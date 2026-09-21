Messi menggunakan media sosial untuk membagikan pesan menyentuh menjelang penampilan terakhirnya untuk Argentina, dengan hanya menuliskan: "Satu pertandingan terakhir. Satu jersey untuk seumur hidup."

Dalam video yang baru dirilis, ia terlihat mengganti jersey standar tim nasional dengan jersey khusus Adidas Argentina yang menampilkan namanya dan nomor ikonik 10 berwarna emas, sebelum mengambil sepasang sepatu bot putih. Lionel Scaloni memasukkan Messi ke dalam skuad untuk menghadapi Benin pada 6 Oktober di El Monumental, yang berkapasitas 84.000 penonton. Pertandingan ini menjadi penghormatan resmi untuk Messi, yang mengumumkan pensiun dari tim nasional pada Agustus.