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“Satu-satunya tempat suporter tidak mengenal para pemain”: Eric Dier menikmati “kisah indah” saat mantan bintang Monaco memuji kebangkitan mantan bek Tottenham itu
Sembilan tahun di Tottenham Hotspur, disusul gelar juara bersama Bayern dan Kane
Dier mencatatkan 365 penampilan untuk Tottenham selama sembilan setengah tahun, dan kemampuannya bermain di berbagai posisi dimanfaatkan dengan baik. Ia bisa bermain sebagai bek tengah atau gelandang tengah, serta mengisi posisi bek sayap jika diperlukan.
Kualitas itu mendapat apresiasi di ibu kota Inggris, sementara Dier mencatatkan 49 penampilan bersama tim senior Inggris. Namun, tidak semua orang yakin lulusan akademi Sporting itu memiliki konsistensi yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi.
Meski begitu, Dier selalu bekerja keras untuk meningkatkan permainannya dan bangga menjadi rekan setim sebaik mungkin. Kualitas itu tak pernah luput dari perhatian pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham, Harry Kane.
Penyerang tajam itu meninggalkan Tottenham pada 2023 untuk mengejar trofi besar yang selama ini sulit diraihnya di Bayern Munich, dan senang bisa kembali satu tim dengan sosok yang dikenalnya pada Januari 2024. Dier menjadi juara Bundesliga bersama Kane dan menandatangani kontrak permanen dalam prosesnya.
Kiprahnya di Jerman pada akhirnya berakhir lebih cepat, tetapi Monaco dengan senang hati merekrutnya sebagai pemain bebas transfer pada musim panas 2025. Pengalamannya yang luas pun dimanfaatkan dengan baik di Stade Louis II.
Ia dipercaya mengenakan ban kapten di sana. Pemain berusia 32 tahun itu langsung menyatu di posisi bek tengah, dan kisah kebangkitan kariernya berlanjut di sepak bola Prancis.
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Pengalaman dan fleksibilitas Dier disambut baik oleh raksasa Ligue 1
Mantan bintang Monaco, Grimandi, yang berbicara dalam kerja sama dengan talkSPORT Bet Online Slots, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang pengaruh Dier di kepangeranan tersebut: “Dia melewati masa sulit karena musim lalu situasinya cukup rumit baginya, bahkan di Monaco, tetapi dia bermain bagus.
“Musimnya berjalan baik dan dia menjadi kapten. Saya rasa dia bermain berdampingan dengan [Sadibou] Sane. Sane pemain hebat, dia talenta muda yang musim lalu berada di Metz. Saya terkejut karena dalam beberapa bulan dia menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Saya rasa kerja sama mereka bagus.
“Saya dengar orang-orang di Monaco sangat menyukai Dier. Sayang sekali mereka kalah pada akhir pekan. Sebelumnya mereka belum terkalahkan musim ini, tetapi mereka kalah 1-0.
“Ini kisah yang indah. Dia melewati masa sulit dan sekarang tampaknya ingin menikmati hidup sebagai kapten dan pemain Monaco.”
Seperti apa rasanya tinggal dan bermain di Kepangeranan Monako
Tidak banyak tempat yang lebih baik untuk bermain sepakbola daripada Monaco. Grimandi, yang menghabiskan enam tahun di sana sebelum dua kali menjuarai Liga Primer bersama Arsenal, mengatakan tentang kehidupan di kawasan itu: “Monaco adalah satu-satunya tempat di Eropa di mana para pemain mengenal suporter, tetapi suporter tidak mengenal para pemain. Begitulah yang terkadang mereka katakan.
“Kehidupan di sana sangat tenang. Sekarang sudah berubah karena tempat itu sedikit lebih populer, tetapi Anda bisa pergi ke Monaco tanpa masalah. Anda bisa berjalan di jalanan tanpa dikenali siapa pun. Kualitas hidup Anda baik dan Anda merasa aman.
“Tempat itu cocok saat Anda berusia 32 tahun maupun ketika masih muda. Hanya saja, terkadang situasinya sedikit rumit jika Anda mengharapkan lebih banyak dari sepakbola. Monaco adalah tempat yang luar biasa untuk ditinggali.
“Saya rasa para pemain Inggris sangat menyukai Monaco. Saya ingat ketika masih di Arsenal, sebagian besar pemain Inggris banyak bertanya kepada saya tentang Monaco. Tentu saja, ini saat yang tepat baginya untuk tinggal di sana.”
- Getty
Dier yang ambisius masih bisa bermain sepak bola untuk waktu lama
Dier menandatangani kontrak tiga tahun saat bergabung dengan Monaco, yang berarti masa kontraknya masih tersisa sedikit lebih dari 18 bulan. Ia mengalami masalah pada betis dan hamstring musim lalu, sehingga hanya tampil 13 kali di semua kompetisi.
Namun, pria yang lahir di Inggris dan dibesarkan di Portugal itu telah memberikan kesan positif. Ia merupakan sosok profesional yang patut diteladani, serta menjadi inspirasi bagi pemain seperti Lamine Camara dan Ansu Fati. Ia pun yakin masih ada banyak petualangan yang menantinya sebelum akhirnya gantung sepatu.
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