Satu lagi pemain baru dipanggil ke skuad Lionesses, sementara Niamh Charles kembali setelah pulih dari cedera, seiring pengumuman Inggris mengenai penarikan diri dari skuad untuk laga kualifikasi Piala Dunia melawan Spanyol dan Islandia

Posisi Godfrey di skuad telah digantikan oleh penyerang muda berbakat lainnya, Keira Barry. Sebagai talenta yang sangat diunggulkan dalam jajaran tim muda Inggris, penyerang ini menghabiskan 10 tahun di akademi Manchester United, namun meninggalkan klub tersebut pada Februari lalu karena minimnya kesempatan bermain di tim utama. Kini ia bermain di Amerika Serikat bersama Bay FC, yang dipimpin oleh mantan pelatih tim nasional muda Inggris, Emma Coates. Di bawah bimbingan Coates, Barry memulai kariernya di NWSL dengan gemilang, mencetak gol dalam kemenangan terbaru atas North Carolina Courage, dan ia pun mendapatkan penghargaan di level internasional dengan pemanggilan pertamanya ke tim senior.

"Setelah bekerja sama erat dengan Keira di Inggris, saya telah melihat langsung energi yang tak kenal lelah dan kualitas teknis yang dia bawa," kata Coates saat menandatangani kontrak dengan pemain berusia 20 tahun itu. "Dia adalah pemain sayap yang berani dan visioner, yang tidak takut menghadapi pemain lawan dan menciptakan peluang dari situasi yang sulit. Keira memiliki latar belakang profesional yang sangat cocok dengan budaya yang kami bangun di sini. Kami ingin menjadi tim yang menyerang dengan variasi, kecepatan, dan tujuan yang jelas, dan Keira adalah pemain 'front-foot' yang akan memberikan hal itu kepada kami."

Barry awalnya dijadwalkan bergabung dengan timnas Inggris U-23 bulan ini, artinya posisinya di skuad tersebut kini akan digantikan oleh Vivienne Lia, penyerang muda berbakat lainnya yang sedang bersinar di luar negeri, yang dipinjamkan ke Hammarby di Swedia dari Arsenal. Lia mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan 3-1 timnya atas Rosengard pada pekan pembuka musim Damallsvenskan baru-baru ini.