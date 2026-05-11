“Satu-satunya hal yang pasti bagi seorang manajer Chelsea adalah dia akan dipecat” - Ruud Gullit menjelaskan mengapa manajer-manajer top seperti Pep Guardiola, Jurgen Klopp, dan Jose Mourinho akan menolak tawaran dari Chelsea
Kejatuhan: Juara Piala Dunia Antarklub kini berada di peringkat kesembilan Liga Premier
Gullit pun mengakui hal itu; sang legenda asal Belanda itu menyaksikan dari kejauhan saat Chelsea menjalani musim 2025-26 yang penuh tantangan, yang berpotensi membuat mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa apa pun.
Sebuah kejatuhan yang memalukan telah dialami selama 12 bulan terakhir, yang mencapai puncaknya dengan kemenangan di Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA, serta lolos ke Liga Champions, namun kini The Blues terpuruk di peringkat kesembilan klasemen Liga Utama Inggris.
Pemilik klub yang ambisius terus berbelanja besar-besaran di bursa transfer, namun muncul pertanyaan mengenai filosofi yang diterapkan di sana - di mana potensi sering kali lebih diutamakan daripada reputasi.
Ketidakstabilan telah menjadi hal yang lumrah di Stamford Bridge, yang berujung pada hengkangnya Enzo Maresca dan Liam Rosenior dari bangku cadangan serta diserahkannya kendali kepada Calum McFarlane sebagai pelatih sementara. Ia telah membawa Chelsea ke final Piala FA, yang berarti masih ada trofi besar lain yang bisa diraih.
Kemenangan atas Manchester City di Stadion Wembley pada 16 Mei juga akan memastikan The Blues mendapatkan tiket ke Liga Europa 2026-27. Kesuksesan tersebut akan membantu menutupi beberapa celah, namun keputusan besar lainnya perlu diambil selama musim panas di departemen kepelatihan dan pemain.
Chelsea dikaitkan dengan nama-nama seperti Cesc Fabregas, Xabi Alonso, Andoni Iraola, dan Marco Silva. Mereka semua memiliki sesuatu untuk ditawarkan, dengan reputasi masing-masing yang sedang naik daun, tetapi apakah The Blues mulai menjadi pilihan yang kurang menarik bagi para pemain terbaik di industri ini?
Apakah Chelsea sudah tidak lagi menarik bagi manajer-manajer papan atas?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Gullit, pria yang membawa Chelsea meraih gelar Piala FA pada 1997 sebagai pemain-manajer, ia mengatakan kepada GOAL saat berbicara dalam kerja sama dengan MrRaffle.com: “Ya, karena manajer mana pun akan melihat apa yang saya lihat dan berkata: ‘Saya butuh pemain berpengalaman. Saya butuh Casemiro, [Aurelien] Tchouameni. Saya butuh pemain-pemain seperti ini di lini tengah. Saya butuh pengalaman seperti ini di samping talenta muda’. Dan jika Anda tidak memilikinya, itu akan menjadi masalah.
“Satu-satunya hal yang pasti bagi manajer Chelsea adalah dia akan dipecat. Itu satu-satunya kepastian. Dan sebagai pelatih, Anda harus belajar beradaptasi dengan filosofi klub. Apakah itu sesuai dengan filosofi Anda? Dan apakah Anda mendapatkan pemain yang Anda butuhkan untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan?
“Pep Guardiola mendapatkan semua pemain yang dia inginkan. Itulah mengapa dia sukses. Tapi jika Anda mengatakan kepada Pep, ‘Terima apa yang kami berikan’, dia tidak akan datang. Mourinho tidak akan datang. Klopp tidak akan datang. [Carlo] Ancelotti tidak akan datang. Mereka adalah orang-orang yang tahu persis apa formula yang tepat.”
Final Piala FA: Upaya merebut trofi sebelum penunjukan pelatih
Chelsea, yang berhasil menghentikan rentetan enam kekalahan beruntun di kompetisi Liga Premier saat menahan imbang Liverpool 1-1 pada laga terakhir, masih memiliki dua pertandingan di kasta tertinggi yang harus dijalani setelah menghadapi City di final Piala FA pada Sabtu mendatang.
Mereka akan menjamu Tottenham yang terancam degradasi di Stamford Bridge, sebelum bertandang ke Sunderland pada hari terakhir musim ini. The Blues secara teori masih bisa memaksakan diri masuk ke tujuh besar, tetapi peluang kini tidak berpihak pada mereka dan hal itu akan mempersulit perekrutan bagi siapa pun yang setuju untuk mengambil alih kendali secara permanen - dengan pelatih baru yang menyadari bahwa ia tidak akan memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan saat mengisi posisi yang semakin panas ini.