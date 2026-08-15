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'Saya akan memberikan segalanya!' - Cristian Romero menjelaskan transfer ke Atletico Madrid setelah merampungkan kepindahan €40 juta dari Tottenham
Romero merampungkan kepindahan ke Spanyol
Atletico secara resmi mengumumkan kedatangan Romero yang menyita perhatian dari Tottenham. Bek tengah asal Argentina itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang bernilai besar dan akan membuatnya tetap di Riyadh Air Metropolitano hingga 30 Juni 2031. Klub raksasa Spanyol itu dilaporkan membayar biaya awal sebesar €33 juta (£28 juta) untuk mengamankan jasanya, dengan tambahan €7 juta (£6 juta) yang disepakati dalam potensi bonus. Kepindahan ini mengakhiri masa suksesnya selama lima musim di London utara, tempat ia memantapkan diri sebagai salah satu bek terbaik di Eropa.
Kecocokan mentalitas yang sempurna
Romero terkenal dengan gaya bertahannya yang agresif dan proaktif, sebuah gaya penuh duel yang sangat selaras dengan tuntutan tradisional Diego Simeone. Sang bek meyakini transfer ini merupakan kecocokan ideal untuk ambisi karier jangka panjangnya.
"Saya sangat senang, sangat gembira bisa datang ke sini, ke klub besar ini," kata Romero setelah perkenalan resminya. "Saya tahu saya datang dengan mentalitas yang sama seperti biasanya, mencoba menorehkan nama saya dalam sejarah klub indah ini."
"Saya tahu satu-satunya cara adalah dengan memenangi trofi, jadi saya datang dengan mentalitas itu dan saya akan memberikan segalanya sampai hari terakhir untuk mencapainya. Ini adalah klub yang, karena gaya bermain saya, sangat cocok untuk saya."
Rekan setim di level internasional dan para penggemar yang penuh semangat
Bek tersebut tiba di Madrid setelah membantu Argentina mencapai final Piala Dunia 2026. Ia akan langsung menyatu di ruang ganti yang sudah dihuni beberapa rekan setimnya di tim nasional. Romero mengakui bahwa wajah-wajah yang sudah dikenalnya itu, bersama basis suporter fanatik Atletico, memainkan peran besar dalam keputusannya meninggalkan Inggris.
"Ada banyak rekan setim di tim nasional di sini, dan saya tahu ini klub yang luar biasa," jelasnya. "Ketika saya bermain melawan mereka di Liga Champions, para fans yang mendukung mereka... sedikit dari semuanya membuat saya mengambil keputusan untuk datang ke sini. Saya akan memberikan segalanya, tanpa ragu. Pada akhirnya sepakbola bisa berjalan baik atau buruk, tetapi saya tahu saya akan 100 persen berkomitmen untuk lambang ini, jersey ini."
- Getty
Bersiap menyambut musim baru
Setelah sukses menuntaskan tes medisnya di Vithas-Invictum High-Performance Sports Medicine Centre, Romero kini siap mulai bekerja. Ia akan segera bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk mempersiapkan babak baru dalam kariernya di La Liga. Pemain Argentina itu meninggalkan Tottenham setelah mencatatkan 156 penampilan, dan terkenal berkat bantuannya membawa klub Inggris tersebut menjuarai Liga Europa pada 2025. Kini, ia akan berupaya membawa sentuhan juara dan kepemimpinan yang sama ke lini belakang Madrid.
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