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Savinho dorong transfer £60 juta ke Tottenham saat winger Manchester City itu mengincar lebih banyak waktu bermain
Savinho membidik kepindahan ke London utara
Winger berusia 22 tahun itu muncul sebagai target utama Tottenham ketika mereka ingin merombak skuad setelah finis di peringkat ke-17 dalam dua musim beruntun. Setelah lama menjadi sosok yang diminati tim perekrutan Tottenham, Savinho kini secara aktif mendorong kepindahan itu untuk bergabung dengan Roberto De Zerbi, menurut The Sun.
Man City dilaporkan terbuka untuk melepasnya dengan harga yang tepat, dengan negosiasi saat ini berkisar pada valuasi £60 juta. Angka ini sedikit menurun dari banderol £70 juta yang disematkan pada penyerang itu setahun lalu.
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De Zerbi mengincar tambahan amunisi lini serang
De Zerbi secara terbuka menyuarakan keinginannya untuk membentuk ulang skuad menjadi unit yang lebih menyerang. Juru taktik asal Italia itu meyakini kecepatan alami dan kreativitas Savinho adalah bahan yang sempurna untuk sistem taktiknya. Klub sudah menunjukkan dukungan finansial besar kepada mantan bos Brighton itu setelah gelombang belanja awal, tetapi De Zerbi menegaskan bahwa aktivitas transfer Tottenham "belum selesai."
Tottenham sudah merampungkan beberapa kesepakatan besar, termasuk perekrutan Sandro Tonali dari Newcastle dengan nilai £100 juta, Mateus Fernandes dari West Ham seharga £85 juta, serta bek Jan Paul van Hecke senilai £52 juta. Terlepas dari pengeluaran besar ini, jajaran petinggi klub tetap berkomitmen untuk mendatangkan setidaknya dua pemain menyerang lagi.
Tekanan meningkat di Etihad
Kontrak Savinho di Stadion Etihad masih tersisa tiga tahun, tetapi minimnya waktu bermain yang ia dapatkan telah menjadi ganjalan utama. Musim lalu, winger itu hanya mampu mencatatkan 14 kali sebagai starter di semua kompetisi dalam kampanye yang diganggu cedera. Meski datang dari klub saudara Troyes dengan ekspektasi tinggi setelah menjalani periode yang sukses di Girona, ia tidak mampu menggeser para bintang mapan di susunan pemain Manchester City.
Minat lebih lanjut juga datang dari luar negeri, dengan AC Milan turut memantau situasi pemain timnas Brasil tersebut. Namun, daya tarik untuk tetap bermain di Premier League dan dilatih manajer berorientasi menyerang seperti De Zerbi tampaknya telah membuat preferensi sang pemain mengarah tegas ke London.
- Getty
'Ambisi baru' menandai pergeseran dalam mentalitas klub
Pendekatan agresif klub di bursa transfer mendapat pujian dari para pemain senior, termasuk Micky van de Ven, yang meyakini "ambisi baru" itu adalah respons yang diperlukan atas kegagalan di masa lalu. Sang bek berkata: "Sangat bagus karena Anda bisa melihat klub telah melakukan beberapa perubahan. Anda bisa melihat klub punya ambisi baru. Itu sesuatu yang sangat penting bagi pemain yang sudah lama berada di sini. Musim lalu adalah musim yang penuh tekanan, tidak bisa diterima dari sisi kami, jadi meninggalkan semua itu dan memasuki musim baru dengan pikiran segar sangat berarti."
Saat tim bersiap untuk laga-laga persahabatan mendatang melawan Sydney FC dan Chelsea, integrasi para rekrutan papan atas ini tetap menjadi prioritas utama staf teknis De Zerbi.
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