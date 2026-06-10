Satu tim mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari tim Arab, sementara yang lain tidak mendapat sambutan hangat... Bagaimana para pesaing Arab Saudi mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026?

Pertandingan kedua Arab Saudi di Piala Dunia akan melawan tim nasional Spanyol, juara Eropa, yang mengalami kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan tim-tim Arab.

"La Roja" mengakhiri laga persahabatan Piala Dunia mereka, Selasa kemarin, dengan kemenangan atas tim nasional Peru dengan skor 3-1, yang merupakan kemenangan pertama mereka sejak menghancurkan Serbia dengan skor 3-0, pada Maret lalu.

Setelah pertandingan melawan Serbia, tim asuhan pelatih Luis de la Fuente menjalani dua pertandingan persahabatan melawan tim-tim Arab, di mana mereka bermain imbang tanpa gol melawan Mesir, dan imbang 1-1 melawan Irak, sebelum berangkat ke markas permanen mereka di kota Puebla, Meksiko.

Memang benar bahwa tim nasional Spanyol menjalani pertandingan persahabatan melawan Irak tanpa banyak pemain intinya, namun hasil imbang melawan "Singa Mesopotamia" dan sebelumnya "Firaun" memberikan harapan bagi tim nasional Saudi untuk meraih hasil positif melawan mereka di putaran final Piala Dunia.