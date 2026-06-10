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A general view of FIFA World Cup 2026 signage at Kansas City Stadium on June 08, 2026Getty Images

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Satu tim mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari tim Arab, sementara yang lain tidak mendapat sambutan hangat... Bagaimana para pesaing Arab Saudi mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026?

FEATURES
Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
World Cup
Spain vs Cape Verde
Spain
Cape Verde
Arab Saudi
Uruguay
AS
Spanyol
Tanjung Verde

"Al-Akhdar" berada di grup yang kuat bersama Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde

Tim nasional Arab Saudi bukanlah satu-satunya yang telah menyelesaikan pertandingan persahabatan sebagai persiapan untuk Piala Dunia 2026; para pesaingnya pun telah menyelesaikan persiapan mereka, namun salah satunya tidak memainkan satu pun pertandingan persahabatan.

Timnas Saudi akan berlaga di putaran final Piala Dunia untuk ketujuh kalinya dalam sejarahnya, di mana mereka berada di Grup H bersama timnas Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, dan akan memulai turnamen dengan menghadapi timnas Amerika Latin pada dini hari Selasa mendatang.

  • uruguay(C)Getty Images

    Uruguay... tanpa pertandingan persahabatan

    Tim nasional pertama yang akan dihadapi "Al-Akhdar" di Piala Dunia adalah tim nasional Uruguay, dan itu akan menjadi pertandingan pertamanya sejak Maret lalu, karena mereka tidak memainkan satu pun pertandingan persahabatan pada bulan Mei dan Juni.

    Tim asuhan pelatih Marcelo Bielsa hanya menjalani pemusatan latihan di ibu kota Uruguay, Montevideo, sebelum berangkat ke markas permanennya di negara bagian Quintana Roo, Meksiko tenggara.

    Pertandingan persahabatan terakhir "La Celeste" berlangsung pada bulan Maret lalu, saat mereka bermain imbang dalam dua pertandingan berturut-turut, melawan Inggris 1-1, dan melawan Aljazair tanpa gol.

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  • SpainGetty Images

    Spanyol... Kejatuhan Dunia Arab

    Pertandingan kedua Arab Saudi di Piala Dunia akan melawan tim nasional Spanyol, juara Eropa, yang mengalami kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan tim-tim Arab.

    "La Roja" mengakhiri laga persahabatan Piala Dunia mereka, Selasa kemarin, dengan kemenangan atas tim nasional Peru dengan skor 3-1, yang merupakan kemenangan pertama mereka sejak menghancurkan Serbia dengan skor 3-0, pada Maret lalu.

    Setelah pertandingan melawan Serbia, tim asuhan pelatih Luis de la Fuente menjalani dua pertandingan persahabatan melawan tim-tim Arab, di mana mereka bermain imbang tanpa gol melawan Mesir, dan imbang 1-1 melawan Irak, sebelum berangkat ke markas permanen mereka di kota Puebla, Meksiko.

    Memang benar bahwa tim nasional Spanyol menjalani pertandingan persahabatan melawan Irak tanpa banyak pemain intinya, namun hasil imbang melawan "Singa Mesopotamia" dan sebelumnya "Firaun" memberikan harapan bagi tim nasional Saudi untuk meraih hasil positif melawan mereka di putaran final Piala Dunia.

  • Cape Verde 2026Getty Images

    Keajaiban Cape Verde

    Sementara itu, kejutan terbesar datang dari hasil yang diraih tim nasional Cape Verde dalam laga-laga persahabatan menjelang Piala Dunia 2026, di mana mereka mencatatkan hasil yang sangat positif, yang menandakan bahwa mereka tidak akan menjadi lawan yang mudah.

    Tim Afrika ini memulai laga persahabatannya dengan mengalahkan tim Serbia dengan skor 3-0, meskipun tim Eropa tersebut sebelumnya mengalahkan "The Greens" dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan mereka pada bulan Maret lalu.

    Timnas Cape Verde menutup rangkaian laga persahabatannya pada Sabtu lalu dengan kemenangan 3-0 atas Bermuda, sebelum berangkat ke kamp pelatihan permanennya di kota Tampa, Florida, Amerika Serikat.

    Perlu dicatat bahwa tim Cape Verde akan menjadi lawan terakhir Arab Saudi di babak penyisihan grup, dan pertandingan ini mungkin akan menjadi penentu bagi salah satu dari mereka untuk lolos ke babak 32 besar.

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