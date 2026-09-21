AFP
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'Satu pertandingan terakhir' - Lionel Messi membagikan pesan emosional saat Argentina bersiap untuk penampilan terakhirnya
Pesan emosional dan jersey khusus Adidas
Messi menggunakan media sosial untuk membagikan pesan menyentuh menjelang penampilan terakhirnya untuk Argentina, dengan hanya menuliskan: "Satu pertandingan terakhir. Satu jersey untuk seumur hidup."
Dalam video yang baru dirilis, ia terlihat mengganti jersey standar tim nasional dengan jersey khusus Adidas Argentina yang menampilkan namanya dan nomor ikonik 10 berwarna emas, sebelum mengambil sepasang sepatu bot putih. Lionel Scaloni memasukkan Messi ke dalam skuad untuk menghadapi Benin pada 6 Oktober di El Monumental, yang berkapasitas 84.000 penonton. Pertandingan ini menjadi penghormatan resmi untuk Messi, yang mengumumkan pensiun dari tim nasional pada Agustus.
Keputusan pahit untuk pensiun
Saat mengumumkan pensiun, Messi menyampaikan pesan yang menyentuh hati kepada para pendukungnya, menjelaskan betapa sulitnya melangkah pergi setelah karier legendaris yang mencakup 207 penampilan, 125 gol, dan 68 assist.
Ia menyatakan: "Setelah waktu berlalu sejak final (Piala Dunia), dan setelah berpikir dengan saksama, saya ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa saya akan pensiun dari bermain bersama tim nasional. Itu adalah keputusan yang menyakitkan, dan itu masih sangat menyakiti saya, tetapi saya memahami bahwa waktunya telah tiba. Saya bersumpah kepada Anda bahwa saya selalu memberikan yang terbaik, bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir saat kami memenangkan segalanya, tetapi juga sebelum itu."
Detail tiket untuk laga perpisahan
Messi juga mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa bisa mewakili negaranya di panggung dunia, dengan menambahkan: "Saya selalu berjuang dan memberikan segalanya di lapangan untuk seragam ini, untuk membawa kebahagiaan kepada kalian dan membuat kalian bangga menjadi orang Argentina melalui sepak bola."
Bagi para penggemar yang berharap bisa menyaksikan momen bersejarah ini, media Prancis Foot Mercato melaporkan bahwa penjualan tiket dimulai pada Selasa pukul 18.00. Federasi Sepak Bola Argentina telah menetapkan harga tiket mulai dari €52 hingga €278. Kategori harga tambahan mencakup €104, €185, dan €260, sementara anak-anak bisa menghadiri laga perpisahan bersejarah ini hanya dengan €17.
- AFP
Apa selanjutnya untuk Argentina?
Asosiasi Sepak Bola Argentina telah mengundang seluruh anggota skuad pemenang Piala Dunia 2022 untuk mendampingi Messi dalam laga perpisahannya melawan Benin. Begitu peluit akhir berbunyi pada 6 Oktober, Argentina akan secara resmi memulai era baru tanpa pemain terhebat mereka, memaksa Scaloni membangun fondasi serangan baru saat mereka bersiap menghadapi laga-laga kualifikasi Piala Dunia mendatang.
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