Sassuolo dan AC Milan berbagi poin dalam laga yang baru berlangsung seru pada fase tengah. Maignan tampil menonjol lewat dua penyelamatan gemilang dan mendapat nilai 7. Moreira dan Bowie juga tampil baik, masing-masing dengan nilai 6,5. Goncalo Ramos mengecewakan karena belum mencetak gol sejak pekan kedua melawan Venezia.
Sassuolo vs Milan, rapor pemain versi CM: Rabiot memberi harapan palsu, Ramos mengecewakan. Maignan jadi penentu, Bakola tampil luar biasa
Rating Pemain Sassuolo
Muric 6: Pada gol Rabiot, ia gagal menutup tiang dekat, tetapi menebusnya dengan penyelamatan penting atas tembakan Chukwueze. Seperti biasa, ia sangat baik saat keluar dari gawang.
Van der Brempt 5,5: Kesulitan menghadapi Moreira, yang kerap menantangnya dan melewatinya dengan relatif mudah. Kurang aktif membantu serangan (sejak menit ke-78 Cinquegrano tidak dinilai)
Caleta-Car 6,5: Terus membayangi Ramos hingga ke ruang ganti. Dengan kecerdikan dan pengalamannya, ia membatasi gerak lawan yang menjadi tanggung jawabnya itu.
Leysen 6: Bek asal Belgia itu mengawali pertandingan dengan baik, mengawali pertandingan dengan baik, terutama dalam duel udara. Namun, ia harus menyerah setelah benturan yang tidak disengaja dengan Pulisic: diduga mengalami keseleo pada lutut kiri. (Sejak menit ke-27 babak pertama, Odenthal 7: dua pertandingan, dua gol. Ia pahlawan hari ini)
Doig6,5: Aktif menyisir sisi lapangannya dan juga piawai menjaga Chukewueze. Prajurit.
Adzic 5,5: Bakat murni, benar-benar murni, tetapi penampilannya naik-turun seperti lampu di pohon Natal. Pada aksi terbaiknya, ia mendapati Maignan dalam versi Super Man menghadang jalannya. (Sejak menit ke-60, Thorstvedt 6,5: masuknya menjadi penentu. Ia mengobrak-abrik pertahanan AC Milan lewat pergerakannya memasuki kotak penalti)
Matic 6,5: Sang Profesor memberi pelajaran tentang cara mengelola berbagai momen dalam pertandingan. Ia tidak pernah kehilangan bola (sejak menit ke-78, Lipani tidak dinilai)
Bakola 7: Memberi kelebaran pada permainan dengan bergerak melebar ke sisi lapangan. Ia punya kualitas, etos kerja, dan ketepatan waktu dalam bergerak. Bersama Aquilani, ia akan terus berkembang. Ke arah yang lebih baik.
Berardi 5: Terlalu banyak kesalahan yang biasanya tidak ia lakukan pada awal pertandingan. Untuk sekali ini, ia hanya melihat hitam, bukan merah, saat menghadapi Milan.
Esposito 5,5: Bekerja keras untuk tim pada awal pertandingan dengan membuka ruang bagi gelandang untuk masuk ke depan. Namun, ia justru lebih banyak bermain sebagai pemain nomor 10 ketimbang nomor 9, sehingga kotak penalti AC Milan kosong. Pemain timnas Italia itu menanggung kelelahan akibat tugas bersama timnas dan tenaganya cepat habis. (Sejak menit ke-60, Bowie 6,5: gagal menaklukkan Maignan, tetapi meningkatkan tempo permainan Sassuolo dengan bertarung melawan siapa pun yang menghadangnya)
Laurienté 6: Kecepatannya beberapa kali menyulitkan pertahanan AC Milan. Satu-satunya kekurangan: tembakannya kurang akurat.
Pelatih Aquilani 6,5: Meraih satu poin berharga berkat penampilan tim yang kompak dan tertata dengan baik di lapangan.
Rapor Pemain AC Milan
Maignan 7: melakukan penyelamatan luar biasa atas peluang Adzic dan Bowie, serta tetap sigap menghadapi Thorstvedt pada masa tambahan waktu. Kukuh.
Gila 6,5: semangat juang dan kecerdikan selalu terlihat dalam penampilan pemain asal Spanyol ini. Ia juga tampil sangat baik sebagai bek kanan.
Gabbia 6: debut yang kurang beruntung sebagai starter musim ini: bek tengah asal Busto Arsizio itu harus meninggalkan lapangan karena masalah pada otot fleksor saat berupaya mati-matian menghentikan Laurientè yang melesat menuju gawang (sejak menit ke-20 babak pertama: De Winter)
Pavlovic 5,5: sangat kewalahan menghadapi Bowie pada akhir laga dan mendapat kartu kuning. Pada babak pertama, sundulannya dari jarak dekat tidak terarah ke sudut gawang. Ia seharusnya bisa berbuat jauh lebih baik.
Estupinan 6: hanya sekali salah menempatkan diri, tetapi kesalahan itu membuatnya mendapat kartu kuning yang memberatkan akibat menarik Berardi. Ia menjaga posisinya dengan baik dan beberapa kali menunjukkan kecerdikan menjelang akhir babak pertama. (sejak menit ke-46 babak kedua: Modric 6, bersama dirinya di lapangan, permainan Milan lebih terarah dan tenang)
Chukwueze 5,5: semakin disiplin secara taktik. Namun, itu belum cukup karena pada momen-momen krusial ia gagal menghasilkan aksi penentu. Muric menggagalkan peluangnya mencetak gol, tetapi ia sendiri terlalu lambat melepaskan tembakan. (sejak menit ke-84: Hutchinson, tanpa nilai)
Musah 5,5: banyak berlari, tetapi sering tanpa hasil. Ia menyia-nyiakan serangan balik karena terlambat mengoper kepada Ramnos. Upayanya maksimal, tetapi hasilnya belum optimal. (sejak menit ke-78: Jashari, tanpa nilai)
Rabiot 6,5: golnya, yang ketiga dalam enam pertandingan, mengangkat penampilannya yang naik turun.
Moreira 6,5: ia melakukan segalanya: menciptakan peluang dan bertahan, dari menit pertama hingga menit ke-94. Ia punya banyak energi, kecerdikan, dan kualitas yang sangat baik. Positif.
Pulisic 5,5: ia terlalu jauh bergerak dari kotak penalti dan jarang menyentuh bola pada babak pertama. Aksi briliannya membuat Chukwueze berhadapan satu lawan satu dengan Muric, tetapi itu terlalu sedikit bagi pemain seperti dirinya. (sejak menit ke-78: Cisse 6, tembakan melengkungnya gagal mengejutkan Muiric)
Ramos 5: ia baru menunjukkan ancaman antara menit ke-44 dan ke-45 babak pertama lewat dua tembakan ke gawang. Pada peluang kedua, ia seharusnya bisa lebih baik dengan mengarahkan sundulannya ke sudut gawang. Masalahnya jelas: ia belum mencetak gol dan selalu bermain di luar kotak penalti. Mengecewakan.
Pelatih Amorim 6: ia menyiapkan tim dengan baik untuk awal pertandingan, tetapi kurang berani dan kurang mendorong tim menyerang pada fase akhir laga. Satu poin yang menyisakan penyesalan.
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