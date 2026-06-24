"Saya akan melakukan segala yang saya bisa" - Bintang Brasil Raphinha memecah keheningan terkait cedera yang dialaminya di Piala Dunia melalui pernyataan yang penuh emosi

Melalui Instagram untuk menanggapi spekulasi seputar kondisinya, Raphinha membagikan sebuah foto nostalgia dari masa-masa awalnya bersama tim nasional. Ia memanfaatkan platform tersebut untuk menegaskan kembali dedikasinya pada tim nasional, dengan menyatakan: “Saya memilih foto ini terlebih dahulu karena foto ini mengingatkan saya pada titik awal segalanya. Bocah yang bermimpi mengenakan seragam tim nasional Brasil masih ada di sini. Dengan mimpi yang sama, rasa syukur yang sama, dan keinginan yang sama untuk mewakili negara kita.”

Mantan pemain Leeds United itu kemudian menekankan kecintaannya pada sepak bola, sambil menambahkan: “Saya mencintai sepak bola, saya mencintai apa yang saya lakukan, dan saya mencintai mengenakan seragam tim nasional Brasil. Mereka yang mengenal saya tahu seberapa tinggi standar yang saya tetapkan untuk diri sendiri dan seberapa keras saya bekerja setiap hari untuk berkembang. Dan itu tidak akan pernah berubah. Saya akan melakukan segala daya upaya untuk pulih dan kembali secepat mungkin.”







