Dier mencatatkan 365 penampilan untuk Tottenham selama sembilan setengah tahun, dan kemampuannya bermain di berbagai posisi dimanfaatkan dengan baik. Ia bisa bermain sebagai bek tengah atau gelandang tengah, serta mengisi posisi bek sayap jika diperlukan.

Kualitas itu mendapat apresiasi di ibu kota Inggris, sementara Dier mencatatkan 49 penampilan bersama tim senior Inggris. Namun, tidak semua orang yakin lulusan akademi Sporting itu memiliki konsistensi yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi.

Meski begitu, Dier selalu bekerja keras untuk meningkatkan permainannya dan bangga menjadi rekan setim sebaik mungkin. Kualitas itu tak pernah luput dari perhatian pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham, Harry Kane.

Penyerang tajam itu meninggalkan Tottenham pada 2023 untuk mengejar trofi besar yang selama ini sulit diraihnya di Bayern Munich, dan senang bisa kembali satu tim dengan sosok yang dikenalnya pada Januari 2024. Dier menjadi juara Bundesliga bersama Kane dan menandatangani kontrak permanen dalam prosesnya.

Kiprahnya di Jerman pada akhirnya berakhir lebih cepat, tetapi Monaco dengan senang hati merekrutnya sebagai pemain bebas transfer pada musim panas 2025. Pengalamannya yang luas pun dimanfaatkan dengan baik di Stade Louis II.

Ia dipercaya mengenakan ban kapten di sana. Pemain berusia 32 tahun itu langsung menyatu di posisi bek tengah, dan kisah kebangkitan kariernya berlanjut di sepak bola Prancis.