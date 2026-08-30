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Richarlison Tottenham 2025-26 goalGetty
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

'Saya adalah penjahat' - Richarlison kirim pesan misterius setelah menyepakati kepergian dari Tottenham

Richarlison
Tottenham Hotspur
Premier League
Everton

Richarlison memicu kehebohan besar di media sosial setelah mengunggah pesan misterius menyusul kabar tentang kepindahannya yang akan segera terwujud dari Tottenham Hotspur. Penyerang Brasil itu siap menjalani comeback dramatis ke Everton, yang akan mengakhiri babak sulit di London utara di bawah Roberto De Zerbi.

  • Richarlison buka suara soal kepergiannya dari Tottenham Hotspur

    Penyerang Tottenham membuat suporter dan para pundit sama-sama kebingungan setelah mengunggah pesan bernada tajam di media sosial di tengah laporan yang telah dikonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub. Pemain berusia 29 tahun itu, yang datang ke Tottenham Hotspur Stadium pada 2022, menjadi pusat pusaran transfer saat tenggat musim panas kian dekat.

    Setelah perlahan disingkirkan dari skuad tim utama oleh De Zerbi, pemain Brasil itu tampak siap menjalani peran baru, bahkan jika itu berarti menerima reputasi kontroversial di mata pendukung Spurs.

    Hanya 24 jam setelah kekalahan mengecewakan Tottenham 2-0 dari Newcastle United, sang striker membagikan foto dirinya dari sebuah pertandingan musim lalu yang disertai emoji berpikir. Namun, slide berikutnya benar-benar mencuri perhatian. Richarlison membagikan pesan yang berbunyi: “Saya adalah penjahat dalam banyak kisah yang diceritakan dengan buruk.”

    Agak mengejutkan, di antara 40.000 orang yang menyukai unggahan itu ada rekan setim Richarlison di Tottenham, Xavi Simons.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    De Zerbi mengonfirmasi drama permintaan transfer

    Aktivitas di media sosial itu mengikuti pengakuan terbuka dari manajer De Zerbi bahwa keharmonisan skuad Tottenham Hotspur telah terganggu oleh beberapa pemain kunci yang ingin hengkang.

    Berbicara kepada media, ahli taktik asal Italia itu blak-blakan mengenai situasi yang melibatkan pemain internasional Brasil tersebut dan pemain-pemain tim utama lainnya yang dicoret dari skuad pada beberapa pertandingan terakhir.

    Menjelaskan keputusannya untuk tidak memasukkan sang penyerang dalam skuad untuk lawatan ke St James' Park, De Zerbi mengatakan: "Richarlison, saya tidak tahu. Dia sudah terlalu sering mengatakan bahwa dia ingin pergi. Danso datang kepada saya dua hari lalu dan dia mengatakan ingin pergi. Pape Sarr juga sama, tetapi dia mengalami cedera ringan, namun dia hampir siap untuk berlatih. Saya mencintai para pemain ini, dan mereka adalah orang-orang hebat. Saya memiliki hubungan yang sangat baik."

  • Kembali ke Everton membayangi dalam kesepakatan barter Ndiaye

    Terlepas dari gesekan yang terjadi, solusi tampaknya telah ditemukan yang cocok untuk semua pihak yang terlibat. Kesepakatan telah dicapai agar pemain berusia 29 tahun itu kembali ke Merseyside, tempat ia sebelumnya menikmati periode paling produktif dalam kariernya.

    Sebagai bagian dari negosiasi, penyerang Everton Iliman Ndiaye diperkirakan akan bergerak ke arah sebaliknya ke Tottenham Hotspur Stadium.

    Kesepakatan itu saat ini masih menunggu rampungnya pemeriksaan medis dan finalisasi persyaratan pribadi, tetapi ada optimisme besar bahwa kedua kepindahan tersebut akan diproses tanpa hambatan pada menit-menit terakhir.

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  • Richarlison Tottenham 2025-26Getty

    Richarlison meninggalkan Tottenham Hotspur setelah periode yang tidak konsisten

    Richarlison meninggalkan London utara setelah membukukan 32 gol dan 15 assist di semua kompetisi sejak kepindahannya senilai £60 juta empat tahun lalu. Selama membela klub tersebut, ia membantu klub meraih trofi Liga Europa, tetapi masa baktinya kemungkinan akan lebih dikenang karena inkonsistensinya dan keretakan terbaru dalam hubungannya dengan petinggi klub.

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