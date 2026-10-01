'Saya adalah bukti nyata' - Mantan gelandang AC Milan Vikash Dhorasoo menantang India untuk menemukan superstar global di antara populasi 1,4 miliar jiwa

Kunjungan ke Kolkata bukan sekadar reuni dengan mantan bosnya, Carlo Ancelotti, tetapi juga membawa misi yang lebih luas untuk meninjau kerangka akademi dan sepak bola wanita bersama AIFF. Menjelaskan agendanya menjelang pertemuan bersejarah itu, Dhorasoo mengungkapkan: "Besok saya akan bertemu Carlo Ancelotti. Saya juga akan bertemu para pejabat federasi dan berdiskusi secara terbuka tentang pengembangan sepak bola India.

"Saya ingin melihat beberapa akademi karena keyakinan terbesar saya adalah bahwa kaum muda lah yang akan membawa negara ini maju. Akan sangat luar biasa juga jika bisa bertemu tim sepak bola wanita karena dari situlah perjalanan saya sebagai pelatih dimulai."

Mengakui jurang kualitas yang sangat besar melawan juara dunia lima kali itu, ia meminta tim asuhan Khalid Jamil untuk menikmati momen tersebut dan menginspirasi generasi berikutnya: "Saran saya kepada para pemain sederhana: nikmati pertandingan ini sepenuhnya karena ini akan menjadi momen yang layak dikenang. Sembilan puluh menit ini akan mengajarkan kepada Anda apa yang dibutuhkan untuk bermain di level yang sedang ditunjukkan Brasil.

"Sepak bola adalah permainan yang begitu indah sehingga Anda bisa menjadi tim kecil namun tetap menemukan solusi untuk menciptakan masalah bagi tim raksasa. Saya yakin pelatih Jamil akan menawarkan perspektifnya sendiri serta mencoba mendorong Brasil hingga batas maksimal. Pertandingan ini seharusnya menjadi perayaan sepak bola. Siapa tahu, setelah pertandingan berakhir, ini akan menjadi awal dari kisah yang indah, dengan anak-anak, orang tua, dan para penggemar sama-sama ingin menulis babak baru."