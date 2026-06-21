Wawancara dengan Dejan Savicevic. Mantan pemain Milan yang kini menjabat sebagai presiden Asosiasi Sepak Bola Montenegro ini berbagi kisahnya kepada La Gazzetta dello Sport, dan membahas topik-topik seputar Piala Dunia, sepak bola Italia, serta Rossoneri. Berikut ini pernyataannya.
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Savicevic: “Milan, jual saja Leao. Aku nggak ngerti. Allegri? Ini salah para pemain. Cristiano Ronaldo, berhentilah.”
“Milan tampil buruk? Saya tidak menyangka. Pada suatu titik di musim ini, saya menganggap lolos ke Liga Champions sudah pasti, lalu tiba-tiba saya mendapati tim ini berada di peringkat ke-5. Menurut saya, kesalahan lebih banyak terletak pada para pemain daripada pelatih. Saya turut prihatin untuk Allegri karena semuanya berakhir seperti ini: dia pelatih yang hebat, dia tidak pantas mengalami semua ini.”
“Apa kesalahan utamanya? Tidak menjual Leao, saya tidak mengerti anak itu. Katanya dia lebih tertarik pada musik daripada sepak bola dan saya tidak tahu apakah itu benar. Yang pasti, saya akan melepasnya. Menurut saya, itu akan lebih baik bagi semua pihak.”
Mengenai manajemen, ia kemudian berkata: “Membayar untuk Krösche? Ayolah… dia kan bukan Ancelotti.”
“Siapa yang selalu saya senang lihat? Mbappé. Pada akhirnya, menurut saya dia selalu yang terkuat. Saya harus akui, saya tidak menyangka Messi masih bisa bermain sebagus ini di Piala Dunia. Dia memang benar, meski dua dari tiga golnya dicetak oleh putra Zidane, kiper Aljazair. Beberapa hari ini saya melihat terlalu banyak kesalahan kiper, saya tidak tahu apakah karena bola atau faktor lain.”
“Messi atau Ronaldo? Ayolah, kalau kamu nggak ngerti hal ini, berarti kamu nggak paham sepak bola. Messi selalu 70% bakat dan 30% kerja keras, sedangkan Cristiano sebaliknya. Seiring bertambahnya usia, kondisi fisik menurun dan hanya bakat yang bisa membuatmu tetap bertahan. Sudah sejak di Qatar empat tahun lalu, Cristiano tampil kurang bagus. Menurut saya, dia sebaiknya berhenti bermain untuk tim nasional dan fokus pada klubnya. Dia bisa mencapai seribu gol tanpa merusak hubungannya dengan orang-orang. Itu hukum kehidupan: orang-orang selalu mengingat hal terakhir yang kamu lakukan, bukan semua hal lainnya.”
Tentang Italia yang tersingkir dari Piala Dunia: “Tidak akan ada yang berubah. Masalahnya bukan pada presiden federasi, melainkan para pemain dan cara melatih mereka. Para pemain tidak lagi melakukan dribel. Mereka hanya menyentuh bola dua kali lalu mengoper ke sayap. Dengan cara seperti itu, kamu tidak akan pernah berkembang. Lagipula, segalanya telah berubah dalam sepak bola Italia. Kalian selalu memiliki kiper dan bek hebat, tapi sekarang ke mana mereka semua pergi?”