Saat ditanya apakah kesepakatan untuk Neymar akan meyakinkan Suarez, yang akan berusia 40 tahun pada Januari, untuk memperpanjang kariernya selama satu tahun lagi, Poyet, yang berbicara atas kerja sama dengan Gambling.com, panduan tepercaya untuk situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “Saya mencoba mencari tahu karena beberapa tahun lalu, saya tertarik dengan MLS dan saya mencoba memahami sistemnya, dan saya mencoba mencari tahu bagaimana tim berlatih, bagaimana mereka bepergian, Anda tahu, terkadang ada perjalanan yang sangat jauh di Amerika.

“Lalu saya menyadari tahun lalu, ketika Miami didenda sejumlah besar uang karena membelanjakan lebih banyak uang daripada yang seharusnya, karena semua orang tahu bahwa Anda bisa memiliki tiga Designated Players dan mereka punya lima atau enam. Dan sekarang jika benar Neymar bisa pergi ke sana, maka tidak ada aturan untuk Inter Miami. Ada satu aturan untuk MLS dan satu lagi untuk Inter Miami.

“Tapi begitulah cara mereka menikmati bermain. Saya pikir sekarang sangat penting bagi Messi untuk bahagia. Setelah pensiun dari tim nasional, saya pikir sekarang dia ingin memiliki kehidupan yang bahagia. Miami memberikan itu kepadanya dan keluarganya. Dia memiliki salah satu sahabat terbaiknya, Luis, di sampingnya. Mungkin mereka juga menginginkan Neymar agar bisa mengadakan beberapa pesta Brasil. Saya tidak tahu. Saya masih tidak mengerti.

“Saya pikir MLS punya potensi besar. Saya pikir mereka meningkat dengan sangat perlahan. Dengan segala hormat kepada semua pelatih yang ada di sana, jika mereka terus mendatangkan pemain tertentu dengan level seperti Messi, Suarez, Casemiro, Neymar, mereka seharusnya mulai mendatangkan beberapa pelatih yang bisa memenuhi standar itu.

“Itu tidak mudah. Salah satu masalah terbesar kami sebagai pelatih adalah melatih ego. Ego besar. Dan tidak banyak yang lebih besar daripada Neymar. Sekarang dia akan pergi ke Inter Miami bersama seorang teman baik saya, Kily Gonzalez. Dia bermain dengan saya di Zaragoza. Dia orang yang baik. Dia orang yang sangat baik. Dia sudah menjadi pelatih di Argentina selama lima atau enam tahun. Akan menarik untuk melihat perpaduan Kily dengan orang ini.”