Yasser Al Misehal meninggalkan kursi kepemimpinan Federasi Sepak Bola Saudi setelah tujuh tahun menjabat, namun ia memilih untuk menyoroti pengalamannya sebelum pergi, berbicara tentang capaian timnas, alasan kepergiannya, kondisi keuangan federasi, serta hubungannya dengan manajemen baru, seraya menegaskan pada saat yang sama bahwa ia akan terus mengabdi untuk sepak bola Saudi jauh dari jabatan.
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Satu miliar riyal per tahun: Al-Mishal ungkap masa depannya, dan tempatkan Al-Ruzaiza di hadapan tantangan terbesar
Alasan Kepergian
Al-Mishal menegaskan bahwa hasil timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu alasan utama yang mendorongnya meninggalkan jabatannya, seraya menjelaskan bahwa ia berharap dapat melampaui apa yang diraih pada Piala Dunia 2022, namun ia mendapati setelah turnamen berakhir bahwa target tersebut tidak tercapai.
Dalam konferensi pers pada hari Minggu, sebagaimana dikutip Asharq Al-Awsat, ia mengatakan: "Saya selalu berkata kepada diri sendiri bahwa Piala Dunia 2026 harus melampaui apa yang diraih pada 2022, dan setelah Piala Dunia berakhir saya mendapati bahwa target itu tidak tercapai, karena itu saya lebih memilih adanya darah baru, dan hasil timnas di Piala Dunia menjadi salah satu alasan utama kepergian saya."
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Tantangan terbesar bagi manajemen baru
Mengenai tantangan-tantangan utama yang menanti manajemen baru, Al-Mishal menegaskan bahwa publik olahraga sangat berfokus pada hasil-hasil tim nasional utama.
Ia mengatakan: "Tentu saja tantangan terbesar adalah bahwa publik olahraga melihat hasil-hasil tim nasional utama. Ketika kami memulai, peringkatnya adalah 70 dan hari ini kami telah mencapai peringkat 58 serta menjadi yang teratas di kawasan Teluk."
Ia menegaskan bahwa hal itu belum cukup "karena ambisi kami selalu berada di level tertinggi", seraya menyatakan keyakinannya bahwa manajemen baru akan mengerahkan upaya berlipat ganda, dan pada saat yang sama meminta kesabaran serta dukungan.
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Tidak ada rekomendasi untuk dewan baru
Terkait komunikasinya dengan Badr Al-Rzaiza, Al-Mishal menjelaskan bahwa presiden baru itu menghubunginya ketika mulai memikirkan pencalonan, seraya menegaskan bahwa ia tidak menyikapi hal tersebut sebagai persaingan pribadi.
Ia berkata: "Saudara Badr menghubungi saya ketika ia berpikir untuk mencalonkan diri, dan saat itu ada lebih dari satu kandidat, dan justru saya memotivasi serta mendukung mereka karena saya berharap datang seseorang yang melanjutkan perjalanan ini, dan inilah yang seharusnya terjadi di sebuah institusi olahraga".
Al-Mishal membantah adanya rekomendasi khusus yang ia sampaikan kepada dewan direksi yang baru, seraya menegaskan bahwa jajaran manajemen menjalankan tugasnya dengan cara yang semestinya.
miliar riyal per tahun
Al-Mishal mengungkapkan bahwa anggaran federasi mencapai sekitar satu miliar riyal per tahun, seraya menjelaskan bahwa dana itu dicairkan secara bulanan sesuai mekanisme yang disetujui, dan ia tidak melihat adanya tantangan finansial yang dihadapi federasi saat ini.
Ia berkata: "Anggarannya sekitar satu miliar riyal per tahun dan pencairannya dilakukan secara bulanan serta telah disetujui, dan kami bekerja sesuai sebuah mekanisme, sehingga tidak ada tantangan finansial apa pun, alhamdulillah, berkat dukungan yang melimpah ini."
Ia menambahkan bahwa laporan keuangan federasi dipublikasikan setiap tahun, dan tidak ada catatan atasnya dari akuntan publik, seraya menegaskan bahwa anggaran tersebut tersedia dan telah disetujui, serta bahwa manajemen sebelumnya meninggalkan jabatannya dengan adanya dana yang cukup untuk menutupi kewajiban-kewajiban mendatang.
Ia menunjukkan bahwa kondisi finansial ini berkat dukungan yang diperoleh olahraga Saudi dari kepemimpinan, di samping kontribusi sektor swasta.
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"Hubungan saya dengan sepakbola tidak berkaitan dengan jabatan"
Mengenai masa depannya setelah meninggalkan kursi kepresidenan federasi, Al-Mishal menegaskan bahwa dirinya tidak akan menjauh dari sepak bola Saudi, seraya menekankan bahwa hubungannya dengan olahraga ini tidak terikat pada jabatan. Ia berkata: "Saya akan terus mengabdi kepada sepak bola, saya tidak terikat dengannya oleh sebuah jabatan, saya melanjutkan pekerjaan saya dan komite-komite tempat saya bekerja, dan pengalaman tujuh tahun akan saya persembahkan untuk melayani semua orang." Sebelumnya, usai pengumuman penetapan Badr Al-Ruzaiza sebagai presiden federasi, Al-Mishal menyampaikan pesan perpisahan kepada kepengurusan baru, menegaskan bahwa tujuh tahun terakhir menyaksikan kerja kolektif untuk mengabdi kepada olahraga Saudi, dan bahwa setiap keberhasilan yang diraih merupakan hasil dari bersatunya upaya semua pihak.
Ia juga mengungkapkan bahwa federasi memiliki jaringan hubungan yang luas dengan federasi-federasi sepak bola di seluruh dunia, menjelaskan bahwa federasi menjalin hubungan dengan lebih dari 200 federasi, dengan pemutakhiran datanya secara berkelanjutan, termasuk nama-nama presiden federasi dan sekretaris jenderal.
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