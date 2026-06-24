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"Saya akan melakukan segala yang saya bisa" - Bintang Brasil Raphinha memecah keheningan terkait cedera yang dialaminya di Piala Dunia melalui pernyataan yang penuh emosi
Sebuah mimpi yang terhenti akibat cedera
Pemain berusia 29 tahun itu telah menjadi sosok kunci bagi Brasil dalam laga-laga pembuka mereka melawan Maroko dan Haiti, namun momentumnya terhenti secara tiba-tiba. Selama pertandingan melawan tim asal Karibia tersebut, Raphinha ditarik keluar sebelum peluit babak pertama berbunyi setelah merasakan ketidaknyamanan yang cukup parah di kaki kanannya. Pemeriksaan medis selanjutnya mengonfirmasi adanya cedera otot di paha kanannya, sehingga menimbulkan keraguan atas partisipasinya lebih lanjut dalam turnamen ini.
Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) telah mengonfirmasi bahwa bintang Barcelona tersebut tetap bersama tim untuk menjalani program pemulihan intensif. Bagi seorang pemain yang musimnya di Camp Nou sering terganggu oleh masalah otot serupa, waktu terjadinya pukulan terbaru ini terasa sangat kejam, namun sang pemain sayap menolak untuk membiarkan situasi ini mematahkan semangatnya.
- AFP
Komitmen emosional terhadap Selecao
Melalui Instagram untuk menanggapi spekulasi seputar kondisinya, Raphinha membagikan sebuah foto nostalgia dari masa-masa awalnya bersama tim nasional. Ia memanfaatkan platform tersebut untuk menegaskan kembali dedikasinya pada tim nasional, dengan menyatakan: “Saya memilih foto ini terlebih dahulu karena foto ini mengingatkan saya pada titik awal segalanya. Bocah yang bermimpi mengenakan seragam tim nasional Brasil masih ada di sini. Dengan mimpi yang sama, rasa syukur yang sama, dan keinginan yang sama untuk mewakili negara kita.”
Mantan pemain Leeds United itu kemudian menekankan kecintaannya pada sepak bola, sambil menambahkan: “Saya mencintai sepak bola, saya mencintai apa yang saya lakukan, dan saya mencintai mengenakan seragam tim nasional Brasil. Mereka yang mengenal saya tahu seberapa tinggi standar yang saya tetapkan untuk diri sendiri dan seberapa keras saya bekerja setiap hari untuk berkembang. Dan itu tidak akan pernah berubah. Saya akan melakukan segala daya upaya untuk pulih dan kembali secepat mungkin.”
Membantah rumor tentang kepergiannya
Meskipun mengalami cedera, Raphinha tidak berniat pulang lebih awal. Fokusnya tetap sepenuhnya tertuju pada pemulihannya dan komitmennya bersama tim nasional.
“Saya ingin berada di samping rekan-rekan setim saya, berjuang demi tujuan kami, dan terus memberikan yang terbaik untuk menghormati seragam ini serta membawa kebahagiaan bagi para penggemar Brasil. Saya tetap kuat,” pungkasnya.
- Getty Images Sport
Menatap laga melawan Skotlandia
Selecao akan melakoni pertandingan terakhir fase grup melawan Skotlandia untuk mengamankan posisi mereka di puncak klasemen Grup C. Kemenangan atau hasil imbang melawan Skotlandia akan memastikan mereka lolos ke babak selanjutnya. Namun, Raphinha tidak akan bermain dalam pertandingan ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Ancelotti telah menyiapkan opsi-opsi untuk menggantikannya. Rayan, pemain berbakat berusia 19 tahun dari Bournemouth, menjadi favorit untuk diturunkan sebagai starter di sayap kanan Brasil pada Rabu malam, namun masih ada beberapa opsi lain yang sedang dipertimbangkan, termasuk Neymar yang baru kembali, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, dan Endrick.