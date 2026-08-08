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“Saya adalah pejuang Anda!” - Arsenal tuntaskan transfer blockbuster untuk bintang Newcastle, Bruno Guimaraes
Arsenal dapatkan target jangka panjang di lini tengah
Arsenal telah secara resmi mengonfirmasi perekrutan Guimaraes dari Newcastle, dengan gelandang asal Brasil itu menandatangani kontrak jangka panjang di Emirates Stadium. Kepindahan ini mengakhiri masa pengabdiannya selama empat setengah musim di St James’ Park, tempat ia mencatatkan hampir 200 penampilan.
Guimaraes mengatakan ia yakin Arsenal adalah klub yang tepat untuk tahap berikutnya dalam kariernya. Mantan gelandang Lyon itu menegaskan bahwa ambisinya lebih dari sekadar bergabung dengan tim baru, dengan trofi dan tempat dalam sejarah klub menjadi bagian dari targetnya.
Guimaraes berjanji memberikan yang terbaik
Dalam wawancara resmi pertamanya sebagai pemain Arsenal, Guimaraes menjelaskan mengapa ia siap untuk kepindahan ini. Gelandang itu juga memaparkan kualitas yang ia yakini akan dibawanya ke tim barunya.
"Saya sangat antusias," akunya. "Saya berada di titik dalam hidup saya ketika saya membutuhkan tantangan seperti ini. Saya ingin memenangkan trofi, saya ingin mencetak sejarah dan saya pikir saya berada di tempat yang tepat untuk melakukannya. Saya sangat antusias untuk memulai."
"Saya bisa mengoper bola, banyak berlari dan bermain seperti seorang pejuang, saya tidak akan pernah menyerah. Saya akan mencoba membantu tim, [saya] bagus dengan bola, tenang, sangat kalem, dan terkadang saya bisa mencetak beberapa gol serta berharap bisa membuat semua orang di sini sangat, sangat bahagia.
Mentalitas pejuang untuk Arsenal
Guimaraes telah membangun reputasi lewat pendekatan permainannya yang penuh duel dan kemampuan teknisnya, dan ia ingin membawa mentalitas itu ke Arsenal. Ia menggambarkan dirinya sebagai seorang "petarung" dan menegaskan tekadnya untuk terus berjuang demi tim.
"Apa yang sudah saya lakukan sejauh ini sangat besar, tetapi saya ingin lebih. Saya ingin menang untuk Arsenal. Saya ingin memenangkan lebih banyak trofi dalam karier saya, dan saya pikir saya berada di tempat yang tepat, di puncak performa saya pada usia 28 tahun," jelasnya.
"Saya sangat antusias untuk bergabung. Di sini, mengenakan seragam ini, Anda harus mengejar trofi, memenangkan segala yang kami bisa, dan mencetak sejarah. Saya ingin menorehkan nama saya dalam sejarah klub. Suatu hari, ketika saya pergi, saya ingin para pemain datang ke sini dan mengatakan saya ingin melakukan persis apa yang Bruno lakukan untuk klub. Saya pikir itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan seorang pemain untuk klub: menciptakan sejarah dan menginspirasi pemain muda."
Guimaraes menambahkan: "Pesan saya adalah terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Semua pesan yang Anda berikan kepada saya, saya sangat antusias untuk bergabung dengan kalian. Saya akan memberikan yang terbaik untuk kalian, saya berjanji. Seperti yang saya katakan, saya adalah petarung kalian, saya tidak akan pernah menyerah. Semoga kita bisa menciptakan sangat banyak kenangan indah bersama."
- (C)Getty Images
Guimaraes bersiap untuk kehidupan di Arsenal
Guimaraes akan segera bergabung dengan rekan-rekan setim barunya saat ia memulai kiprahnya di Arsenal. Fokus utamanya saat ini adalah beradaptasi dengan lingkungan barunya dan menunjukkan kepada para suporter kualitas yang membuatnya bertekad untuk mengambil tantangan ini.
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