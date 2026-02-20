Getty
Saudara laki-laki bintang muda Manchester United, Shea Lacey, didakwa dengan tuduhan percobaan pembunuhan setelah penembakan seorang pria di Merseyside
Mantan pemain sepak bola didakwa dengan percobaan pembunuhan.
Kepolisian Merseyside menyatakan bahwa Lacey, 32 tahun, telah didakwa dengan percobaan pembunuhan bersama John Jones, 35 tahun, John Hughes, 31 tahun, dan Bernard Flynn, 61 tahun. Mereka juga didakwa dengan konspirasi untuk membunuh, kepemilikan senapan dan amunisi dengan niat membahayakan nyawa, penganiayaan berat sesuai Pasal 18, dan konspirasi untuk menyebabkan penganiayaan berat. Mereka dijadwalkan akan hadir di Pengadilan Penahanan Dewasa Liverpool, Knowsley, Sefton, dan St Helens pada waktu yang akan datang.
Karier terhambat akibat larangan narkoba
Lacey pernah bermain untuk Accrington Stanley, Barrow, dan Altrincham di antara klub-klub lain, serta pernah berlatih di akademi Liverpool dan United. Kariernya terhenti setelah ia gagal dalam tes doping pada 2017 saat bermain untuk Accrington Stanley. Ia dilarang bermain selama 14 bulan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) dan kemudian dipecat oleh klub tersebut. Ia melanjutkan kariernya dengan Southport dan terakhir bermain untuk Flint Town pada 2023. Ia menjadi petinju profesional pada 2021 dan memenangkan semua 10 pertandingannya.
Polisi sedang mencari informasi lebih lanjut.
Menurut BBC, tuduhan tersebut terkait dengan penembakan yang terjadi pada 28 November, di mana seorang pria mengalami luka serius di kaki. Detektif Inspektur Chris Clark dari tim penyelidikan senjata api mengatakan: "Surat perintah penggeledahan yang terkoordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung, dan keempat pria tersebut akan dihadirkan di pengadilan hari ini.
"Pekerjaan kami terus berlanjut, jadi saya mohon agar orang-orang yang belum memberikan keterangan tetap melakukannya. Jangan menganggap bahwa kami sudah memiliki informasi. Tim kami akan melakukan penilaian, dan akan mengambil tindakan yang sesuai. Apakah Anda memiliki keterangan langsung, rekaman dasbor, CCTV, kamera pintu, atau rekaman lainnya, silakan memberikan keterangan."
Adik bungsu Shea telah tampil dalam tiga pertandingan United.
Paddy adalah anak tertua dari tiga bersaudara yang semuanya menjadi pemain sepak bola profesional, meskipun Shea, yang berusia 18 tahun, diperkirakan akan menjadi yang paling sukses. Dia melakukan debutnya di tim utama United melawan Aston Villa pada Desember sebagai pemain pengganti pada menit ke-85. Dia hampir mencetak gol pertamanya dalam hasil imbang 2-2 United di Burnley pada Januari ketika dia mengenai mistar gawang. Pertandingan terakhirnya untuk tim utama adalah di putaran ketiga Piala FA melawan Brighton, ketika dia diusir dari lapangan karena dua kartu kuning.
Saudara tengah, Luis, bermain untuk tim non-liga Macclesfield yang menciptakan kejutan terbesar dalam sejarah Piala FA saat mereka mengalahkan juara bertahan Crystal Palace di putaran ketiga pada Januari.
