Hal itu sebenarnya sudah tercapai seandainya Arteta tidak menyaksikan The Gunners harus puas finis sebagai runner-up tiga kali berturut-turut sebelum akhirnya berhasil meraih gelar juara.

Prestasi legendaris ‘Invincibles’ telah ditiru, dengan merebut gelar domestik pertama sejak musim 2003-04. Pelatih legendaris asal Prancis, Wenger, memimpin tim saat itu, dengan ‘Le Professeur’ menghabiskan 22 tahun yang tak terlupakan di kursi kepelatihan. Ia memimpin tim meraih tiga gelar juara saat bekerja sama dengan Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira, dan kawan-kawan.

Skuad Arsenal tahun 2026 mencakup pemain-pemain seperti Declan Rice, Bukayo Saka, dan Gabriel Magalhaes, dengan setiap jendela transfer yang berlalu membawa harapan akan kedatangan pemain-pemain baru dengan nilai transfer besar.

Jika Arteta dapat terus memperkuat dan merombak skuadnya, maka ada alasan kuat untuk meyakini bahwa gelar-gelar besar lainnya—termasuk gelar Liga Champions pertama—akan menyusul.