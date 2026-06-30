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“Saya adalah nomor 10 Barcelona” - Lamine Yamal menerima tekanan sebagai bintang utama Spanyol dan memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya menjelang Piala Dunia 2026
Menghadapi beban ekspektasi
Dalam wawancara dengan Tiempo de Juego, Yamal menanggapi ekspektasi besar yang dibebankan kepadanya seiring Spanyol melaju di Piala Dunia 2026. Remaja itu mengakui bahwa para penggemar secara alami menaruh harapan pada talenta-talenta penyerang paling menjanjikan untuk tampil gemilang.
Alih-alih menghindar dari sorotan, Yamal dengan percaya diri menerima perannya sebagai figur utama baik di klub maupun tim nasional. "Saya mengerti bahwa orang-orang akan menargetkan pemain yang paling menarik perhatian. Pedri dan Rodri memang hebat, tetapi tekanan yang saya rasakan adalah karena saya adalah nomor 10 Barcelona, sang sayap. Namun, saya senang dengan hal ini. Tekanan itu muncul ketika Anda tidak bisa melakukan apa yang diminta, tetapi saya bisa," jelas Yamal.
- Getty Images Sport
Yamal menyatakan dirinya sudah sepenuhnya pulih
Selain membahas soal tekanan, Yamal memberikan kabar terbaru yang penting mengenai kondisi fisiknya. Setelah tiba di turnamen dalam kondisi cedera ringan, pemain sayap ini ditangani dengan hati-hati selama pertandingan-pertandingan awal.
Namun, ia kini menyatakan diri siap untuk tampil secara penuh, meski keputusan akhir diserahkan kepada manajer. "Saya dalam kondisi sangat baik, sangat bahagia. Saya telah berlatih dengan penuh semangat dan sangat antusias menanti momen ini. Kondisi saya sudah 90-80% dan terus membaik, tidak memburuk. Saya siap bermain selama 90 menit," kata Yamal. Ia menambahkan: "Pelatih yang memutuskan, saya akan memberitahunya bagaimana kondisi saya dan apakah saya sanggup menahannya. Jika saya melihat ada peluang sekecil apa pun, saya tidak akan memaksakan diri untuk mencegah cedera, tapi saya berlatih keras."
Emosi Piala Dunia dan mengutamakan hasil
Spanyol memasuki turnamen ini sebagai favorit kuat, namun penampilan mereka secara keseluruhan menuai kritik. Yamal berbicara blak-blakan mengenai level tim saat ini, sambil menekankan bahwa meraih kemenangan tetap menjadi prioritas.
"Apakah level kami sama seperti saat di Euro? Saya sudah berkali-kali bermain bagus bersama Barca dan kami pulang dengan tangan hampa, tetapi yang terpenting adalah menang," katanya. Saat mengenang gol pertamanya di turnamen ini, sang penyerang mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa sambil tetap mempertahankan sikap tenangnya yang khas. "Saya belum pernah merasakan kebahagiaan sebesar ini, Piala Dunia itu berbeda dan ini bersama negara Anda. Saya tidak pernah bersemangat, saya tidak menangis. Saya menangis saat cedera, saat melihat ibu saya menangis. Jika saya memenangkan Piala Dunia, saya tidak akan menangis, itu mustahil."
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan nasib Spanyol dan Yamal?
Spanyol akan menghadapi Austria di babak 32 besar, di mana Yamal berharap bisa menjadi starter dan akhirnya bermain penuh selama 90 menit. Setelah melewati babak penyisihan grup, tim nasional ini harus segera menemukan kembali kelancaran serangan mereka. Jika Yamal mampu menampilkan performa gemilangnya di klub di panggung internasional, Spanyol memiliki peluang nyata untuk melaju jauh ke babak gugur.