Sang bek meyakini transfer ini merupakan kecocokan ideal untuk ambisi karier jangka panjangnya.

"Saya sangat senang, sangat gembira bisa datang ke sini, ke klub besar ini," kata Romero setelah perkenalan resminya. "Saya tahu saya datang dengan mentalitas yang sama seperti biasanya, mencoba menorehkan nama saya dalam sejarah klub indah ini."

"Saya tahu satu-satunya cara adalah dengan memenangi trofi, jadi saya datang dengan mentalitas itu dan saya akan memberikan segalanya sampai hari terakhir untuk mencapainya. Ini adalah klub yang, karena gaya bermain saya, sangat cocok untuk saya."



