Satu tim mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari tim Arab, sementara yang lain tidak mendapat sambutan hangat... Bagaimana para pesaing Arab Saudi mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026?

Tim nasional Arab Saudi bukanlah satu-satunya yang telah menyelesaikan pertandingan persahabatan sebagai persiapan untuk Piala Dunia 2026; para pesaingnya pun telah menyelesaikan persiapan mereka, namun salah satunya tidak memainkan satu pun pertandingan persahabatan.
Timnas Saudi akan berlaga di putaran final Piala Dunia untuk ketujuh kalinya dalam sejarahnya, di mana mereka berada di Grup H bersama timnas Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, dan akan memulai turnamen dengan menghadapi timnas Amerika Latin pada dini hari Selasa mendatang.