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'Satu pekan dia menjadi nomor sembilan, pekan berikutnya dia menjadi nomor enam' - Mengapa Manchester United tidak mencari peningkatan lewat transfer untuk bintang senior yang sudah lama mengabdi dan kini mendekati 250 penampilan
Manchester United telah memperkuat lini serang dan lini tengah
Manchester United menggelontorkan dana besar saat memperkuat lini serang mereka pada 2025, dengan mendatangkan Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko dan Matheus Cunha. Bursa transfer saat ini membuat tambahan kekuatan masuk ke sektor lini tengah, dengan Youri Tielemans dan Andry Santos bergabung dengan skuad asuhan Michael Carrick.
Senne Lammens telah menjawab persoalan di bawah mistar sebagai opsi kiper yang andal, tetapi tidak ada tambahan yang didatangkan di depannya. Itu terjadi meski United masih jauh dari kata solid dalam upaya yang terus berjalan untuk kembali memburu trofi.
Pertanyaan sesekali muncul terhadap mereka yang mengisi posisi bek sayap, dengan Dalot dan Noussair Mazraoui beroperasi di sisi kanan dan Luke Shaw terus bergelut dengan masalah kebugaran di sisi kiri. Haruskah lebih banyak dana disisihkan untuk rekrutan baru di sepanjang lini pertahanan?
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Bisakah peningkatan di posisi bek kanan ditemukan dari Dalot?
Lulusan akademi United Simpson belum yakin Dalot harus digantikan untuk saat ini, dengan pria kelahiran Manchester itu, yang berbicara bekerja sama dengan LiveFootballTickets, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak terkejut Diogo Dalot mampu mempertahankan posisinya begitu lama. Lihat, masalah Dalot hanyalah konsistensi, satu pekan dia bermain layaknya angka sembilan, pekan berikutnya dia jadi angka enam. Tetapi saya tidak menyalahkannya, sulit untuk konsisten ketika Anda terus-menerus berganti posisi.
“Jika United mendapatkan empat bek yang benar-benar menetap, semua orang akan tahu perannya, yang akan memungkinkan Dalot tetap konsisten. Dia pemain pekerja keras, dia memberikan segalanya dalam latihan. Saya pikir dengan Diogo Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan, dan usianya juga masih bagus. Selain itu, Noussair Mazraoui ada di sana untuk opsi yang lebih defensif. Saya pikir ada area-area penting lain yang perlu lebih dulu diperkuat Man United sebelum memikirkan bek kanan.”
Dalot pasang target ambisius soal trofi untuk Manchester United
Dalot sudah bersama Manchester United sejak 2018, termasuk menjalani masa peminjaman di AC Milan pada musim 2020-21. Ia kini kian mendekati 250 penampilan untuk Manchester United dan, setelah memenangkan Piala FA serta Piala Liga, ia berhasrat mempersembahkan lebih banyak trofi bergengsi bagi para suporter setia.
Pemain Portugal berusia 27 tahun itu mengatakan kepada Gazzetta dello Sport mengenai harapannya untuk 2026-27: “Maksud saya, kita semua punya mimpi, kita semua punya tujuan dalam karier, baik secara profesional maupun pribadi. Tetapi jelas, berbicara soal sepakbola, tujuan saya adalah memenangi sesuatu bersama klub ini, memenangi trofi besar dengan mengenakan seragam ini. Jadi saya berharap bisa mewujudkannya tahun ini dan membawa klub kembali ke tempat yang layak untuknya, dan saya pikir kami punya peluang bagus untuk melakukan itu.”
Ia menambahkan soal ambisi pribadinya: “Tetap sama seperti biasa, berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya, berusaha membantu klub semaksimal mungkin dan berada dalam kondisi mental serta fisik terbaik untuk membantu tim, lalu berusaha membangun energi di sekitar saya yang dibutuhkan klub agar kami bisa bersaing di setiap kompetisi dan untuk setiap trofi.
“Saya pikir itu adalah standar minimum untuk klub ini, menjalani setiap musim dengan keyakinan bahwa kami bisa memenangi setiap kompetisi. Dan saya yakin kami sedang membangun sesuatu yang spesial. Saya harap kami bisa melakukannya musim ini dan mencapai akhir tahun dengan masih berjuang untuk tujuan-tujuan itu.”
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Jadwal Manchester United 2026-27: Ipswich berikutnya setelah kalah dari Hull
United oleh sebagian pihak dijagokan sebagai calon penantang gelar Liga Primer menjelang dimulainya kampanye terbaru kasta tertinggi di Inggris. Namun, mereka tersandung di awal saat menelan kekalahan mengejutkan 2-0 dari Hull City.
Tim promosi lain, yakni Ipswich, akan dihadapi pada hari Minggu saat Manchester United kembali bermain di kandang. Dalot mungkin akan kembali dimasukkan ke starting XI Carrick untuk pertandingan itu, sementara bursa transfer musim panas 2026 akan tetap dibuka hingga 1 September.
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