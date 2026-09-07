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Goal.com
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Lionel Messi Luis Suarez Neymar 2026Getty/GOAL
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

'Satu aturan untuk MLS dan aturan lain untuk Inter Miami' - pembicaraan transfer Neymar memicu tanda tanya ketika reuni MSN dengan Lionel Messi dan Luis Suarez diwacanakan untuk mantan superstar Barcelona itu

Neymar
L. Messi
Major League Soccer
Inter Miami CF
L. Suarez

Di tengah spekulasi yang menyebut Neymar bisa membentuk kembali trio lini serang legendaris Barcelona, yakni Lionel Messi, Luis Suarez, dan dirinya, Gus Poyet mengatakan kepada GOAL bahwa "ada satu aturan untuk MLS dan satu aturan untuk Inter Miami". Mantan pemain internasional Uruguay itu termasuk di antara mereka yang penasaran untuk melihat apakah sosok legendaris sesama negaranya akan ditemani ikon Brasil di Amerika Serikat musim depan.

  • Suarez yang tak lekang oleh waktu masih tetap kuat jelang ulang tahunnya yang ke-40

    Mantan gelandang Chelsea dan Tottenham, Poyet, yang pernah melatih di berbagai penjuru dunia, terus memantau dengan saksama bagaimana kompatriotnya, Suarez, menjalani kiprahnya. Striker veteran itu, meski mengalami masalah lutut yang sudah lama, masih tetap tampil kuat pada usia 39 tahun.

    Mantan penyerang Liverpool dan Barcelona itu telah mencatatkan 12 gol untuk Inter Miami pada 2026, sehingga total koleksinya menjadi 54 gol untuk Inter Miami dalam 107 penampilan. Ia mungkin tidak mampu mengimbangi rekan setimnya yang berstatus GOAT, Messi, tetapi tetap menjadi sumber kontribusi akhir yang andal sejak memutuskan mengejar impian Amerika bersama David Beckham dkk. di Florida Selatan.

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty

    GOAT Messi bekerja dengan teman-teman dekat di Inter Miami

    Sejumlah wajah yang sudah tak asing lagi pernah bermain bersama Suarez, termasuk Messi, Sergio Busquets, dan Jordi Alba. Inter Miami mampu menjaga kapten talismanik mereka tetap senang dengan mendatangkan sahabat-sahabat dekatnya dan bersaing untuk meraih gelar-gelar besar.

    Ada pembicaraan soal Neymar bergabung dengan rombongan itu pada 2027, saat kontraknya di Santos mendekati akhir, dan banyak orang ingin melihat pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil itu kembali berduet dengan Messi dan Suarez. Namun, aturan Designated Player juga harus diperhitungkan.

    Inter Miami telah menemukan cara-cara kreatif untuk memasukkan banyak nama besar ke dalam tim mereka, dengan tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk menambah satu lagi superstar global ke skuadnya.

  • Bisakah Neymar membentuk kembali trisula legendaris 'MSN' di MLS?

    Saat ditanya apakah kesepakatan untuk Neymar akan meyakinkan Suarez, yang akan berusia 40 tahun pada Januari, untuk memperpanjang kariernya selama satu tahun lagi, Poyet, yang berbicara atas kerja sama dengan Gambling.com, panduan tepercaya untuk situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “Saya mencoba mencari tahu karena beberapa tahun lalu, saya tertarik dengan MLS dan saya mencoba memahami sistemnya, dan saya mencoba mencari tahu bagaimana tim berlatih, bagaimana mereka bepergian, Anda tahu, terkadang ada perjalanan yang sangat jauh di Amerika.

    “Lalu saya menyadari tahun lalu, ketika Miami didenda sejumlah besar uang karena membelanjakan lebih banyak uang daripada yang seharusnya, karena semua orang tahu bahwa Anda bisa memiliki tiga Designated Players dan mereka punya lima atau enam. Dan sekarang jika benar Neymar bisa pergi ke sana, maka tidak ada aturan untuk Inter Miami. Ada satu aturan untuk MLS dan satu lagi untuk Inter Miami.

    “Tapi begitulah cara mereka menikmati bermain. Saya pikir sekarang sangat penting bagi Messi untuk bahagia. Setelah pensiun dari tim nasional, saya pikir sekarang dia ingin memiliki kehidupan yang bahagia. Miami memberikan itu kepadanya dan keluarganya. Dia memiliki salah satu sahabat terbaiknya, Luis, di sampingnya. Mungkin mereka juga menginginkan Neymar agar bisa mengadakan beberapa pesta Brasil. Saya tidak tahu. Saya masih tidak mengerti.

    “Saya pikir MLS punya potensi besar. Saya pikir mereka meningkat dengan sangat perlahan. Dengan segala hormat kepada semua pelatih yang ada di sana, jika mereka terus mendatangkan pemain tertentu dengan level seperti Messi, Suarez, Casemiro, Neymar, mereka seharusnya mulai mendatangkan beberapa pelatih yang bisa memenuhi standar itu.

    “Itu tidak mudah. Salah satu masalah terbesar kami sebagai pelatih adalah melatih ego. Ego besar. Dan tidak banyak yang lebih besar daripada Neymar. Sekarang dia akan pergi ke Inter Miami bersama seorang teman baik saya, Kily Gonzalez. Dia bermain dengan saya di Zaragoza. Dia orang yang baik. Dia orang yang sangat baik. Dia sudah menjadi pelatih di Argentina selama lima atau enam tahun. Akan menarik untuk melihat perpaduan Kily dengan orang ini.”

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  • Luis Suarez Neymar Lionel MessiGetty

    Ikon Brasil Neymar belum mengungkap rencana masa depannya

    Neymar, yang dalam beberapa tahun terakhir juga bergelut dengan masalah cedera dan gagal memberikan dampak seperti yang ia harapkan di Piala Dunia 2026, masih belum mengungkap secara publik seperti apa rencana masa depannya dalam jangka pendek maupun panjang.

    Jika ada peluang baginya untuk kembali bergabung dengan Messi dan Suarez di Miami, maka kesempatan seperti itu akan sulit ditolak. Mungkin akan ada yang mempertanyakan jika kesepakatan itu terwujud, tetapi promosi global terhadap merek MLS juga harus dipertimbangkan.

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