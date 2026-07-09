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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Satu-satunya kelemahan Messi... Angka-angka mengejutkan yang memaksa Scaloni mengambil keputusan sulit

FEATURES
L. Messi
L. Scaloni
Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
Argentina vs Switzerland
Switzerland
Argentina
Mesir
AS
Swiss

Apakah pelatih asal Argentina itu sedang mencari alternatif lain?

Setiap kali Lionel Messi tampaknya telah menutup perdebatan seputar kehebatannya, ia justru membuka babak baru yang sulit diabaikan. Kapten Argentina ini terus menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026 dan memecahkan rekor demi rekor, namun di tengah semua penampilan gemilangnya, muncul satu kelemahan yang terus menghantuinya, dan memunculkan pertanyaan yang tak pernah terbayangkan beberapa tahun lalu: Haruskah Messi berhenti mengambil tendangan penalti?

Sambil memimpin timnas Argentina menuju impian mempertahankan gelar Piala Dunia, angka-angka menunjukkan bahwa tendangan penalti telah menjadi aspek permainannya yang paling mengkhawatirkan, yang menempatkan pelatih Lionel Scaloni di hadapan dilema nyata setiap kali tim “Tango” mendapat kesempatan dari titik penalti.

  • Messi terus memecahkan rekor

    Terlepas dari kontroversi seputar tendangan penalti, tak dapat disangkal bahwa Messi sedang menampilkan salah satu penampilan terbaiknya sepanjang karier.

    Dalam pertandingan melawan Mesir, bintang Argentina ini menjadi faktor penentu dalam comeback bersejarah, setelah menciptakan satu gol dan mencetak satu gol lainnya, sehingga membawa timnas negaranya meraih kemenangan 3-2 setelah sempat tertinggal dua gol.

    Kapten Argentina ini terus memecahkan rekor, menjadi pemain tertua yang mencetak dan menciptakan gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, sekaligus melakukannya untuk kelima kalinya dalam kariernya—sebuah rekor yang belum pernah dicapai pemain lain lebih dari tiga kali sejak tahun 1966.

    Ia juga menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 6 pertandingan berturut-turut di babak gugur Piala Dunia, dan memimpin sendirian sebagai pemain dengan assist terbanyak dalam sejarah turnamen ini dengan 9 assist, melampaui legenda Diego Maradona, serta mencetak rekor baru sebagai pemain berusia di atas 30 tahun yang mencetak gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia.

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  • Tendangan penalti yang memicu kembali perdebatan

    Namun di tengah penampilan gemilang tersebut, kembali muncul pembicaraan mengenai kelemahan Messi dalam mengeksekusi tendangan penalti.

    Beberapa menit setelah Mesir unggul dengan gol pertamanya, Argentina mendapat tendangan penalti setelah Nicolás Tagliafico dilanggar di dalam kotak penalti, sebuah peluang sempurna untuk menyamakan kedudukan.

    Namun, tendangan Messi melambung ke arah kiper Mustafa Shubair, yang berhasil menepisnya setelah menebak sudut yang tepat.

    Meskipun Argentina kemudian berhasil bangkit dan menang, kegagalan mengeksekusi tendangan penalti itu nyaris membuat mereka tersingkir dari turnamen, terutama setelah Mesir unggul dua gol hingga menit ke-79, sebelum “La Tango” membalikkan keadaan dalam salah satu pertandingan Piala Dunia yang paling mendebarkan.

    Menurut statistik “Opta”, peluang Argentina untuk menang dalam waktu normal tidak melebihi 0,6% sebelum gol pertama Christian Romero.

  • Angka negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya

    Itu adalah tendangan penalti kedua yang gagal dieksekusi oleh Messi di Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya ia juga gagal mencetak gol dari tendangan penalti saat melawan Austria di babak penyisihan grup.

    Dengan demikian, ia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang gagal mengeksekusi lebih dari satu tendangan penalti dalam edisi yang sama, tidak termasuk adu penalti.

    Selain itu, ia kini telah mencatatkan total 4 tendangan penalti yang gagal dalam sejarah turnamen ini, yang merupakan jumlah terbanyak bagi seorang pemain di Piala Dunia, sementara ia hanya berhasil mencetak setengah dari tendangan penalti yang dilaksanakannya.

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  • Kontras yang menakjubkan dalam angka-angka sang legenda

    Yang paling menarik adalah bahwa masalah Messi hampir sepenuhnya terbatas pada tendangan penalti.

    Bintang Argentina ini telah mencetak 17 gol dari permainan terbuka selama kariernya di Piala Dunia, meskipun nilai ekspektasi gol (xG) untuk peluang-peluang tersebut hanya mencapai 13,1, artinya ia melampaui ekspektasi dengan selisih sekitar 4 gol, yang mencerminkan kemampuannya yang luar biasa dalam menyelesaikan serangan.

    Namun, gambaran tersebut sangat berbeda ketika berada di titik penalti.

    Ia hanya mencetak 4 gol dari tendangan penalti, meskipun nilai ekspektasi gol (xG) untuk tendangan-tendangan tersebut mencapai 6,31, artinya ia mencetak 2,31 gol lebih sedikit dari yang diharapkan.

    Sepanjang kariernya bersama Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami, dan tim nasional Argentina, Messi telah mengambil 148 tendangan penalti, di mana ia hanya mencetak 114 di antaranya, dengan tingkat keberhasilan sebesar 77%.

    Meskipun angka tersebut tampak bagus pada pandangan pertama, angka tersebut lebih rendah dari rata-rata keberhasilan penendang penalti di tingkat global, yang mencapai sekitar 79% menurut data “Opta” yang didasarkan pada hampir satu juta tendangan dalam 40 kompetisi berbeda.

  • Alternatif yang sudah tersedia di Argentina

    Data dari Opta juga menunjukkan bahwa Scaloni memiliki lebih dari satu pilihan jika ia memutuskan untuk mengganti eksekutor tendangan penalti.

    Leandro Paredes memimpin daftar tersebut dengan tingkat keberhasilan 92,9%, diikuti oleh Alexis Mac Allister dan Enzo Fernández masing-masing dengan 91,7%, lalu Julián Álvarez dengan 89,5%.

    Semua pemain ini jelas unggul atas Messi dalam hal tingkat keberhasilan, sementara hanya Lautaro Martínez dan Thiago Almada yang tidak tertinggal jauh darinya.

  • Mengapa Messi masih menjadi pemain andalan utama?

    Meskipun demikian, menyerahkan tugas tersebut kepada pemain lain bukanlah keputusan yang mudah.

    Messi telah mengeksekusi 32 tendangan penalti saat membela Argentina, sementara seluruh pemain lain dalam skuad tersebut secara keseluruhan hanya mengeksekusi 7 tendangan penalti.

    Selain itu, tekanan psikologis saat mengeksekusi tendangan penalti di Piala Dunia sangat berbeda dengan turnamen lainnya, yang membuat kapten Argentina ini memiliki keunggulan dalam hal pengalaman, meskipun statistiknya tidak mencerminkan hal tersebut.

  • Dilema yang Menanti Scaloni

    Hingga saat ini, Messi berhasil menebus dua tendangan penalti yang gagal dengan gol dan umpan-umpan kunci yang menyelamatkan Argentina, namun seiring turnamen mendekati akhir dan kekuatan lawan semakin meningkat, “El Tango” mungkin tidak akan mendapat kesempatan kedua.

    Oleh karena itu, perdebatan di Argentina semakin memanas mengenai apakah Scaloni akan terus mempercayakan pemain terhebat dalam sejarah sepak bola itu untuk mengeksekusi tendangan penalti, ataukah ia akan mengambil salah satu keputusan paling berani dalam karier kepelatihannya, dengan mencabut tugas tersebut dari kapten tim demi mempertahankan impian mempertahankan gelar Piala Dunia.

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