Kota kecil Thun dikelilingi oleh danau yang memiliki nama yang sama serta pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Kota ini memiliki sebuah istana, sekitar 45.000 penduduk, dan saat ini secara tak terduga berkembang menjadi pusat sepak bola Swiss. Musim panas lalu, Asosiasi Sepak Bola Nasional Swiss (SFV) mengumumkan bahwa sebuah pusat asosiasi baru bernama Swiss Football Home akan dibangun di Thun. Pada saat yang sama, klub lokal FC Thun mulai menorehkan kisah dongeng paling sensasional dalam sejarah sepak bola Swiss.
Saudara laki-laki mantan pemain BVB menjadi tokoh kunci! Keajaiban sepak bola yang luar biasa di Swiss
Setelah lima tahun berkompetisi di divisi kedua, pada tahun 2025 mereka berhasil kembali promosi ke Super League. Thun memulai musim dengan skuad termurah kedua di liga dan target untuk bertahan di liga. Kini, tim promosi ini berada di ambang gelar juara pertama dalam sejarah klub. Kekalahan terakhir terjadi pada pertengahan Desember. Dari 13 pertandingan resmi terakhir, Thun memenangkan 12 di antaranya. Tidak ada tim yang mencetak lebih banyak gol, dan tidak ada yang kebobolan lebih sedikit.
Masih ada tiga pertandingan tersisa di babak penyisihan, diikuti lima pertandingan di grup juara. Delapan pertandingan menjelang akhir musim, selisih poin dengan "pemburu" terdekat, FC St. Gallen, adalah 16 poin. Elit sepak bola tradisional Swiss jauh tertinggal: juara ganda bertahan FC Basel yang dipimpin kapten Xherdan Shaqiri, sama seperti Young Boys Bern yang sebelumnya mendominasi, serta dua klub tradisional Zurich. FCZ dan Grasshoppers, juara terbanyak dan mitra kerja sama FC Bayern, bahkan berjuang menghindari degradasi.
Pada akhir pekan lalu, Thun menghancurkan Grasshoppers di kandang dengan skor 5-1. Stockhorn Arena kembali terjual habis dengan 10.000 penonton, sehingga hampir seperempat penduduk kota menyaksikannya.
Lustrinelli dan Gerber sudah ikut serta saat meraih gelar runner-up pada tahun 2005
Kisah tak terduga Thun mengingatkan pada gelar juara Leicester City pada 2016 di Inggris dan 1. FC Kaiserslautern pada 1998 di sini; tim "Roten Teufel" itu pun berhasil meraih prestasi gemilang sebagai tim yang baru promosi. Di Swiss, memang pernah ada klub yang langsung meraih gelar juara setelah promosi dari divisi kedua. Pada tahun 1952, Grasshoppers melakukannya, namun jauh kurang dominan dibandingkan Thun saat ini yang hanya unggul satu poin.
Thun belum pernah memenangkan satu gelar pun dalam sejarah klubnya. Dua final piala telah mereka kalahkan. Peringkat terbaik di liga dicapai pada 2005 dengan posisi kedua, setelah itu tim yang dipimpin oleh penyerang Mauro Lustrinelli dan gelandang andalan Andreas Gerber secara sensasional lolos ke Liga Champions. Kedua tokoh utama saat itu juga memainkan peran utama dalam dongeng saat ini: Lustrinelli sebagai pelatih, Gerber sebagai presiden dan direktur olahraga.
Dalam upaya sulit mencari alasan di balik rentetan kesuksesan yang sebenarnya sulit dipahami ini, kita akhirnya sampai pada ikatan lokal dan kesinambungan. Gerber telah bekerja di manajemen Thun sejak mengakhiri kariernya pada 2009, sementara Lustrinelli melatih tim profesional sejak 2022. Tidak ada bintang internasional dalam skuad ini, tetapi setidaknya ada satu nama terkenal: Marco Bürki.
FC Thun: Para Pemain Tim yang Menakjubkan
Kapten dan pemimpin lini belakang Thun yang berusia 32 tahun ini adalah adik dari kiper BVB yang sudah lama berkarier, Roman Bürki (kini bermain untuk St. Louis City di MLS). Leonardo Bertone, yang juga berusia 32 tahun, sudah sering dibandingkan dengan David Beckham di Swiss berkat karismanya dan tendangan bebasnya. Bürki dan Bertone sama-sama berasal dari daerah sekitar Thun dan merupakan figur panutan yang sangat dihormati.
Talenta paling menjanjikan adalah pemain timnas U-21, Franz-Ethan Meichtry (20). Gelandang yang tajam dalam mencetak gol ini sudah dikaitkan dengan nominasi ke timnas senior Swiss, kemungkinan partisipasi di Piala Dunia, dan transfer ke luar negeri setelahnya.
Saat ini, Thun memiliki tiga pemain tim nasional senior: pencetak gol terbanyak Elmin Rastoder bermain untuk Makedonia Utara, Brighton Labeau untuk Martinique, dan Mattias Käit untuk Estonia. Salah satu dari total hanya tujuh pemain asing tersebut adalah warga negara Jerman. Dominik Franke (27) berasal dari akademi RB Leipzig. Hingga 2023, bek kiri ini bermain untuk FC Ingolstadt 04, sebelum akhirnya bergabung dengan Thun setelah beberapa bulan tanpa klub - dan kemungkinan besar akan menjadi juara dalam waktu dekat.