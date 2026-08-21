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Savinho disikat! Spurs melampaui pengeluaran £300 juta dengan pembajakan besar-besaran senilai £85 juta dari Manchester City
Mengamankan target utama
Menurut ESPN, Tottenham telah menyepakati kesepakatan senilai hingga £85 juta dengan Manchester City untuk merekrut pemain sayap Savinho. Spurs akan membayar biaya awal £75 juta ditambah £10 juta lagi dalam bentuk bonus terkait performa, mengakhiri pengejaran panjang yang sudah berlangsung sejak musim panas tahun lalu.
Pemain berusia 22 tahun itu kini akan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang di London utara. Sumber juga mengonfirmasi bahwa Tottenham masih melanjutkan pembicaraan terkait kesepakatan terpisah untuk penyerang City, Omar Marmoush.
- Getty Images Sport
Mencari babak baru
Savinho datang ke Manchester City dari Troyes pada 2024 dengan nilai transfer €40 juta, lalu mencatatkan total 53 penampilan dengan dua gol dan 12 assist. Musim panas lalu, Tottenham Hotspur gagal dalam upaya awal untuk merekrut winger tersebut sebelum ia memilih bertahan dan memperjuangkan tempatnya.
Pada akhirnya, ia hanya menjadi starter tujuh kali di Premier League selama musim terakhir Pep Guardiola menangani tim. Yang krusial, ia tidak masuk dalam skuad pertandingan City saat kalah dari Arsenal di Community Shield pada Minggu lalu di Cardiff sementara negosiasi terus berjalan.
Belanja besar-besaran pada musim panas
Transfer Savinho membuat total pengeluaran Tottenham pada musim panas ini melampaui angka £300 juta. Tim asuhan Roberto De Zerbi itu memperkuat skuadnya secara signifikan pada bursa transfer ini, dengan mendatangkan Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke, serta pemain bebas transfer Marcos Senesi, Andy Robertson, dan Martin Dubravka.
Dalam waktu yang sama, klub itu juga berhasil meraup kembali sekitar £140 juta lewat kepergian Luka Vuskovic, Cristian Romero, dan Djed Spence. Penjualan yang cermat ini membantu menyeimbangkan pembukuan di tengah agresivitas mereka di bursa rekrutmen.
- AFP
Siap untuk laga pembuka
Dengan tes medisnya yang sudah di depan mata, perhatian segera beralih ke bagaimana Savinho akan berintegrasi ke dalam racikan taktik De Zerbi. Sang manajer dijadwalkan berbicara kepada media pada Jumat menjelang laga pembuka Premier League Tottenham di kandang Brentford pada Sabtu.
Mendapatkan pemain dengan kualitas seperti Savinho menjadi pernyataan niat yang besar saat Tottenham berusaha langsung tancap gas. Para pendukung akan menantikan pengumuman resminya serta potensi debutnya pada pekan-pekan awal musim ini.
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