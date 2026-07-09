Satu-satunya kelemahan Messi... Angka-angka mengejutkan yang memaksa Scaloni mengambil keputusan sulit

Terlepas dari kontroversi seputar tendangan penalti, tak dapat disangkal bahwa Messi sedang menampilkan salah satu penampilan terbaiknya sepanjang karier.

Dalam pertandingan melawan Mesir, bintang Argentina ini menjadi faktor penentu dalam comeback bersejarah, setelah menciptakan satu gol dan mencetak satu gol lainnya, sehingga membawa timnas negaranya meraih kemenangan 3-2 setelah sempat tertinggal dua gol.

Kapten Argentina ini terus memecahkan rekor, menjadi pemain tertua yang mencetak dan menciptakan gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, sekaligus melakukannya untuk kelima kalinya dalam kariernya—sebuah rekor yang belum pernah dicapai pemain lain lebih dari tiga kali sejak tahun 1966.

Ia juga menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 6 pertandingan berturut-turut di babak gugur Piala Dunia, dan memimpin sendirian sebagai pemain dengan assist terbanyak dalam sejarah turnamen ini dengan 9 assist, melampaui legenda Diego Maradona, serta mencetak rekor baru sebagai pemain berusia di atas 30 tahun yang mencetak gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia.