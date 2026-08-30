Penyerang Tottenham membuat suporter dan para pundit sama-sama kebingungan setelah mengunggah pesan bernada tajam di media sosial di tengah laporan yang telah dikonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub. Pemain berusia 29 tahun itu, yang datang ke Tottenham Hotspur Stadium pada 2022, menjadi pusat pusaran transfer saat tenggat musim panas kian dekat.

Setelah perlahan disingkirkan dari skuad tim utama oleh De Zerbi, pemain Brasil itu tampak siap menjalani peran baru, bahkan jika itu berarti menerima reputasi kontroversial di mata pendukung Spurs.

Hanya 24 jam setelah kekalahan mengecewakan Tottenham 2-0 dari Newcastle United, sang striker membagikan foto dirinya dari sebuah pertandingan musim lalu yang disertai emoji berpikir. Namun, slide berikutnya benar-benar mencuri perhatian. Richarlison membagikan pesan yang berbunyi: “Saya adalah penjahat dalam banyak kisah yang diceritakan dengan buruk.”

Agak mengejutkan, di antara 40.000 orang yang menyukai unggahan itu ada rekan setim Richarlison di Tottenham, Xavi Simons.