Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lakukan adalah urusan seragam: Bos baru Dortmund ini adalah sosok yang sangat aktif dan membawa dampak positif bagi BVB

Skandal pelecehan yang melibatkan seorang mantan pejabat tinggi, pertarungan kotor yang tak terkatakan antara petahana Dr. Reinhold Lunow dan penantangnya Hans-Joachim Watzke dalam perebutan jabatan presiden, serta musim lalu yang sebagian besar berjalan sangat buruk—memang banyak hal yang terjadi belakangan ini di klub asal Westfalen tersebut. Cramer tidak pernah mencoba membenarkan berita-berita negatif tersebut. Ia selalu berbicara dengan kata-kata yang jelas dan menegaskan bahwa BVB tidak menampilkan citra yang baik dalam hal ini.

Cramer menyampaikan pernyataannya sekitar dua minggu yang lalu. Dortmund memperkenalkan direktur olahraga baru, Ole Book. Sebuah keputusan yang pelaksanaannya begitu cepat dan mengejutkan, sama seperti fakta bahwa BVB akan mempercayakan skuadnya kepada seorang pria yang belum berpengalaman di level ini, yang sebelumnya berasal dari klub divisi dua SV Elversberg.

Penampilan pertama Book berlangsung selama hampir 40 menit. Cramer berbicara dua kali dalam kesempatan itu — dan melontarkan pernyataan yang sudah (terlalu) lama tidak terdengar dengan sejelas ini. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menjadi pernyataan yang sangat bermakna mengenai ambisi yang ingin Cramer wujudkan dalam jabatan barunya, dan yang juga telah ia tunjukkan sejak ia mulai bekerja di BVB pada tahun 2010.