Savinho dorong transfer £60 juta ke Tottenham saat winger Manchester City itu mengincar lebih banyak waktu bermain

Winger berusia 22 tahun itu muncul sebagai target utama Tottenham ketika mereka ingin merombak skuad setelah finis di peringkat ke-17 dalam dua musim beruntun. Setelah lama menjadi sosok yang diminati tim perekrutan Tottenham, Savinho kini secara aktif mendorong kepindahan itu untuk bergabung dengan Roberto De Zerbi, menurut The Sun.

Man City dilaporkan terbuka untuk melepasnya dengan harga yang tepat, dengan negosiasi saat ini berkisar pada valuasi £60 juta. Angka ini sedikit menurun dari banderol £70 juta yang disematkan pada penyerang itu setahun lalu.







