Bildbyran
Diterjemahkan oleh
'Saya akan memalingkan wajah!' - Ivan Rakitic mengakui ia masih tidak bisa menonton cuplikan kekalahan menyakitkan Kroasia di final Piala Dunia 2018 melawan Prancis
Mantan gelandang mengenang kembali kepedihan di Moskow
Rakitic mengenang kembali memori menyakitkan dari kekalahan Kroasia 4-2 dari Prancis di final Piala Dunia 2018 di Stadion Luzhniki, Moskow. Bermain penuh 90 menit di lini tengah, ia menjadi bagian integral dari tim Kroasia yang mencetak sejarah dengan mencapai final pertama mereka di panggung dunia. Namun, meski menjalani laju luar biasa yang menampilkan tiga comeback beruntun di fase gugur, Rakitic mengakui bahwa kegagalan di rintangan terakhir meninggalkan luka mendalam yang sampai sekarang masih enggan ia kenang kembali.
- AFP
"Saya belum menonton satu pun cuplikan"
Berbicara dalam acara promosi 'Meet, Greet & Table Football' di Seville jelang bentrokan Kroasia melawan Spanyol, mantan kapten Sevilla itu mengungkap patah hati yang masih membekas. Mengakui bahwa kekalahan itu masih terlalu menyakitkan, Rakitic mengatakan, seperti dikutip media Spanyol MARCA: "Itu berat. Sampai hari ini, saya belum menonton satu pun cuplikan final itu, dan jika diputar sekarang, saya akan berpaling."
Pencapaian tim non-unggulan membawa kebanggaan yang luar biasa
Terlepas dari penyesalan yang masih membekas karena gagal meraih trofi terbesar di sepakbola internasional, Rakitic menegaskan bahwa mencapai partai puncak tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi negara dengan penduduk kurang dari empat juta jiwa.
Mengenang besarnya rasa hormat yang didapat Kroasia dari komunitas sepakbola dunia, Rakitic menambahkan: "Sepuluh menit setelah kalah, kami merasakan kebanggaan yang luar biasa karena Kroasia bukan Spanyol; negara ini sangat kecil, dengan populasi yang bahkan tidak mencapai empat juta jiwa, tetapi kami meraih sesuatu yang istimewa: kami bahkan berhasil merebut hati dan rasa hormat begitu banyak orang di Prancis.
"Saya menerima pesan dari seluruh dunia, meski saya tentu jauh lebih memilih mengangkat trofi."
- ZUMA Press Wire
Ujian puncak Nations League menanti
Kroasia kini bersiap menghadapi Spanyol di Ramon Sanchez-Pizjuan pada Selasa malam dalam laga terbaru Grup A3 UEFA Nations League. Tim asuhan Slaven Bilic itu memburu tiga poin penuh untuk menyalip Spanyol di puncak klasemen grup setelah menang tipis 2-1 atas Czechia pada laga pembuka. Pertemuan berat di Andalusia itu akan menguji mental Vatreni sebelum mereka menjalani dua pertandingan lain pada sisa jeda internasional ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami