Satu dekade di Leeds? Mengapa James Trafford bisa menyusul Paul Robinson, Nigel Martyn, dan John Lukic dalam daftar kiper legendaris di Elland Road
Kiper termahal dalam sepak bola Inggris
Setelah hanya satu musim kembali di Stadion Etihad, tempat ia sebelumnya meniti jenjang akademi, Trafford membuka diri terhadap tantangan baru pada musim panas 2026 karena postur besar Gianluigi Donnarumma menghalangi jalannya di Manchester.
Setelah berhasil mempertahankan tempatnya di Premier League, Leeds memutuskan menjadikan pemain karismatik berusia 24 tahun itu sebagai rekrutan termahal sepanjang sejarah klub sekaligus penjaga gawang termahal dalam sepak bola Britania Raya dengan membayar £45 juta ($61 juta).
Trafford mencatatkan empat laga tanpa kebobolan dalam 10 penampilan di semua kompetisi, membantu Leeds meraih 11 poin dari sembilan pertandingan di kasta tertinggi dan menempati posisi ke-12 di klasemen. Ia juga kembali mendapat pengakuan di level internasional, dengan jumlah penampilannya bersama timnas senior Inggris kini mencapai empat.
Ia dianggap sebagai penerus alami James Pickford di posisi penjaga gawang timnas Inggris. Trafford juga berpotensi bertahan cukup lama di Elland Road untuk mengukir namanya sejajar dengan sejumlah kiper nomor satu ikonis yang pernah menjuarai Divisi Satu dan tampil di fase gugur Liga Champions.
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Bisakah Trafford mengikuti jejak Lukic, Martyn, dan Robinson?
Beckford mengakui hal tersebut. Mantan penyerang itu, yang berbicara atas dukungan FreeBets, penyedia informasi situs taruhan terbaik di Britania Raya, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah Trafford bisa mengikuti jejak Lukic, Robinson, dan Martyn: “Ya, 100 persen.
“Ia mengawali kariernya di Leeds United dengan sangat baik. Saya rasa ia sudah mencatatkan nirbobol dalam hampir separuh pertandingan yang dimainkannya. Selain itu, penyelamatan-penyelamatannya juga luar biasa.
“Kemampuannya mendistribusikan bola dengan kaki. Kepercayaan diri yang ia tunjukkan. Ia berani keluar untuk menangkap bola yang terkadang lebih menguntungkan penyerang. Contohnya, saat melawan Sunderland, Brian Brobbey mendapat beberapa peluang bagus dalam situasi satu lawan satu. Traff keluar, merebut bola, dan mengamankannya. Ia bahkan cedera dalam salah satu situasi itu. Namun, ia langsung melanjutkan permainan.
“Itulah yang ingin dilihat bukan hanya oleh para pemain, tetapi juga para suporter. Ketika mereka melihat seorang kiper, seperti para legenda yang Anda sebutkan, keluar untuk merebut bola, terkena sedikit benturan, lalu bangkit dan melanjutkan permainan, mereka akan memberikan dukungan kepadanya.
“Masa depannya sangat cerah. Usianya 24 tahun, kalau tidak salah Anda menyebutkannya. Jika ia bisa bertahan di Leeds selama 10 tahun, dan ia sangat mampu melakukannya, mengapa tidak? Ia kiper yang fantastis dan tampaknya juga pribadi yang baik.”
Dinilai mirip dengan legenda Inggris Seaman
Trafford juga dibandingkan dengan kiper legendaris lain yang punya kaitan dengan Leeds, yakni David Seaman, yang mengawali kariernya bersama Leeds sebelum menjadi legenda Arsenal dan Inggris.
Matt Kilgallon, yang juga pernah bermain di Elland Road, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat menyampaikan penilaiannya tentang Trafford: “Menurut saya, dia rekrutan yang sangat, sangat bagus. Saya rasa dia akan menyelamatkan banyak poin bagi Leeds United musim ini.
“Saya suka dia. Menurut saya, dia punya karakter. Semua kiper agak aneh, bukan? Tapi sungguh, dia punya karakter. Dia percaya diri. Saat melakukan penyelamatan, dia sedikit mengingatkan saya pada David Seaman. Seaman dulu kerap melakukan penyelamatan kelas dunia, tetapi dia membuatnya terlihat sangat mudah. Menurut saya, Trafford sangat mirip. Dia juga berambut kuncir, jadi keduanya nyaris seperti kembaran!
“Saya rasa dia sudah menjalani beberapa wawancara dan memberi kesan sebagai sosok yang mungkin membutuhkan perhatian terus-menerus, mungkin dari pinggir lapangan, dengan pelatih kiper yang menjaganya tetap fokus. Untuk ukuran kiper, dia masih muda, bukan? Menurut saya, dia masih punya waktu dan kemampuan itu akan berkembang.
“Konsentrasi di lapangan sangat penting, terutama di Liga Primer. Dan kesalahan saat melawan Arsenal itu bukan karena dia bukan kiper yang bagus. Itu pasti sedikit berkaitan dengan konsentrasi. Saya paham maksud Anda, tetapi menurut saya dia punya potensi untuk menjadi kiper nomor satu Inggris untuk waktu yang sangat lama.”
- Getty
Jadwal Leeds 2026-27: Tanpa kemenangan dalam lima laga jelang menghadapi Tottenham Hotspur
Trafford ingin membantu Leeds kembali ke jalur yang tepat dalam kampanye 2026-27 mereka akhir pekan ini saat menjamu Tottenham yang tengah bangkit. Tim asuhan Daniel Farke belum menang dalam lima pertandingan terakhir dan hanya meraih tiga poin selama periode itu.
Sempat ada pembicaraan tentang upaya untuk lolos ke kompetisi Eropa musim ini, berkat perekrutan pemain yang lebih cermat. Rencananya, Leeds memasuki jeda internasional November dalam kondisi siap meningkatkan performa untuk menghadapi rangkaian jadwal padat lainnya hingga akhir tahun kalender.
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