Al-Mishal menegaskan bahwa hasil timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu alasan utama yang mendorongnya meninggalkan jabatannya, seraya menjelaskan bahwa ia berharap dapat melampaui apa yang diraih pada Piala Dunia 2022, namun ia mendapati setelah turnamen berakhir bahwa target tersebut tidak tercapai.

Dalam konferensi pers pada hari Minggu, sebagaimana dikutip Asharq Al-Awsat, ia mengatakan: "Saya selalu berkata kepada diri sendiri bahwa Piala Dunia 2026 harus melampaui apa yang diraih pada 2022, dan setelah Piala Dunia berakhir saya mendapati bahwa target itu tidak tercapai, karena itu saya lebih memilih adanya darah baru, dan hasil timnas di Piala Dunia menjadi salah satu alasan utama kepergian saya."

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