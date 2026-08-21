Menurut ESPN, Tottenham telah menyepakati kesepakatan senilai hingga £85 juta dengan Manchester City untuk merekrut pemain sayap Savinho. Spurs akan membayar biaya awal £75 juta ditambah £10 juta lagi dalam bentuk bonus terkait performa, mengakhiri pengejaran panjang yang sudah berlangsung sejak musim panas tahun lalu.

Pemain berusia 22 tahun itu kini akan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang di London utara. Sumber juga mengonfirmasi bahwa Tottenham masih melanjutkan pembicaraan terkait kesepakatan terpisah untuk penyerang City, Omar Marmoush.