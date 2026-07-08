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Satu sudah, tinggal tiga lagi! Akankah Mikel Arteta mengalahkan rekor gelar Liga Premier milik Arsene Wenger di Arsenal? Mantan bintang The Gunners ini menjelaskan mengapa juara bertahan bisa terus melaju
Arteta membawa gelar pertama bagi Arsenal sejak era 'Invincibles'
Hal itu sebenarnya sudah tercapai seandainya Arteta tidak menyaksikan The Gunners harus puas finis sebagai runner-up tiga kali berturut-turut sebelum akhirnya berhasil meraih gelar juara.
Prestasi legendaris ‘Invincibles’ telah ditiru, dengan merebut gelar domestik pertama sejak musim 2003-04. Pelatih legendaris asal Prancis, Wenger, memimpin tim saat itu, dengan ‘Le Professeur’ menghabiskan 22 tahun yang tak terlupakan di kursi kepelatihan. Ia memimpin tim meraih tiga gelar juara saat bekerja sama dengan Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira, dan kawan-kawan.
Skuad Arsenal tahun 2026 mencakup pemain-pemain seperti Declan Rice, Bukayo Saka, dan Gabriel Magalhaes, dengan setiap jendela transfer yang berlalu membawa harapan akan kedatangan pemain-pemain baru dengan nilai transfer besar.
Jika Arteta dapat terus memperkuat dan merombak skuadnya, maka ada alasan kuat untuk meyakini bahwa gelar-gelar besar lainnya—termasuk gelar Liga Champions pertama—akan menyusul.
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Bisakah Arteta mengungguli Wenger dan meraih empat gelar Liga Premier?
Saat ditanya apakah Arteta bisa mengungguli jumlah gelar yang diraih Wenger, mantan gelandang Arsenal Schwarz — dalam wawancara bersama Betinia — mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, yang paling sulit selalu yang pertama. Mereka sudah sangat dekat dalam tiga tahun terakhir. Jadi, terkadang hal itu memberi para pemain kepercayaan diri tertentu, keyakinan tertentu.
“Mereka sudah pernah melakukannya. Mereka tahu mereka mampu melakukannya, jadi kekuatan mental mereka akan jauh lebih kuat musim ini. Mereka tahu mereka sudah pernah melakukannya, jadi mereka tidak berada dalam situasi baru. Mereka berada dalam situasi yang sudah pernah mereka alami.
“Jadi, mereka akan jauh lebih positif, lebih tangguh, dan mampu mengatasi tekanan dengan lebih baik. Karena untuk memenangkan gelar atau Liga Premier, Anda harus tahu cara bertahan dalam kesulitan. Anda harus sangat kuat. Bukan pertandingan-pertandingan bagus yang membuat Anda menjadi juara, melainkan pertandingan-pertandingan yang kurang memuaskan di mana Anda mungkin tidak tampil maksimal namun tetap meraih hasil. Itulah yang membuat perbedaan.
“Saya yakin skuad ini sangat bagus. Mereka memiliki manajer yang tepat. Sepertinya hal ini bisa menjadi hal yang sangat positif untuk musim depan.”
Apa yang dikatakan Arteta mengenai masa depannya dalam jangka panjang
Arteta mengatakan saat ditanya mengenai masa depannya dalam jangka panjang: “Menurut saya, seorang manajer harus membuktikan diri layak berada di sini besok. Itu tercermin dari cara Anda bereaksi, cara Anda berbicara di sini, cara Anda masuk ke ruang ganti, pesan yang Anda sampaikan, serta seberapa besar para pemain mengikuti Anda.”
Dia menambahkan saat ditanya tentang meniru masa jabatan Wenger yang panjang: “Saya selalu mengatakan bahwa Anda membutuhkan dukungan, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Dari pemilik dan dewan direksi, itu luar biasa. Pada akhirnya, yang paling penting adalah para pemain itu. Anda membuka pintu itu, Anda menghadapi mereka, Anda berbicara dengan mereka, dan mereka seperti ini [terkejut] atau seperti ini [tertidur].
“Selama enam tahun, saya hanya melihat para pemain dengan tingkat perhatian dan keinginan untuk belajar serta memberikan yang terbaik bagi tim. Itulah yang membuat saya tetap bertahan di pekerjaan ini. Tidak ada yang lain. Dan, tentu saja, memenangkan banyak pertandingan sepak bola yang, secara persentase, menurut saya cukup tinggi. Itulah satu-satunya cara. Jika tidak, Anda tidak akan bisa bertahan di lingkungan ini.”
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Arsenal diperkirakan akan membahas kontrak baru menjelang musim 2026-27
Kontrak Arteta saat ini akan berakhir pada musim panas 2027. Diperkirakan bahwa perjanjian baru akan dibahas dan ditandatangani dalam waktu dekat, mengingat Arsenal enggan mengubah formula yang telah terbukti sukses.
Mereka akan segera kembali ke latihan pramusim, dengan serangkaian pertandingan persahabatan yang akan mengantarkan mereka ke laga pembuka Community Shield melawan Manchester City pada 16 Agustus. Lima hari kemudian, The Gunners akan membuka musim Liga Premier 2026-27 saat menjamu Coventry yang baru saja promosi.
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