VAR memeriksa gol Odenthal yang membuat skor menjadi 1-1. Bowie berada di depan Maignan dalam posisi yang diduga offside (belum diverifikasi). Bola tidak mengenai Bowie, jaraknya dekat, dan Maignan tampaknya tetap dapat melihat bola. Namun, pada akhirnya gol tersebut diputuskan sah.





Begini komentar Marelli: "Kami tidak bisa memastikan apakah Bowie berada dalam posisi offside. Namun, sekalipun ia offside, Maignan tetap dapat melihat bola yang melintas jauh di sisi kanan Bowie. Jika memang ada, itu adalah offside pasif."





Belakangan, Marelli mengklarifikasi: "Kami sudah memeriksa tayangan dari kamera samping dan posisi Bowie ternyata tetap tidak offside."