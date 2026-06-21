“Siapa yang selalu saya senang lihat? Mbappé. Pada akhirnya, menurut saya dia selalu yang terkuat. Saya harus akui, saya tidak menyangka Messi masih bisa bermain sebagus ini di Piala Dunia. Dia memang benar, meski dua dari tiga golnya dicetak oleh putra Zidane, kiper Aljazair. Beberapa hari ini saya melihat terlalu banyak kesalahan kiper, saya tidak tahu apakah karena bola atau faktor lain.”





“Messi atau Ronaldo? Ayolah, kalau kamu nggak ngerti hal ini, berarti kamu nggak paham sepak bola. Messi selalu 70% bakat dan 30% kerja keras, sedangkan Cristiano sebaliknya. Seiring bertambahnya usia, kondisi fisik menurun dan hanya bakat yang bisa membuatmu tetap bertahan. Sudah sejak di Qatar empat tahun lalu, Cristiano tampil kurang bagus. Menurut saya, dia sebaiknya berhenti bermain untuk tim nasional dan fokus pada klubnya. Dia bisa mencapai seribu gol tanpa merusak hubungannya dengan orang-orang. Itu hukum kehidupan: orang-orang selalu mengingat hal terakhir yang kamu lakukan, bukan semua hal lainnya.”





Tentang Italia yang tersingkir dari Piala Dunia: “Tidak akan ada yang berubah. Masalahnya bukan pada presiden federasi, melainkan para pemain dan cara melatih mereka. Para pemain tidak lagi melakukan dribel. Mereka hanya menyentuh bola dua kali lalu mengoper ke sayap. Dengan cara seperti itu, kamu tidak akan pernah berkembang. Lagipula, segalanya telah berubah dalam sepak bola Italia. Kalian selalu memiliki kiper dan bek hebat, tapi sekarang ke mana mereka semua pergi?”