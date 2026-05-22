Satu-satunya cara Alisson akan hengkang dari Liverpool di tengah kabar transfer yang mengejutkan, sementara John Arne Riise melontarkan peringatan bahwa "tidak ada yang bisa menggantikannya" kepada The Reds
Rekor Alisson: Jumlah pertandingan, gol, dan trofi bersama Liverpool
Saat Jurgen Klopp sedang mencari penjaga gawang andalan pada tahun 2018, radar perekrutan Liverpool akhirnya mengarah pada Alisson, dan kesepakatan senilai £67 juta ($90 juta) — yang menjadikannya kiper termahal di dunia sepak bola saat itu — pun disepakati dengan Roma.
Bintang Brasil ini dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan di Liga Premier, dan mendapatkan reputasi sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia - dengan banyak orang yang dengan senang hati menempatkan Alisson di puncak daftar tersebut. Ia terbukti menjadi salah satu potongan terakhir dalam teka-teki rumit untuk meraih trofi.
Alisson telah mencatatkan lebih dari 330 penampilan untuk Liverpool - mencetak gol penentu kemenangan yang dramatis saat melawan West Brom pada 2021 - dan telah membantu The Reds meraih dua gelar Liga Premier, kejayaan Liga Champions, Piala FA, Piala Liga, dan gelar Piala Dunia Antarklub FIFA.
Rumor transfer: Bisakah Alisson kembali ke Serie A?
Kembalinya sang pemain ke Italia, kemungkinan ke Juventus, telah menjadi bahan spekulasi menjelang jendela transfer berikutnya. Saat ditanya mengenai rumor tersebut, mantan bek Liverpool Riise — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan Betinia NJ — mengatakan: “Saya tidak melihat dia akan hengkang karena dia adalah pemain yang luar biasa. Dia sangat penting bagi klub, para pemain, dan lini pertahanan kami.
“Jika dia pergi, siapa yang akan Anda rekrut? Maksud saya, siapa yang berada di level itu? Tidak ada. Jadi, kecuali Anda ingin menghabiskan uang yang sangat, sangat, sangat besar lagi. Saya tidak berpikir ada kemungkinan dia pergi kecuali dia benar-benar tidak bahagia, yang menurut saya tidak terjadi.”
Robertson akan meninggalkan Anfield sebagai pemain bebas transfer
Alisson masih terikat kontrak selama 12 bulan ke depan. Masih harus dilihat apa yang akan terjadi pada masa depannya dalam waktu dekat, namun beberapa pemain ternama telah dipastikan hengkang dari Anfield.
Bintang Mesir Mohamed Salah dibebaskan dari tahun terakhir kontraknya, sementara Ibrahima Konate memilih untuk tidak menandatangani perpanjangan kontrak. Andy Robertson adalah salah satu pemain lain yang akan menjadi pemain bebas transfer.
Pemain veteran asal Skotlandia ini telah menghabiskan sembilan musim di Liverpool, dengan Riise - sesama bek kiri - mengatakan ketika ditanya apakah ia terkejut melihat pemain yang telah terbukti kemampuannya diizinkan untuk hengkang: “Saya tidak terkejut dia pergi, mengapa dia mengambil keputusan itu, karena dia tidak bermain sebanyak yang dia inginkan.
“Saya masih yakin dia bisa bermain, dan [Milos] Kerkez performanya naik-turun. Bagi saya, dia terlihat sedikit, segalanya berjalan 100 mil per jam. Segalanya berlari kencang dan sangat agresif. Dengan Robertson, ada ketenangan dan santai.
“Saya mengharapkan Kerkez menjadi lebih dominan daripada Robertson musim ini, tapi dia belum menunjukkan itu. Tapi saya mengerti keputusan Robertson untuk pergi karena dia jelas telah diberitahu bahwa waktu bermainnya akan semakin berkurang. Saya berharap dia tetap tinggal karena saya pikir dia masih punya setidaknya satu tahun lagi di klub Liverpool itu.”
Slot perlu kembali berbelanja pada bursa transfer berikutnya
Liverpool mungkin akan memutuskan untuk mendatangkan bek kiri baru pada bursa transfer musim panas ini, sementara tambahan pemain jelas dibutuhkan di lini belakang yang akan kehilangan Konate dan menyaksikan kapten klub Virgil van Dijk genap berusia 35 tahun pada bulan Juli.
Dengan Arne Slot - yang semakin berada di bawah tekanan - harus melakukan banyak perombakan skuad, di tengah pengeluaran yang memecahkan rekor pada 2025, The Reds akan berupaya keras memastikan bahwa Alisson tidak meninggalkan mereka dalam keadaan membutuhkan kiper utama baru.