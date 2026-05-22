Alisson masih terikat kontrak selama 12 bulan ke depan. Masih harus dilihat apa yang akan terjadi pada masa depannya dalam waktu dekat, namun beberapa pemain ternama telah dipastikan hengkang dari Anfield.

Bintang Mesir Mohamed Salah dibebaskan dari tahun terakhir kontraknya, sementara Ibrahima Konate memilih untuk tidak menandatangani perpanjangan kontrak. Andy Robertson adalah salah satu pemain lain yang akan menjadi pemain bebas transfer.

Pemain veteran asal Skotlandia ini telah menghabiskan sembilan musim di Liverpool, dengan Riise - sesama bek kiri - mengatakan ketika ditanya apakah ia terkejut melihat pemain yang telah terbukti kemampuannya diizinkan untuk hengkang: “Saya tidak terkejut dia pergi, mengapa dia mengambil keputusan itu, karena dia tidak bermain sebanyak yang dia inginkan.

“Saya masih yakin dia bisa bermain, dan [Milos] Kerkez performanya naik-turun. Bagi saya, dia terlihat sedikit, segalanya berjalan 100 mil per jam. Segalanya berlari kencang dan sangat agresif. Dengan Robertson, ada ketenangan dan santai.

“Saya mengharapkan Kerkez menjadi lebih dominan daripada Robertson musim ini, tapi dia belum menunjukkan itu. Tapi saya mengerti keputusan Robertson untuk pergi karena dia jelas telah diberitahu bahwa waktu bermainnya akan semakin berkurang. Saya berharap dia tetap tinggal karena saya pikir dia masih punya setidaknya satu tahun lagi di klub Liverpool itu.”