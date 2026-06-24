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Satu tahun menjelang Brasil 2027: Apakah negara tuan rumah sudah siap menyambut Piala Dunia Wanita, apakah timnas wanita AS (USWNT) menjadi favorit, dan apakah Spanyol atau Inggris bisa merusak pesta tersebut?

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Satu tahun menjelang Piala Dunia Wanita 2027, lima isu utama sudah mulai membentuk momen besar Brasil, harapan gelar timnas wanita AS (USWNT), serta para pesaing lainnya.

Satu tahun dari sekarang, Piala Dunia Wanita FIFA akan digelar di Brasil, menandai pertama kalinya turnamen wanita ini diselenggarakan di Amerika Selatan.

Delapan kota dan beberapa stadion paling ikonik di benua tersebut, termasuk Arena Castelão di Fortaleza dan Estádio do Maracanã di Rio de Janeiro, akan menjadi tuan rumah bagi 32 negara antara tanggal 24 Juni hingga 25 Juli.

Dengan sisa waktu satu tahun, banyak pertanyaan besar seputar turnamen ini masih belum terjawab.

Tuan rumah Brasil telah memastikan tempatnya, bergabung dengan Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Filipina, Argentina, Kolombia, Selandia Baru, dan Jerman. Di tempat lain, kekuatan-kekuatan Eropa seperti Spanyol, Prancis, dan Denmark juga telah memastikan tempatnya. Namun, meskipun susunan peserta mulai terbentuk, sebagian besar Afrika, Amerika Utara, dan Eropa masih harus berjuang dalam jendela kompetisi mendatang.

Babak kualifikasi besar berikutnya akan berlangsung akhir tahun ini. Babak playoff Eropa akan berlangsung dari Oktober hingga awal Desember, sementara tempat-tempat dari Afrika akan ditentukan di Piala Afrika Wanita, yang dimulai pada 25 Juli. Turnamen kualifikasi Concacaf menyusul pada November, artinya banyak tim-tim terbesar dunia, termasuk tim nasional wanita AS, masih harus berjuang sebelum tempat mereka di Brasil terjamin.

Lalu ada pertanyaan yang lebih besar: Apakah Brasil benar-benar siap menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita?

Negara ini memiliki infrastruktur kelas dunia dan warisan sepak bola yang legendaris, namun FIFA dan panitia penyelenggara lokal masih dihadapkan pada tantangan untuk menyelenggarakan turnamen yang meninggalkan warisan abadi bagi sepak bola wanita. Ada pula pertanyaan mengenai posisi sepak bola wanita dalam identitas olahraga Brasil. Ini adalah tanah kelahiran Marta dan salah satu budaya sepak bola terkaya di dunia, namun sepak bola wanita telah lama berada di bayang-bayang obsesi nasional terhadap sepak bola pria.

Pertanyaan seputar penjadwalan, perjalanan, pengalaman penonton, tim favorit turnamen, dan kuda hitam potensial akan segera mendominasi perbincangan. Dan setelah turnamen pria musim panas ini, akan ada pelajaran yang perlu dipetik pula. Perjalanan menuju Brasil 2027 sudah dimulai — dan inilah lima cerita yang akan mendefinisikannya.

  • Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: FinalGetty Images Sport

    Apakah Brasil sudah siap menjadi tuan rumah?

    Brasil pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA Pria 2014, yang—mengingat infrastruktur, penjadwalan, dan skala penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di dunia secara keseluruhan—telah membuktikan bahwa mereka mampu melakukannya. Meskipun ini akan menjadi kali pertama sebuah negara Amerika Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita, dan banyak aspek turnamen ini berbeda dari edisi pria, secara operasional, kota-kota tuan rumah di Brasil seharusnya sudah siap.

    Proses seleksi kota tuan rumah untuk Piala Dunia Wanita FIFA 2027 dimulai pada Agustus 2024, dengan tim ahli mengunjungi 12 kota kandidat untuk mengevaluasi fasilitas dan proposal pembangunan yang diajukan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, FIFA memutuskan delapan kota tuan rumah dan stadion yang akan digunakan.

    Delapan stadion yang telah dikonfirmasi tersebut juga digunakan untuk turnamen putra tahun 2014: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova), dan São Paulo (Arena Itaquera).

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  • England v Brazil - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Di mana posisi sepak bola wanita dalam identitas olahraga Brasil?

    Secara historis, sepak bola wanita di Brasil telah bertahan berkat pertandingan-pertandingan komunitas, kelompok-kelompok akar rumput, dan organisasi-organisasi yang tertanam kuat di tengah-tengah masyarakat. Meskipun tim nasional wanita Brasil telah lama dihormati berkat penampilan mengesankan mereka di berbagai turnamen dunia—seperti finis sebagai runner-up pada tahun 2007 dan meraih peringkat ketiga pada tahun 1999—para wanita justru dilarang sama sekali untuk bermain sepak bola dari tahun 1941 hingga 1979. Bagi negara yang telah melahirkan beberapa pemain sepak bola wanita terbaik sepanjang masa, seperti Marta, Formiga, dan Pretinha, sepak bola wanita dan penerimaannya masih memiliki jalan yang sangat panjang.

    Menurut Common Goal (rumah bagi sepak bola untuk kebaikan dan mitra sepak bola wanita FIFA), sepak bola wanita di Brasil terus menghadapi sejumlah rintangan.

    “Tumbuh besar di Brasil, saya bermimpi bahwa suatu hari Piala Dunia Wanita FIFA akan digelar di sini. Kini kami memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk memastikan turnamen ini tidak hanya menjadi perayaan sepak bola elit, tetapi warisan sejatinya akan bergantung pada apa yang terjadi di luar stadion,” kata Julia Pimenta dari Common Goal. “Di seluruh Brasil, organisasi akar rumput telah menciptakan peluang bagi anak perempuan melalui sepak bola jauh sebelum sorotan media datang. Equal Play Effect bertujuan untuk memperkuat komunitas-komunitas tersebut dan memastikan sepak bola menjadi platform yang berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan perubahan sosial.”

    Tim nasional wanita AS berhadapan dengan Brasil di Brasil pada bulan Juni, dan stadion-stadion yang penuh sesak hanyalah gambaran awal tentang betapa banyak orang yang akan bangkit dan datang untuk menonton sepak bola wanita. Dalam dua pertandingan tersebut, total penonton mencapai lebih dari 86.000 orang.

    Sepak bola sudah menjadi bagian dari DNA Brasil; namun, perjuangan untuk mendapatkan dukungan dan kesetaraan, serta cara pandang masyarakat terhadap sepak bola wanita, masih terus berlanjut.

  • Alexia Putellas Spain Women 2026Getty Images

    Siapa saja yang menjadi favorit awal?

    Memang menggoda untuk memilih juara sekarang, tetapi setahun menjelang Piala Dunia, kepastian sulit didapat.

    Dua belas bulan sebelum Piala Dunia Wanita 2023, hanya sedikit orang yang akan memprediksi bahwa Spanyol akan tiba di Australia di tengah gejolak internal dan pulang sebagai juara. Empat tahun sebelumnya, Amerika Serikat tampak tak tersentuh saat mempertahankan gelarnya di Prancis. Inggris dan Jerman tetap menjadi kekuatan besar di Eropa, sementara Brasil akan memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, dengan stadion yang penuh sesak, lingkungan yang akrab, dan dukungan emosional dari penonton tuan rumah di belakang mereka.

    Saat ini, tim-tim favorit utama hanya dapat diukur berdasarkan kesuksesan terkini, kekuatan bintang, dan rekam jejak di turnamen. Hal itu menempatkan Amerika Serikat di barisan terdepan, dengan empat gelar Piala Dunia dan medali emas Olimpiade 2024. Spanyol juga layak berada di sana, sebagai juara dunia bertahan dan dengan Aitana Bonmatí serta Alexia Putellas yang masih menjadi pemain kunci di dunia sepak bola wanita.

    Inggris, yang baru saja meraih gelar juara Eropa dua kali berturut-turut, tidak boleh diabaikan, sementara sejarah Piala Dunia Jerman membuat mereka tetap menjadi kandidat kuat. Lalu ada Brasil, tim yang masih mencari gelar Piala Dunia Wanita pertamanya namun didukung oleh keunggulan sebagai tuan rumah dan warisan Marta, pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen ini dengan 17 gol. Tepat di belakangnya dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa adalah legenda Jerman Birgit Prinz, dengan 14 gol.

  • Sophia Wilson, Trinity Rodman, USWNTGetty

    Bagaimana kondisi tim nasional wanita AS saat ini?

    Tim Nasional Wanita AS (USWNT) berada dalam posisi yang kuat, meskipun mereka belum lolos kualifikasi.

    Penampilan mereka baru-baru ini di Brasil, saat melawan Brasil, kembali mengingatkan kita akan potensi maksimal dan kedalaman skuad tim ini. Emma Hayes juga tidak segan-segan menguji kedalaman skuad tersebut, memanfaatkan siklus ini untuk menguji berbagai kombinasi pemain, kelompok usia, formasi, dan persaingan posisi sebelum pertandingan yang benar-benar menentukan dimulai.

    Tantangan terbesar saat ini mungkin adalah ketersediaan pemain. Hayes hanya dapat memilih pemain yang dalam kondisi fit, dan menjaga agar pemain kunci seperti Naomi Girma, Catarina Macario, dan Rose Lavelle tetap sehat akan menjadi hal yang sangat penting jika AS ingin mencapai performa terbaiknya saat turnamen berlangsung.

    Saat babak kualifikasi tiba pada musim gugur ini, Hayes dan USWNT akan telah menjalani hampir dua tahun penuh proses pembangunan tim sejak Olimpiade 2024. Hal itu seharusnya menempatkan mereka dalam posisi yang baik untuk menghadapi tekanan kompetisi Concacaf, terutama setelah siklus yang dibangun berdasarkan eksperimen dan persiapan untuk berbagai skenario.

    USWNT akan menghadapi El Salvador di perempat final Kejuaraan Wanita Concacaf pada Jumat, 27 November, di Texas Health Mansfield Stadium, Mansfield, Texas. Kemenangan akan membawa AS ke semifinal dan memastikan tempatnya di Piala Dunia Wanita 2027.


  • Hydration BreakGetty

    Akankah FIFA mengambil pelajaran dari tahun 2026?

    Setelah Piala Dunia Pria yang diperluas menjadi 48 tim di Amerika Utara, FIFA akan memiliki banyak hal yang bisa dipetik untuk Piala Dunia Brasil 2027.

    Tentu saja, situasinya akan berbeda. Brasil adalah satu negara, bukan tiga, dan Piala Dunia Wanita akan digelar di lebih sedikit venue. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas seputar perjalanan, penjadwalan, akses ke stadion, dan pengalaman penonton tetap akan menjadi hal yang penting. Turnamen yang tersebar di delapan kota tetap memerlukan perencanaan yang cermat, terutama bagi tim, pendukung, dan media yang berpindah dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.

    Kesejahteraan pemain juga akan menjadi bagian utama dari pembahasan. Cuaca panas ekstrem, jadwal yang padat, dan tuntutan perjalanan jarak jauh telah menjadi kekhawatiran yang berulang di berbagai turnamen internasional besar, dan Brasil akan membutuhkan rencana yang jelas terkait waktu kickoff, pemulihan, serta kondisi iklim di setiap kota tuan rumah. Tergantung pada kondisinya, jeda hidrasi dan langkah-langkah lain selama pertandingan bisa kembali menjadi bagian dari pembahasan tersebut.

    Di luar lapangan, penjualan tiket akan menjadi area lain yang patut diperhatikan. Upaya FIFA untuk pertumbuhan komersial telah membantu mengangkat sepak bola wanita, namun Brasil 2027 juga perlu terasa terjangkau bagi para pendukung yang telah lama mendukungnya. Layanan hospitality premium dan tiket dengan harga lebih tinggi mungkin menjadi bagian dari model Piala Dunia modern, namun hal tersebut tidak boleh mengorbankan atmosfer dan rasa kebersamaan yang membuat turnamen ini terasa hidup.

    Brasil 2027 memberi FIFA kesempatan untuk menunjukkan bahwa pertumbuhan dan aksesibilitas dapat berjalan beriringan. Tantangannya adalah menyelenggarakan turnamen yang terasa ambisius secara komersial, namun juga masuk akal dalam penjadwalannya, ramah terhadap para pendukung, dan dirancang dengan mengutamakan kesejahteraan para pemain.