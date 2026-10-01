Buzzi
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'Saya adalah bukti nyata' - Mantan gelandang AC Milan Vikash Dhorasoo menantang India untuk menemukan superstar global di antara populasi 1,4 miliar jiwa
Veteran Prancis pertanyakan peringkat rendah
Mantan gelandang Milan itu menantang India untuk membuktikan bahwa populasi 1,4 miliar dapat melahirkan pesepakbola kelas dunia yang benar-benar berkualitas. Merefleksikan perjalanannya sendiri hingga mencapai puncak sepakbola Eropa, ia menyebut peringkat rendah negara itu di posisi 138 sebagai paradoks mutlak mengingat gairah yang membara di basis-basis sepakbola seperti Kolkata. Kesenjangan mencolok itu membuat finalis Piala Dunia 2006 tersebut mendesak AIFF untuk segera melakukan perombakan akar rumput demi mengakhiri absensi kronis mereka dari turnamen-turnamen besar.
- Richard Wareham
Dhorasoo menuntut visi sepak bola yang terstruktur
Dihadapkan pada jurang antara fanatisme regional dan peringkat FIFA India yang rendah, Dhorasoo menegaskan bahwa posisi negara itu saat ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Berbicara kepada Times of India, ia menyoroti paradoks tersebut: "Peringkat sepakbola India benar-benar tidak masuk akal. Ada budaya sepakbola yang begitu hidup di sejumlah tempat, misalnya seperti Kolkata."
Mengacu pada karier bermainnya sendiri sebagai bukti nyata bahwa pemain keturunan India bisa berkembang di level elite, ia menekankan perlunya pandangan strategis dan pelatihan yang lebih baik: "Saya adalah bukti hidup bahwa pemain keturunan India bisa mencapai level tertinggi dalam olahraga ini. Saya sama sekali tidak ragu bahwa dari populasi 1,4 miliar, Anda bisa menemukan permata-permata yang akan mampu melakukan apa yang saya lakukan.
"Tentu saja, performa bergantung pada banyak faktor. Itu membutuhkan perencanaan jangka panjang, metode baru, dan visi. Saya juga percaya ini tidak selalu soal pemain, para pelatih juga perlu memainkan peran yang signifikan."
Pertemuan penting dijadwalkan di Kolkata
Kunjungan ke Kolkata bukan sekadar reuni dengan mantan bosnya, Carlo Ancelotti, tetapi juga membawa misi yang lebih luas untuk meninjau kerangka akademi dan sepak bola wanita bersama AIFF. Menjelaskan agendanya menjelang pertemuan bersejarah itu, Dhorasoo mengungkapkan: "Besok saya akan bertemu Carlo Ancelotti. Saya juga akan bertemu para pejabat federasi dan berdiskusi secara terbuka tentang pengembangan sepak bola India.
"Saya ingin melihat beberapa akademi karena keyakinan terbesar saya adalah bahwa kaum muda lah yang akan membawa negara ini maju. Akan sangat luar biasa juga jika bisa bertemu tim sepak bola wanita karena dari situlah perjalanan saya sebagai pelatih dimulai."
Mengakui jurang kualitas yang sangat besar melawan juara dunia lima kali itu, ia meminta tim asuhan Khalid Jamil untuk menikmati momen tersebut dan menginspirasi generasi berikutnya: "Saran saya kepada para pemain sederhana: nikmati pertandingan ini sepenuhnya karena ini akan menjadi momen yang layak dikenang. Sembilan puluh menit ini akan mengajarkan kepada Anda apa yang dibutuhkan untuk bermain di level yang sedang ditunjukkan Brasil.
"Sepak bola adalah permainan yang begitu indah sehingga Anda bisa menjadi tim kecil namun tetap menemukan solusi untuk menciptakan masalah bagi tim raksasa. Saya yakin pelatih Jamil akan menawarkan perspektifnya sendiri serta mencoba mendorong Brasil hingga batas maksimal. Pertandingan ini seharusnya menjadi perayaan sepak bola. Siapa tahu, setelah pertandingan berakhir, ini akan menjadi awal dari kisah yang indah, dengan anak-anak, orang tua, dan para penggemar sama-sama ingin menulis babak baru."
- Panoramic by PsnewZ
Ujian besar mendahului perombakan pengembangan
Tim asuhan Jamil menghadapi tugas paling berat dalam sejarah sepak bola negara itu belakangan ini saat mereka berhadapan dengan Brasil bertabur bintang asuhan Ancelotti pada Sabtu. Setelah kekecewaan gagal lolos ke Piala Asia AFC 24 tim, laga ekshibisi ini menjadi tolok ukur yang menyadarkan tentang jurang pemisah antara India dan kalangan elite olahraga ini. Dialog antara Dhorasoo dan para pejabat AIFF diperkirakan akan menghasilkan rencana konkret untuk reformasi akademi dan peningkatan kualifikasi pelatih domestik.
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