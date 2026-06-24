Satu lagi ‘batu domino’ dalam bursa transfer masih harus jatuh: Apakah Leon Goretzka akan melakukan transfer spektakuler setelah hengkang dari FC Bayern?

Kontrak Goretzka bersama Bayern akan berakhir pada 30 Juni setelah delapan tahun yang sangat sukses. Baru pada musim lalu, pemain berusia 31 tahun ini semakin sering menjadi pemain cadangan tetap di pertandingan-pertandingan krusial Liga Champions dan Piala DFB, di belakang Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic, padahal ia sebenarnya sudah dijadwalkan meninggalkan klub pada musim panas 2024.

Selain klub-klub besar Italia dari Milan dan Turin, Atlético Madrid juga dikaitkan dengan Goretzka. Los Rojiblancos sebenarnya sudah ingin merekrutnya pada bursa transfer musim dingin dengan biaya transfer yang relatif kecil. Namun, Goretzka menolaknya karena ia ingin menyelesaikan musim terakhirnya di Munich.

ESPN melaporkan menjelang dimulainya Piala Dunia oleh tim nasional Jerman bahwa klub MLS Chicago Fire juga sedang mengupayakan dua transfer spektakuler sekaligus dan ingin mendatangkan tidak hanya Goretzka, tetapi juga mantan rekan setimnya, Robert Lewandowski. Penyerang luar biasa asal Polandia itu juga akan berstatus bebas transfer mulai 1 Juli, setelah kontraknya di FC Barcelona tidak diperpanjang. Namun, Lewandowski kemungkinan lebih tertarik bergabung dengan klub-klub kaya dan berkuasa secara finansial dari Arab Saudi.