Getty Images Sport
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'Saya akan memakainya dengan bangga' - Emiliano Martinez mengungkap restu John Terry setelah mengambil nomor punggung 26 ikonik Chelsea
Nomor punggung ikonik untuk kiper baru Chelsea
Chelsea secara resmi mengonfirmasi bahwa Martinez akan mengenakan nomor punggung 26 setelah kedatangannya dari Villa. Nomor tersebut identik dengan mantan kapten legendaris John Terry, yang memakainya sepanjang kariernya yang sarat trofi di London Barat. Sejak kepergian Terry pada 2017, nomor itu jarang terlihat, dengan Kalidou Koulibaly dan Levi Colwill menjadi dua pemain lain yang sempat mengenakannya dalam beberapa tahun terakhir.
Meski nomor skuad kerap dianggap sekadar formalitas, sejarah nomor 26 di Chelsea memiliki bobot yang hanya sedikit dimiliki jersey lain. Dengan memilih nomor spesifik ini, Martinez memberi sinyal atas niatnya untuk menjadi pemimpin di dalam skuad, mencerminkan pengaruh yang pernah diberikan Terry di ruang ganti.
- Getty Images Sport
Terry memberi Martinez restunya
Mengambil alih nomor punggung yang dibuat terkenal oleh ikon klub bisa menjadi tugas yang menakutkan, tetapi Martinez memastikan ia mendapat lampu hijau dari sosok tersebut secara langsung. Sang kiper ingin memastikan tidak ada maksud tidak hormat terhadap warisan Terry, melainkan menjadikan pilihan itu sebagai bentuk penghormatan. Pemain Argentina itu mengungkapkan bahwa ia menghubungi Terry, yang pernah bekerja dengannya saat sang bek menjalani masa sebagai pelatih di Aston Villa, untuk membahas langkah tersebut.
"Saya ingat pernah beberapa kali memakai nomor 26 saat dipinjamkan ke klub-klub sebelumnya, dan tentu saja saya tahu John Terry terkenal dengan nomor 26 di sini," kata Martinez. "John adalah seseorang yang saya ajak bicara sebelum saya bergabung, dan dia mengatakan sangat senang saya berada di sini. Dari waktu kami bersama di Aston Villa, dia tahu seberapa keras saya bekerja dan apa yang bisa saya bawa ke Chelsea. Pada pagi hari saat saya menandatangani kontrak, saya mengirim pesan kepadanya dan berkata, 'Saya memakai nomor punggung Anda, dan saya akan melakukannya dengan bangga'."
Kepindahan impian bagi sang veteran
Transfer itu sendiri berjalan dengan kecepatan yang luar biasa, mengejutkan banyak pengamat mengingat indikasi awal Chelsea bahwa mereka puas dengan opsi yang dimiliki saat ini. Namun, Chelsea pada akhirnya bergerak untuk mengamankan pemain internasional Argentina itu dalam kesepakatan senilai £7,5 juta setelah muncul kekhawatiran atas performa terbaru di posisi penjaga gawang. Martinez mengungkapkan antusiasmenya atas kepindahan tersebut, dengan menyebut transisi ini sebagai mimpi yang menjadi kenyataan setelah menghabiskan hampir dua dekade di sepak bola Inggris.
"Ini luar biasa," kata Martinez dalam wawancara pertamanya sebagai pemain Chelsea. "Beberapa hari terakhir sungguh luar biasa. Jelas, semuanya terjadi sangat cepat, tetapi saya senang bisa berada di klub sepak bola ini. Saya sudah berada di Inggris selama hampir 17 tahun dan bermain untuk Chelsea adalah mimpi bagi saya."
- AFP
Dampak langsung di lapangan
Martinez tidak perlu menunggu lama untuk merasakan aksi pertamanya dengan seragam Chelsea setelah ia langsung dimasukkan ke susunan pemain inti dalam kemenangan dramatis 4-3 atas Brighton. Meski kebobolan tiga gol dalam laga dengan skor tinggi itu, pemain Argentina tersebut membuat beberapa penyelamatan krusial yang memungkinkan Chelsea mempertahankan keunggulan dan mengamankan tiga poin. Sementara Robert Sanchez saat ini mengenakan nomor satu, perekrutan Martinez menambah persaingan yang signifikan di dalam skuad.
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