Satu-satunya kelemahan Messi... Angka-angka mengejutkan yang memaksa Scaloni mengambil keputusan sulit

Setiap kali Lionel Messi tampaknya telah menutup perdebatan seputar kehebatannya, ia justru membuka babak baru yang sulit diabaikan. Kapten Argentina ini terus menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026 dan memecahkan rekor demi rekor, namun di tengah semua penampilan gemilangnya, muncul satu kelemahan yang terus menghantuinya, dan memunculkan pertanyaan yang tak pernah terbayangkan beberapa tahun lalu: Haruskah Messi berhenti mengambil tendangan penalti?
Sambil memimpin timnas Argentina menuju impian mempertahankan gelar Piala Dunia, angka-angka menunjukkan bahwa tendangan penalti telah menjadi aspek permainannya yang paling mengkhawatirkan, yang menempatkan pelatih Lionel Scaloni di hadapan dilema nyata setiap kali tim “Tango” mendapat kesempatan dari titik penalti.