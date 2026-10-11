Muric 6: Pada gol Rabiot, ia gagal menutup tiang dekat, tetapi menebusnya dengan penyelamatan penting atas tembakan Chukwueze. Seperti biasa, ia sangat baik saat keluar dari gawang.

Van der Brempt 5,5: Kesulitan menghadapi Moreira, yang kerap menantangnya dan melewatinya dengan relatif mudah. Kurang aktif membantu serangan (sejak menit ke-78 Cinquegrano tidak dinilai)

Caleta-Car 6,5: Terus membayangi Ramos hingga ke ruang ganti. Dengan kecerdikan dan pengalamannya, ia membatasi gerak lawan yang menjadi tanggung jawabnya itu.

Leysen 6: Bek asal Belgia itu mengawali pertandingan dengan baik, mengawali pertandingan dengan baik, terutama dalam duel udara. Namun, ia harus menyerah setelah benturan yang tidak disengaja dengan Pulisic: diduga mengalami keseleo pada lutut kiri. (Sejak menit ke-27 babak pertama, Odenthal 7: dua pertandingan, dua gol. Ia pahlawan hari ini)

Doig6,5: Aktif menyisir sisi lapangannya dan juga piawai menjaga Chukewueze. Prajurit.

Adzic 5,5: Bakat murni, benar-benar murni, tetapi penampilannya naik-turun seperti lampu di pohon Natal. Pada aksi terbaiknya, ia mendapati Maignan dalam versi Super Man menghadang jalannya. (Sejak menit ke-60, Thorstvedt 6,5: masuknya menjadi penentu. Ia mengobrak-abrik pertahanan AC Milan lewat pergerakannya memasuki kotak penalti)

Matic 6,5: Sang Profesor memberi pelajaran tentang cara mengelola berbagai momen dalam pertandingan. Ia tidak pernah kehilangan bola (sejak menit ke-78, Lipani tidak dinilai)

Bakola 7: Memberi kelebaran pada permainan dengan bergerak melebar ke sisi lapangan. Ia punya kualitas, etos kerja, dan ketepatan waktu dalam bergerak. Bersama Aquilani, ia akan terus berkembang. Ke arah yang lebih baik.

Berardi 5: Terlalu banyak kesalahan yang biasanya tidak ia lakukan pada awal pertandingan. Untuk sekali ini, ia hanya melihat hitam, bukan merah, saat menghadapi Milan.

Esposito 5,5: Bekerja keras untuk tim pada awal pertandingan dengan membuka ruang bagi gelandang untuk masuk ke depan. Namun, ia justru lebih banyak bermain sebagai pemain nomor 10 ketimbang nomor 9, sehingga kotak penalti AC Milan kosong. Pemain timnas Italia itu menanggung kelelahan akibat tugas bersama timnas dan tenaganya cepat habis. (Sejak menit ke-60, Bowie 6,5: gagal menaklukkan Maignan, tetapi meningkatkan tempo permainan Sassuolo dengan bertarung melawan siapa pun yang menghadangnya)

Laurienté 6: Kecepatannya beberapa kali menyulitkan pertahanan AC Milan. Satu-satunya kekurangan: tembakannya kurang akurat.





Pelatih Aquilani 6,5: Meraih satu poin berharga berkat penampilan tim yang kompak dan tertata dengan baik di lapangan.