Satu tahun dari sekarang, Piala Dunia Wanita FIFA akan digelar di Brasil, menandai pertama kalinya turnamen wanita ini diselenggarakan di Amerika Selatan.

Delapan kota dan beberapa stadion paling ikonik di benua tersebut, termasuk Arena Castelão di Fortaleza dan Estádio do Maracanã di Rio de Janeiro, akan menjadi tuan rumah bagi 32 negara antara tanggal 24 Juni hingga 25 Juli.

Dengan sisa waktu satu tahun, banyak pertanyaan besar seputar turnamen ini masih belum terjawab.

Tuan rumah Brasil telah memastikan tempatnya, bergabung dengan Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Filipina, Argentina, Kolombia, Selandia Baru, dan Jerman. Di tempat lain, kekuatan-kekuatan Eropa seperti Spanyol, Prancis, dan Denmark juga telah memastikan tempatnya. Namun, meskipun susunan peserta mulai terbentuk, sebagian besar Afrika, Amerika Utara, dan Eropa masih harus berjuang dalam jendela kompetisi mendatang.

Babak kualifikasi besar berikutnya akan berlangsung akhir tahun ini. Babak playoff Eropa akan berlangsung dari Oktober hingga awal Desember, sementara tempat-tempat dari Afrika akan ditentukan di Piala Afrika Wanita, yang dimulai pada 25 Juli. Turnamen kualifikasi Concacaf menyusul pada November, artinya banyak tim-tim terbesar dunia, termasuk tim nasional wanita AS, masih harus berjuang sebelum tempat mereka di Brasil terjamin.

Lalu ada pertanyaan yang lebih besar: Apakah Brasil benar-benar siap menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita?

Negara ini memiliki infrastruktur kelas dunia dan warisan sepak bola yang legendaris, namun FIFA dan panitia penyelenggara lokal masih dihadapkan pada tantangan untuk menyelenggarakan turnamen yang meninggalkan warisan abadi bagi sepak bola wanita. Ada pula pertanyaan mengenai posisi sepak bola wanita dalam identitas olahraga Brasil. Ini adalah tanah kelahiran Marta dan salah satu budaya sepak bola terkaya di dunia, namun sepak bola wanita telah lama berada di bayang-bayang obsesi nasional terhadap sepak bola pria.

Pertanyaan seputar penjadwalan, perjalanan, pengalaman penonton, tim favorit turnamen, dan kuda hitam potensial akan segera mendominasi perbincangan. Dan setelah turnamen pria musim panas ini, akan ada pelajaran yang perlu dipetik pula. Perjalanan menuju Brasil 2027 sudah dimulai — dan inilah lima cerita yang akan mendefinisikannya.