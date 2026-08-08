“Saya adalah pejuang Anda!” - Arsenal tuntaskan transfer blockbuster untuk bintang Newcastle, Bruno Guimaraes

Guimaraes telah membangun reputasi lewat pendekatan permainannya yang penuh duel dan kemampuan teknisnya, dan ia ingin membawa mentalitas itu ke Arsenal. Ia menggambarkan dirinya sebagai seorang "petarung" dan menegaskan tekadnya untuk terus berjuang demi tim.

"Apa yang sudah saya lakukan sejauh ini sangat besar, tetapi saya ingin lebih. Saya ingin menang untuk Arsenal. Saya ingin memenangkan lebih banyak trofi dalam karier saya, dan saya pikir saya berada di tempat yang tepat, di puncak performa saya pada usia 28 tahun," jelasnya.

"Saya sangat antusias untuk bergabung. Di sini, mengenakan seragam ini, Anda harus mengejar trofi, memenangkan segala yang kami bisa, dan mencetak sejarah. Saya ingin menorehkan nama saya dalam sejarah klub. Suatu hari, ketika saya pergi, saya ingin para pemain datang ke sini dan mengatakan saya ingin melakukan persis apa yang Bruno lakukan untuk klub. Saya pikir itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan seorang pemain untuk klub: menciptakan sejarah dan menginspirasi pemain muda."

Guimaraes menambahkan: "Pesan saya adalah terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Semua pesan yang Anda berikan kepada saya, saya sangat antusias untuk bergabung dengan kalian. Saya akan memberikan yang terbaik untuk kalian, saya berjanji. Seperti yang saya katakan, saya adalah petarung kalian, saya tidak akan pernah menyerah. Semoga kita bisa menciptakan sangat banyak kenangan indah bersama."