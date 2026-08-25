Dalot sudah bersama Manchester United sejak 2018, termasuk menjalani masa peminjaman di AC Milan pada musim 2020-21. Ia kini kian mendekati 250 penampilan untuk Manchester United dan, setelah memenangkan Piala FA serta Piala Liga, ia berhasrat mempersembahkan lebih banyak trofi bergengsi bagi para suporter setia.

Pemain Portugal berusia 27 tahun itu mengatakan kepada Gazzetta dello Sport mengenai harapannya untuk 2026-27: “Maksud saya, kita semua punya mimpi, kita semua punya tujuan dalam karier, baik secara profesional maupun pribadi. Tetapi jelas, berbicara soal sepakbola, tujuan saya adalah memenangi sesuatu bersama klub ini, memenangi trofi besar dengan mengenakan seragam ini. Jadi saya berharap bisa mewujudkannya tahun ini dan membawa klub kembali ke tempat yang layak untuknya, dan saya pikir kami punya peluang bagus untuk melakukan itu.”

Ia menambahkan soal ambisi pribadinya: “Tetap sama seperti biasa, berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya, berusaha membantu klub semaksimal mungkin dan berada dalam kondisi mental serta fisik terbaik untuk membantu tim, lalu berusaha membangun energi di sekitar saya yang dibutuhkan klub agar kami bisa bersaing di setiap kompetisi dan untuk setiap trofi.

“Saya pikir itu adalah standar minimum untuk klub ini, menjalani setiap musim dengan keyakinan bahwa kami bisa memenangi setiap kompetisi. Dan saya yakin kami sedang membangun sesuatu yang spesial. Saya harap kami bisa melakukannya musim ini dan mencapai akhir tahun dengan masih berjuang untuk tujuan-tujuan itu.”