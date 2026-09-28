Terlepas dari penyesalan yang masih membekas karena gagal meraih trofi terbesar di sepakbola internasional, Rakitic menegaskan bahwa mencapai partai puncak tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi negara dengan penduduk kurang dari empat juta jiwa.

Mengenang besarnya rasa hormat yang didapat Kroasia dari komunitas sepakbola dunia, Rakitic menambahkan: "Sepuluh menit setelah kalah, kami merasakan kebanggaan yang luar biasa karena Kroasia bukan Spanyol; negara ini sangat kecil, dengan populasi yang bahkan tidak mencapai empat juta jiwa, tetapi kami meraih sesuatu yang istimewa: kami bahkan berhasil merebut hati dan rasa hormat begitu banyak orang di Prancis.

"Saya menerima pesan dari seluruh dunia, meski saya tentu jauh lebih memilih mengangkat trofi."