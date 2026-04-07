Getty Images/GOAL
Diterjemahkan oleh
Satu lagi pemain baru dipanggil ke skuad Lionesses, sementara Niamh Charles kembali setelah pulih dari cedera, seiring pengumuman Inggris mengenai penarikan diri dari skuad untuk laga kualifikasi Piala Dunia melawan Spanyol dan Islandia
Timnas Wanita mengumumkan penarikan pemain karena cedera menjelang laga melawan Spanyol
Ada kekhawatiran bahwa Inggris harus mengumumkan beberapa perubahan dalam skuadnya minggu ini akibat masalah cedera yang menimpa beberapa pemain, dan hal itu pun terjadi pada Selasa pagi, ketika terungkap bahwa penyerang muda Freya Godfrey harus mundur karena masalah bahu. Pemain berusia 20 tahun ini telah menjalani musim yang gemilang bersama London City Lionesses, setelah hengkang secara permanen dari Arsenal pada musim panas lalu, dan karenanya telah masuk dalam tiga skuad terakhir Wiegman.
Namun, meski telah tampil mengesankan sehingga tetap masuk dalam skuad senior Inggris selama beberapa bulan terakhir, penantian Godfrey untuk penampilan debutnya harus ditunda untuk saat ini, karena ia kembali ke klubnya untuk menjalani perawatan.
- Getty Images
Wajah baru lainnya: Wiegman memanggil Barry untuk pertama kalinya
Posisi Godfrey di skuad telah digantikan oleh penyerang muda berbakat lainnya, Keira Barry. Sebagai talenta yang sangat diunggulkan dalam jajaran tim muda Inggris, penyerang ini menghabiskan 10 tahun di akademi Manchester United, namun meninggalkan klub tersebut pada Februari lalu karena minimnya kesempatan bermain di tim utama. Kini ia bermain di Amerika Serikat bersama Bay FC, yang dipimpin oleh mantan pelatih tim nasional muda Inggris, Emma Coates. Di bawah bimbingan Coates, Barry memulai kariernya di NWSL dengan gemilang, mencetak gol dalam kemenangan terbaru atas North Carolina Courage, dan ia pun mendapatkan penghargaan di level internasional dengan pemanggilan pertamanya ke tim senior.
"Setelah bekerja sama erat dengan Keira di Inggris, saya telah melihat langsung energi yang tak kenal lelah dan kualitas teknis yang dia bawa," kata Coates saat menandatangani kontrak dengan pemain berusia 20 tahun itu. "Dia adalah pemain sayap yang berani dan visioner, yang tidak takut menghadapi pemain lawan dan menciptakan peluang dari situasi yang sulit. Keira memiliki latar belakang profesional yang sangat cocok dengan budaya yang kami bangun di sini. Kami ingin menjadi tim yang menyerang dengan variasi, kecepatan, dan tujuan yang jelas, dan Keira adalah pemain 'front-foot' yang akan memberikan hal itu kepada kami."
Barry awalnya dijadwalkan bergabung dengan timnas Inggris U-23 bulan ini, artinya posisinya di skuad tersebut kini akan digantikan oleh Vivienne Lia, penyerang muda berbakat lainnya yang sedang bersinar di luar negeri, yang dipinjamkan ke Hammarby di Swedia dari Arsenal. Lia mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan 3-1 timnya atas Rosengard pada pekan pembuka musim Damallsvenskan baru-baru ini.
Kembali ke tim: Charles kembali membela Inggris setelah pulih dari cedera
Yang juga ditambahkan ke skuad Wiegman bulan ini adalah Charles, pemain yang telah 31 kali membela timnas Inggris dan baru saja kembali setelah absen selama tiga bulan. Mantan penyerang yang kini berposisi sebagai bek ini sempat absen karena cedera pergelangan kaki, namun ia perlahan-lahan menambah menit bermainnya dalam seminggu terakhir, setelah kembali beraksi dalam kemenangan dramatis Chelsea 4-3 atas Aston Villa pada akhir Maret. Charles bermain selama 17 menit dalam pertandingan tersebut, menambah 30 menit lagi beberapa hari kemudian saat melawan Arsenal, dan kemudian menjadi starter untuk pertama kalinya sejak Desember ketika The Blues mengalahkan Tottenham di Piala FA pada hari Senin, dengan menampilkan performa yang mengesankan.
Tidaklah mengherankan jika Wiegman awalnya tidak memasukkan Charles ke dalam skuadnya, mengingat ia hanya bermain selama 17 menit saat pengumuman itu dibuat, tetapi dengan tambahan beberapa pertandingan yang telah dilaluinya, manajer timnas Inggris itu merasa perlu untuk memasukkan bek sayap tersebut.
- Getty
Apakah Inggris akan kehilangan lebih banyak pemain? Cedera yang dialami Williamson dan Mead memicu kekhawatiran
Godfrey mungkin bukan satu-satunya pemain yang mundur dari skuad Inggris. The Lionesses berharap tidak ada lagi perubahan dan semua pemain cukup fit untuk diturunkan pekan depan, namun masih ada keraguan terkait kondisi Leah Williamson dan Beth Mead. Williamson belum tampil dalam lima pertandingan terakhir Arsenal karena mengalami cedera otot paha belakang, sementara Mead terpaksa keluar lapangan dengan tertatih-tatih saat timnya kalah dari Brighton akhir pekan lalu.
Para penggemar berharap bahwa fakta bahwa pembaruan skuad pada Selasa tidak menyertakan kabar mengenai Williamson atau Mead merupakan hal yang baik, meskipun masih ada satu minggu lagi hingga Inggris memulai jeda internasional bulan April ini dengan menghadapi Spanyol di Wembley.