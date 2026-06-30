“Saya adalah nomor 10 Barcelona” - Lamine Yamal menerima tekanan sebagai bintang utama Spanyol dan memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya menjelang Piala Dunia 2026

Dalam wawancara dengan Tiempo de Juego, Yamal menanggapi ekspektasi besar yang dibebankan kepadanya seiring Spanyol melaju di Piala Dunia 2026. Remaja itu mengakui bahwa para penggemar secara alami menaruh harapan pada talenta-talenta penyerang paling menjanjikan untuk tampil gemilang.

Alih-alih menghindar dari sorotan, Yamal dengan percaya diri menerima perannya sebagai figur utama baik di klub maupun tim nasional. "Saya mengerti bahwa orang-orang akan menargetkan pemain yang paling menarik perhatian. Pedri dan Rodri memang hebat, tetapi tekanan yang saya rasakan adalah karena saya adalah nomor 10 Barcelona, sang sayap. Namun, saya senang dengan hal ini. Tekanan itu muncul ketika Anda tidak bisa melakukan apa yang diminta, tetapi saya bisa," jelas Yamal.