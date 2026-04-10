"Suasana yang ramai di sini," kata Carsten Cramer, "memang merupakan bagian dari DNA inti Borussia Dortmund." Pria berusia 57 tahun itu, yang sejak akhir November menjabat sebagai juru bicara dewan direksi BVB dan kini, selain bidang-bidang yang sebelumnya sudah menjadi tanggung jawabnya seperti pemasaran, penjualan, digitalisasi, serta internasionalisasi, juga bertanggung jawab atas komunikasi dan strategi, namun ia tidak mengacu pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat yang agak jauh.
Diterjemahkan oleh
Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lakukan adalah urusan seragam: Bos baru Dortmund ini adalah sosok yang sangat aktif dan membawa dampak positif bagi BVB
Skandal pelecehan yang melibatkan seorang mantan pejabat tinggi, pertarungan kotor yang tak terkatakan antara petahana Dr. Reinhold Lunow dan penantangnya Hans-Joachim Watzke dalam perebutan jabatan presiden, serta musim lalu yang sebagian besar berjalan sangat buruk—memang banyak hal yang terjadi belakangan ini di klub asal Westfalen tersebut. Cramer tidak pernah mencoba membenarkan berita-berita negatif tersebut. Ia selalu berbicara dengan kata-kata yang jelas dan menegaskan bahwa BVB tidak menampilkan citra yang baik dalam hal ini.
Cramer menyampaikan pernyataannya sekitar dua minggu yang lalu. Dortmund memperkenalkan direktur olahraga baru, Ole Book. Sebuah keputusan yang pelaksanaannya begitu cepat dan mengejutkan, sama seperti fakta bahwa BVB akan mempercayakan skuadnya kepada seorang pria yang belum berpengalaman di level ini, yang sebelumnya berasal dari klub divisi dua SV Elversberg.
Penampilan pertama Book berlangsung selama hampir 40 menit. Cramer berbicara dua kali dalam kesempatan itu — dan melontarkan pernyataan yang sudah (terlalu) lama tidak terdengar dengan sejelas ini. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menjadi pernyataan yang sangat bermakna mengenai ambisi yang ingin Cramer wujudkan dalam jabatan barunya, dan yang juga telah ia tunjukkan sejak ia mulai bekerja di BVB pada tahun 2010.
- Getty Images Sport
Carsten Cramer mengumumkan "BVB yang baru"
Beberapa kutipan untuk memperjelas: "Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, kami telah menunjukkan bahwa kami ingin menunjukkan keberanian yang besar dan memiliki semangat untuk membuat Borussia Dortmund menjadi lebih baik lagi," kata Cramer, yang juga menyatakan bahwa ia "bukan penggemar berat" dari "selalu menengok ke masa lalu, karena terlalu sering menengok ke belakang pada akhirnya juga bisa menyebabkan sakit leher".
Meskipun hal itu pasti tidak disengaja, namun pernyataan ini saja sudah bisa diartikan sebagai sindiran kecil terhadap Watzke yang sering kali terfokus pada masa lalu. Presiden saat ini terlalu sering merujuk pada catatan prestasi olahraga klub dalam dekade terakhir, alih-alih menceritakan kisah baru yang berorientasi ke masa depan.
Dengan hengkangnya pendahulu Books, Sebastian Kehl, menurut Cramer, mereka ingin "tidak hanya menekan tombol reset, tetapi benar-benar memulai pembaruan". Ayah dari empat anak ini memandang langkah mengejutkan ini sebagai tanda, "bahwa kami sebagai Borussia Dortmund memiliki banyak rencana". Sebab: "Saya merasa bahwa dengan Ole, kami berhasil mendatangkan seseorang yang benar-benar cocok untuk BVB yang baru. Potongan puzzle dengan Ole, itu cocok."
- AFP
Carsten Cramer adalah seorang yang bertindak - dan langsung melaksanakannya tanpa basa-basi
Inilah inti dari pernyataan Cramer. Hampir di tengah musim di mana Borussia mengumpulkan poin di Bundesliga seperti yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun dan, berbeda dengan dua musim sebelumnya, kini berada di ambang kualifikasi Liga Champions dengan meyakinkan, pimpinan klub ini menyerukan terlahirnya BVB yang baru. Hal ini sungguh patut diperhatikan sekaligus sangat mendesak mengingat perkembangan dalam beberapa waktu terakhir.
Tampaknya, kritik yang sering dilontarkan terhadap Borussia—terutama dalam situasi krisis—seperti terlalu sering terjebak dalam masalah internal, kurangnya kreativitas dalam perencanaan skuad, identitas yang memudar seiring berjalannya waktu, dan berkurangnya rasa keterikatan dengan klub—telah sampai ke telinga Cramer. Dan kini, di mana semua benang merah berkumpul padanya, ia langsung bertindak tanpa basa-basi.
Hal ini terasa sangat menyegarkan, namun di sisi lain juga tidak mengejutkan. Cramer selalu menjadi seorang yang bertindak. Riwayat hidupnya yang jauh dari kata lurus saja sudah membuktikan bahwa ia gigih dalam pekerjaannya, senang menghadapi tantangan, dan berpikir secara progresif.
- AFP
Pengaruh Carsten Cramer di BVB terus meningkat
Dulu, ia pernah menjual perlengkapan tenis meja di sebuah toko olahraga. Kemudian, ia menjadi penyiar stadion di kota kelahirannya bersama Preußen Münster serta di Hamburger SV. Ia menempuh pendidikan hukum, namun kemudian mengembangkan minat yang besar pada pemasaran dan penjualan. Melalui jalur inilah ia memasuki dunia sepak bola profesional, di mana ia kini terus menaiki tangga karier.
Cramer adalah seorang penjual yang meyakinkan. Ia tidak hanya berbakat dalam retorika, tetapi juga memiliki empati yang menyenangkan dan, tidak seperti Watzke, tidak terlihat sombong. Sejak ia bekerja di Dortmund, klub ini semakin menarik banyak sponsor yang rela mengeluarkan dana besar. Pendapatan kotor Dortmund sudah lama melebihi setengah miliar euro - sebagian besar di antaranya dihasilkan dari segmen bisnis Cramer.
Pengaruh yang semakin meningkat ini akhirnya membawanya ke kursi yang dulu diduduki Watzke. Di sana, Cramer, yang tetap teguh pada pendiriannya dan menantang kritik, terutama setelah beberapa desain jersey yang agak aneh dan menuai hujatan dari para penggemar, kini mulai berkreasi seperti yang selalu ia lakukan.
- AFP
Carsten Cramer telah mengambil sejumlah keputusan penting untuk BVB
Cramer baru menjabat kurang dari sebulan, namun Sascha Fligge, direktur komunikasi yang telah lama menjabat, sudah tidak lagi berada di posisi tersebut. Dalam bidang yang menjadi fokus utamanya, yaitu sepak bola wanita, ia menegaskan ambisi BVB dengan merekrut Ralf Kellermann—yang telah meraih banyak penghargaan—sebagai direktur olahraga serta penyerang Alexandra Popp. Langkah selanjutnya adalah pergantian Kehl ke Book. Selain itu, infrastruktur juga dioptimalkan: Pusat latihan tim profesional akan diperluas, dan divisi wanita akan mendapatkan gedung fungsional termasuk lapangan latihan, yang di masa depan akan ditempatkan di samping kompleks tim profesional.
Cramer, yang ingin dipandang sebagai "penggerak" dalam jabatannya yang baru, kemungkinan akan mengejar tujuan untuk membangkitkan kembali suasana di sekitar BVB yang sebanding dengan era Jürgen Klopp. Juga, untuk melepaskan diri sepenuhnya dari masa lalu tersebut. Hal ini dapat berhasil dengan strategi-strategi inovatif, berani, dan sebagian tidak biasa.
Pada akhirnya, tentu saja, rasio gol akan menjadi penentu di bidang olahraga. Namun tidak ada keraguan: Lingkungan sudah siap untuk BVB yang baru, bahkan sebagian besar sangat menantikannya. Termasuk setelah pernyataan seperti ini yang disampaikan Cramer kepada Westfälische Nachrichten: "Tentu saja, ambisi kami bukanlah untuk selamanya menjadi nomor dua. Untuk itu, kami harus memiliki hasrat, obsesi untuk memenangkan pertandingan. Di seluruh klub. Di setiap departemen. Bahkan pertandingan legenda pun tidak boleh kalah saat mengenakan jersey hitam-kuning."
- Getty Images Sport
Ada dua peluang bagi Carsten Cramer
Cramer kini memiliki dua peluang sekaligus. Sebagai pemimpin sebuah klub besar, ia dapat menjadi sosok yang secara bertahap mewujudkan reformasi yang sudah lama tertunda dan menerapkan kembali visi utama yang jelas dan komprehensif di Borussia.
Jangan lupa: Pada bulan Mei lalu, aliansi penggemar besar "Südtribüne Dortmund" telah menyampaikan kritik tajam dalam surat terbuka terhadap "klub tanpa strategi", meskipun musim berakhir dengan hasil yang dianggap sukses, "yang mencoba memperbaiki kesalahan yang sama dengan metode kuno yang sama - dan dengan demikian telah berputar-putar selama bertahun-tahun".
Pada akhirnya, tentu saja Cramer akan dinilai terutama berdasarkan bagaimana performa BVB yang baru di lapangan dan, yang terpenting, bagaimana Book—yang juga berada di bawah tanggung jawabnya—merombak skuad. Namun, dari segi pribadi pun ada kemungkinan perubahan: Cramer, yang sejauh ini kurang disukai dan dipandang kritis oleh para penggemar, dapat membangun reputasi yang sepenuhnya baru.
- IMAGO / HMB-Media
Awal yang menjanjikan bagi Carsten Cramer di BVB
Tentu saja dia sendiri menyadari hal itu dan merangkumnya dalam presentasi Books sebagai berikut: "Kita ingin dan harus siap untuk menerima perubahan serta mengambil langkah-langkah yang tidak konvensional, yang mungkin akan diwakili oleh wajah-wajah baru. Hal ini dimulai dari diri saya sendiri."
Awal karier Cramer memang sangat menjanjikan, dan kita bisa menantikan perkembangan dalam beberapa bulan ke depan. Tindakan-tindakannya sejauh ini, yang didukung oleh pernyataannya, telah membawa angin segar di dalam klub. Sudah banyak hal yang telah dimulai. Namun, untuk sebuah awal baru yang sesungguhnya, yang dibangun di atas fondasi yang ada, langkah ini harus terus berlanjut.
BVB - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya
Tanggal Pertandingan 11 April, pukul 15.30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 April, pukul 15.30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga) 26 April, pukul 17.30 BVB - SC Freiburg (Bundesliga) 3 Mei, pukul 17.30 Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)