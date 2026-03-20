Saudara laki-laki mantan pemain BVB menjadi tokoh kunci! Keajaiban sepak bola yang luar biasa di Swiss

Setelah lima tahun berkompetisi di divisi kedua, pada tahun 2025 mereka berhasil kembali promosi ke Super League. Thun memulai musim dengan skuad termurah kedua di liga dan target untuk bertahan di liga. Kini, tim promosi ini berada di ambang gelar juara pertama dalam sejarah klub. Kekalahan terakhir terjadi pada pertengahan Desember. Dari 13 pertandingan resmi terakhir, Thun memenangkan 12 di antaranya. Tidak ada tim yang mencetak lebih banyak gol, dan tidak ada yang kebobolan lebih sedikit.

Masih ada tiga pertandingan tersisa di babak penyisihan, diikuti lima pertandingan di grup juara. Delapan pertandingan menjelang akhir musim, selisih poin dengan "pemburu" terdekat, FC St. Gallen, adalah 16 poin. Elit sepak bola tradisional Swiss jauh tertinggal: juara ganda bertahan FC Basel yang dipimpin kapten Xherdan Shaqiri, sama seperti Young Boys Bern yang sebelumnya mendominasi, serta dua klub tradisional Zurich. FCZ dan Grasshoppers, juara terbanyak dan mitra kerja sama FC Bayern, bahkan berjuang menghindari degradasi.

Pada akhir pekan lalu, Thun menghancurkan Grasshoppers di kandang dengan skor 5-1. Stockhorn Arena kembali terjual habis dengan 10.000 penonton, sehingga hampir seperempat penduduk kota menyaksikannya.