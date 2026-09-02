Sarr tidak butuh waktu lama untuk mengungkapkan perasaannya soal kepindahan impiannya ke Turin. Gelandang berusia 23 tahun itu awalnya bergabung dengan Tottenham pada musim panas 2021 sebelum kembali ke Metz dengan status pinjaman semusim untuk kampanye 2021-22. Setelah mencatatkan 141 penampilan di semua kompetisi untuk Tottenham, dengan torehan 11 gol dan 11 assist, ia menuntaskan kepindahannya ke Allianz Stadium dan berbicara penuh antusias tentang sejarah lingkungan barunya serta sosok-sosok legendaris yang sebelumnya pernah mengenakan garis-garis hitam-putih yang terkenal itu.

Berbicara kepada situs resmi klub dalam wawancara pertamanya, Sarr mengatakan: "Kesan pertama saya adalah Juventus adalah klub besar dengan sejarah pemain-pemain hebat seperti Zidane, Paul Pogba, dan Platini. Klub ini sangat berarti bagi saya. Ini klub yang hebat, dan saya sangat senang berada di sini. Saya benar-benar antusias untuk langsung terjun ke tantangan baru ini di Juventus."