Sassuolo-AC Milan, yang dimulai pukul 18.00, bisa sangat berpengaruh terhadap posisi kedua klub di klasemen. Di satu sisi, AC Milan asuhan Amorim sedang mengejar Inter dan Lazio, serta berpeluang menyamai Roma di klasemen. Di sisi lain, Sassuolo bisa menyamai Napoli dan memangkas jarak dengan AC Milan dalam perebutan tempat di kompetisi Eropa. Karena itu, tekanan besar akan tertuju pada tim wasit yang dipimpin Michael Fourneau. Santoro dan Meraviglia bertugas di ruang VAR di Lissone. Calciomercato mengulas insiden-insiden yang paling diperdebatkan dalam pertandingan ini.
Sassuolo vs AC Milan, kontroversi wasit LIVE: VAR meninjau gol Rabiot dan Odenthal. De Winter dan Ramos meminta dua penalti. Laurienté terancam kartu merah
Penunjukan lengkap
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
Menit ke-91, Pavlovic mendapat kartu kuning.
Bowie lebih cepat menjangkau bola daripada pemain asal Serbia itu, yang tetap menjulurkan kakinya dan menjatuhkan Bowie. Fourneau berada di dekat kejadian dan mengambil keputusan tepat dengan mengeluarkan kartu kuning.
Menit ke-88, Thorstvedt mencetak gol, tetapi Fourneau meniup peluit tanda pelanggaran.
Dalam situasi tendangan bebas melengkung Berardi, Ramos terjatuh di tepi kotak penalti akibat hadangan ilegal Bowie. Bola jatuh kepada Thorstvedt di dalam kotak penalti dan ia menaklukkan Maignan, tetapi Fourneau langsung meniup peluit karena pelanggaran yang dilakukan Sassuolo saat menyerang.
Menit ke-87: Kartu kuning untuk Ramos.
Kartu yang diterima penyerang Portugal itu murni akibat frustrasi. Setelah Fourneau meniup peluit karena pelanggaran, ia melancarkan protes keras hingga mendapat kartu.
68' Posisi Bowie mencurigakan saat gol Odenthal
VAR memeriksa gol Odenthal yang membuat skor menjadi 1-1. Bowie berada di depan Maignan dalam posisi yang diduga offside (belum diverifikasi). Bola tidak mengenai Bowie, jaraknya dekat, dan Maignan tampaknya tetap dapat melihat bola. Namun, pada akhirnya gol tersebut diputuskan sah.
Begini komentar Marelli: "Kami tidak bisa memastikan apakah Bowie berada dalam posisi offside. Namun, sekalipun ia offside, Maignan tetap dapat melihat bola yang melintas jauh di sisi kanan Bowie. Jika memang ada, itu adalah offside pasif."
Belakangan, Marelli mengklarifikasi: "Kami sudah memeriksa tayangan dari kamera samping dan posisi Bowie ternyata tetap tidak offside."
63' VAR memeriksa gol Rabiot
Rabiot menerima umpan terobosan dari Modric dan melepaskan tembakan keras kaki kiri yang menaklukkan Muric, yang seharusnya bisa mengantisipasinya. VAR memeriksa posisi awal pemain asal Prancis itu, tetapi gol akhirnya disahkan karena Rabiot tidak offside.
KOMENTAR MARELLI
Berikut komentar Marelli mengenai dua insiden tersebut: "Tekel Laurienté terhadap Gila tergolong keras. Dalam kasus ini, wasit membiarkan permainan berlanjut, tetapi seharusnya ada kartu kuning karena tidak ada kecepatan benturan antara telapak kaki penyerang itu dan Gila. Sementara itu, tarikan Caleta Car terhadap Ramos merupakan keputusan yang diambil di lapangan."
52' LAURIENTÈ TERANCAM KARTU MERAH
Laurienté melesat ke depan dan melewati Gila dengan kontrol bola di udara, tetapi Gila kemudian menghentikannya. Benturan saat pemain sayap asal Prancis itu menjatuhkan bek asal Spanyol tersebut sangat berbahaya. VAR menghentikan permainan dan melakukan pemeriksaan, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak turun tangan guna memberikan kartu merah kepada Laurienté.
52' Caleta-Car menarik Ramos saat bola berada jauh dari keduanya.
Goncalo Ramos terjatuh di kotak penalti saat bola berada jauh darinya dan meminta penalti. Bola mengarah ke sisi kiri lapangan, tempat Moreira berada. Namun, di tengah kotak penalti, bek tengah tim lawan menahan lalu menjatuhkan penyerang asal Portugal itu saat bola berada jauh dari mereka. Wasit dan para asistennya membiarkan permainan berlanjut, tetapi risikonya sangat besar. VAR tidak melakukan intervensi dalam kasus seperti ini karena insiden tersebut berkaitan dengan kepala.
45+8' DE WINTER MEMINTA PENALTI
De Winter mengambil posisi di kotak penalti saat menyambut bola pantul dari sepak pojok dan terjatuh setelah bersentuhan dengan Van der Brempt. Fourneau menilai kontak antara kaki mantan bek Como itu dan kaki bek tengah AC Milan bukan pelanggaran. VAR, yang menunda dimulainya kembali permainan pada penghentian pertama, menilai situasi tersebut tidak melanggar aturan atau tidak cukup untuk melakukan intervensi. Pemeriksaan selesai tanpa tindakan lebih lanjut.
45+3 Kartu kuning untuk De Winter
Chukwueze kehilangan bola dan Laurienté bisa melesat ke depan. Setelah dua kali menggiring bola melewati lawan, De Winter terpaksa menjatuhkannya dengan menarik tubuhnya untuk menghentikan serangan balik. Kartu kuning yang sudah jelas.
41' ESTUPINAN DIGANJAR KARTU KUNING
Rabiot kehilangan bola secara ceroboh, memaksa Estupinan menghentikan Berardi dengan pelanggaran. Ia menarik Berardi dan langsung mendapat kartu kuning, yang pertama dalam pertandingan ini.
Menit ke-40: Moreira terancam mendapat kartu kuning.
Setelah lebih dulu diprovokasi Van der Brempt, Moreira mengabaikan bola dan menghantam bek sayap Sassuolo itu dengan tubuhnya hingga terjatuh dan kepalanya membentur tanah. Fourneau tidak menilai tindakan itu sebagai pelanggaran, tetapi risikonya sangat tinggi.
31' Bakola seharusnya mendapat kartu kuning.
Saat berusaha menahan Gila, Bakola menginjak tumitnya dengan pul sepatu. Pelanggarannya jelas dan Fourneau meniup peluit, tetapi kali ini pun ia memilih bersikap lunak dan tidak memberikan kartu kuning. Padahal, pelanggaran itu layak diganjar kartu kuning.
Menit ke-2, Musah luput dari kartu kuning.
Yunus Musah seharusnya mendapat kartu kuning. Gelandang AC Milan itu terlambat melakukan tekel dan melanggar Bakola, menghentikan peluang Sassuolo untuk melancarkan serangan balik. Fourneau memilih memberi teguran lisan, tetapi pelanggaran ini semestinya diganjar kartu kuning.
Begini komentar Marelli: "Meski pertandingan baru dimulai, tindakan lancang ini seharusnya diganjar kartu kuning."
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