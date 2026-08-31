Mengambil alih nomor punggung yang dibuat terkenal oleh ikon klub bisa menjadi tugas yang menakutkan, tetapi Martinez memastikan ia mendapat lampu hijau dari sosok tersebut secara langsung. Sang kiper ingin memastikan tidak ada maksud tidak hormat terhadap warisan Terry, melainkan menjadikan pilihan itu sebagai bentuk penghormatan. Pemain Argentina itu mengungkapkan bahwa ia menghubungi Terry, yang pernah bekerja dengannya saat sang bek menjalani masa sebagai pelatih di Aston Villa, untuk membahas langkah tersebut.

"Saya ingat pernah beberapa kali memakai nomor 26 saat dipinjamkan ke klub-klub sebelumnya, dan tentu saja saya tahu John Terry terkenal dengan nomor 26 di sini," kata Martinez. "John adalah seseorang yang saya ajak bicara sebelum saya bergabung, dan dia mengatakan sangat senang saya berada di sini. Dari waktu kami bersama di Aston Villa, dia tahu seberapa keras saya bekerja dan apa yang bisa saya bawa ke Chelsea. Pada pagi hari saat saya menandatangani kontrak, saya mengirim pesan kepadanya dan berkata, 'Saya memakai nomor punggung Anda, dan saya akan melakukannya dengan bangga'."