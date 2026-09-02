Getty Images Sport
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'Saya akan bilang Paul Pogba' - Pape Matar Sarr mengungkap inspirasi Juventus setelah menuntaskan kepindahan pinjaman dari Tottenham
Motor lini tengah menemukan inspirasi dari legenda klub
Sarr tidak butuh waktu lama untuk mengungkapkan perasaannya soal kepindahan impiannya ke Turin. Gelandang berusia 23 tahun itu awalnya bergabung dengan Tottenham pada musim panas 2021 sebelum kembali ke Metz dengan status pinjaman semusim untuk kampanye 2021-22. Setelah mencatatkan 141 penampilan di semua kompetisi untuk Tottenham, dengan torehan 11 gol dan 11 assist, ia menuntaskan kepindahannya ke Allianz Stadium dan berbicara penuh antusias tentang sejarah lingkungan barunya serta sosok-sosok legendaris yang sebelumnya pernah mengenakan garis-garis hitam-putih yang terkenal itu.
Berbicara kepada situs resmi klub dalam wawancara pertamanya, Sarr mengatakan: "Kesan pertama saya adalah Juventus adalah klub besar dengan sejarah pemain-pemain hebat seperti Zidane, Paul Pogba, dan Platini. Klub ini sangat berarti bagi saya. Ini klub yang hebat, dan saya sangat senang berada di sini. Saya benar-benar antusias untuk langsung terjun ke tantangan baru ini di Juventus."
- Getty Images Sport
Mengikuti jejak Paul Pogba
Saat ditekan soal mantan bintang Juventus spesifik mana yang ia jadikan panutan sebagai cetak biru untuk kariernya sendiri, Sarr tegas dengan pilihannya. Pemain internasional Senegal itu sudah lama dibandingkan dengan sejumlah gelandang hebat modern, tetapi ia melihat satu pemain Prancis tertentu sebagai tolok ukur emas untuk sukses di Turin.
Saat diminta menyebut panutan di antara para mantan bintang Juventus, Sarr memberikan jawaban yang jelas: 'Jika saya harus menyebut panutan dari Juventus, saya akan mengatakan Paul Pogba.' Pilihan itu cocok mengingat profil fisik Sarr dan fleksibilitas teknisnya sendiri. Pogba menikmati periode gemilang di Turin, dengan mencatatkan 190 penampilan, mencetak 34 gol, dan meraih empat gelar Serie A. Namun, periode keduanya bersama Juventus berakhir mendadak ketika kontraknya diputus pada November 2024 menyusul larangan empat tahun karena doping, yang kemudian dikurangi menjadi 18 bulan setelah banding.
Keserbabisaan dan kualitas teknis di Turin
Juventus mengalihkan perhatian mereka kepada Sarr setelah kepindahan untuk Franck Kessie gagal terwujud. Meski Kessie tersedia dengan status bebas transfer, jajaran petinggi Bianconeri memutuskan bahwa mantan pemain Metz itu menawarkan atribut spesifik yang dibutuhkan untuk memodernisasi lini tengah mereka.
Menjelaskan atribut pribadinya, pemain pinjaman dari Tottenham itu berkata: "Saya adalah pemain yang suka naik turun membantu di kedua ujung lapangan. Saya bisa mencetak gol, membangun permainan tim, dan juga bertahan. Saya berusaha melindungi tim dan membantu mereka bermain dengan baik juga. Begitulah saya menggambarkan permainan saya. Tujuan saya adalah beradaptasi dengan cara bermain tim karena Juventus adalah klub papan atas. Klub dengan sejarah besar, klub tersukses di Italia. Saya senang bisa menjadi bagian dari semua itu tahun ini. Kami akan mencoba fokus pada satu pertandingan pada satu waktu, memenangi sebanyak mungkin, dan kita lihat nanti ke mana itu akan membawa kami."
- AFP
Investasi strategis dan ambisi masa depan
Rincian finansial dari kesepakatan ini mencerminkan perjudian yang diperhitungkan oleh para direktur Juventus. Klub membayar biaya awal sebesar €2,5 juta untuk peminjaman selama satu musim, tetapi mereka memiliki opsi signifikan untuk mempermanenkan transfer tersebut dengan nilai €27,5 juta. Biaya ini akan dibayarkan selama tiga tahun finansial.
Di atas lapangan, Juventus membuat awal yang mengesankan pada musim baru dengan meraih dua kemenangan beruntun dalam dua pertandingan pembuka Serie A. Juventus kini menghadapi ujian krusial di awal musim pada Minggu ini saat berhadapan dengan rival mereka, AC Milan, dalam duel yang sangat dinantikan.
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