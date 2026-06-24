Sebagaimana dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, “kekaguman” di Juventus Turin terhadap gelandang FC Bayern yang sebentar lagi akan hengkang itu “tetap tak tergoyahkan dan mengakar kuat”. Bagi pelatih Luciano Spalletti pun, Goretzka merupakan “pemain idaman”. Meskipun “Si Nyonya Tua” sedang melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terdekat pemain timnas Jerman tersebut, namun masih ada dua kendala dalam upaya merekrut Goretzka.
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Satu lagi ‘batu domino’ dalam bursa transfer masih harus jatuh: Apakah Leon Goretzka akan melakukan transfer spektakuler setelah hengkang dari FC Bayern?
Di satu sisi, itulah ekspektasi gaji pemain berusia 31 tahun tersebut. Dalam transfernya ke Milan yang sebenarnya hampir pasti terwujud, Goretzka dilaporkan ditawari kontrak tiga tahun dengan gaji bersih lima juta euro per tahun. Namun, pada hari pertandingan terakhir musim lalu, Rossoneri gagal mengamankan kualifikasi Liga Champions yang juga hampir pasti, dan sebagai akibatnya, mereka memecat seluruh jajaran manajemen olahraga serta pelatih Massimiliano Allegri, yang sebelumnya telah bernegosiasi dengan Goretzka.
Kini, Juventus tampaknya berharap dapat memenangkan persaingan untuk mendapatkan gelandang yang bebas transfer tersebut. Namun, menurut Gazzetta, agar negosiasi serius dapat dilanjutkan, satu langkah terakhir dalam proses transfer ini masih harus terwujud.
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Apakah PSG dan Thuram akan membuka jalan bagi Goretzka untuk bergabung dengan Juventus?
Menurut laporan surat kabar olahraga harian Italia, Paris Saint-Germain tertarik untuk merekrut Khephren Thuram, yang dari pihaknya sendiri terbuka terhadap kemungkinan pindah dan lebih memilih kembali ke tanah airnya di Prancis daripada pindah ke Liga Premier. Juventus dilaporkan berharap mendapatkan keuntungan transfer hingga 30 juta euro—artinya, biaya transfer minimal 50 juta euro.
Thuram bergabung dengan Juventus dari OGC Nice pada musim panas 2024 dengan biaya sekitar 20 juta euro dan dengan cepat menjadi pemain inti di sana. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan 96 penampilan resmi, sembilan gol, dan 13 assist untuk “La Vecchia Signora”. Kontraknya dengan Juve masih berlaku hingga 2029.
Jika Thuram memutuskan pindah ke Paris, menurut Gazzetta, Juve berencana mengintensifkan pembicaraan dengan Goretzka dan mengajukan tawaran konkret—yang mungkin secara finansial lebih menguntungkan—kepada pemain asal Jerman tersebut dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia.
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Apakah Goretzka akan bergabung dengan Lewandowski di MLS?
Kontrak Goretzka bersama Bayern akan berakhir pada 30 Juni setelah delapan tahun yang sangat sukses. Baru pada musim lalu, pemain berusia 31 tahun ini semakin sering menjadi pemain cadangan tetap di pertandingan-pertandingan krusial Liga Champions dan Piala DFB, di belakang Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic, padahal ia sebenarnya sudah dijadwalkan meninggalkan klub pada musim panas 2024.
Selain klub-klub besar Italia dari Milan dan Turin, Atlético Madrid juga dikaitkan dengan Goretzka. Los Rojiblancos sebenarnya sudah ingin merekrutnya pada bursa transfer musim dingin dengan biaya transfer yang relatif kecil. Namun, Goretzka menolaknya karena ia ingin menyelesaikan musim terakhirnya di Munich.
ESPN melaporkan menjelang dimulainya Piala Dunia oleh tim nasional Jerman bahwa klub MLS Chicago Fire juga sedang mengupayakan dua transfer spektakuler sekaligus dan ingin mendatangkan tidak hanya Goretzka, tetapi juga mantan rekan setimnya, Robert Lewandowski. Penyerang luar biasa asal Polandia itu juga akan berstatus bebas transfer mulai 1 Juli, setelah kontraknya di FC Barcelona tidak diperpanjang. Namun, Lewandowski kemungkinan lebih tertarik bergabung dengan klub-klub kaya dan berkuasa secara finansial dari Arab Saudi.