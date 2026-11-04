Satu dekade di Leeds? Mengapa James Trafford bisa menyusul Paul Robinson, Nigel Martyn, dan John Lukic dalam daftar kiper legendaris di Elland Road

Setelah hanya satu musim kembali di Stadion Etihad, tempat ia sebelumnya meniti jenjang akademi, Trafford membuka diri terhadap tantangan baru pada musim panas 2026 karena postur besar Gianluigi Donnarumma menghalangi jalannya di Manchester.

Setelah berhasil mempertahankan tempatnya di Premier League, Leeds memutuskan menjadikan pemain karismatik berusia 24 tahun itu sebagai rekrutan termahal sepanjang sejarah klub sekaligus penjaga gawang termahal dalam sepak bola Britania Raya dengan membayar £45 juta ($61 juta).

Trafford mencatatkan empat laga tanpa kebobolan dalam 10 penampilan di semua kompetisi, membantu Leeds meraih 11 poin dari sembilan pertandingan di kasta tertinggi dan menempati posisi ke-12 di klasemen. Ia juga kembali mendapat pengakuan di level internasional, dengan jumlah penampilannya bersama timnas senior Inggris kini mencapai empat.

Ia dianggap sebagai penerus alami James Pickford di posisi penjaga gawang timnas Inggris. Trafford juga berpotensi bertahan cukup lama di Elland Road untuk mengukir namanya sejajar dengan sejumlah kiper nomor satu ikonis yang pernah menjuarai Divisi Satu dan tampil di fase gugur Liga Champions.