Sassuolo-Milan, yang dimulai pukul 18.00, bisa menjadi laga penting bagi posisi kedua klub di klasemen. Di satu sisi, AC Milan asuhan Amorim tengah mengejar Inter dan Lazio serta berpeluang menyamai Roma di klasemen. Di sisi lain, Sassuolo bisa menyamai Napoli dan memperkecil jarak dari AC Milan dalam perebutan zona Eropa. Karena itu, tim wasit yang dipimpin Michael Fourneau akan berada di bawah tekanan besar. Santoro dan Meraviglia bertugas di ruang VAR di Lissone. Calciomercato mengulas insiden-insiden yang paling banyak diperdebatkan dalam laga ini.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sassuolo-Milan, analisis keputusan wasit langsung: Aksi Musah terhadap Bakola seharusnya diganjar kartu kuning
PENUNJUKAN LENGKAP
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
Menit ke-2: Musah seharusnya mendapat kartu kuning.
Yunus Musah seharusnya mendapat kartu kuning. Gelandang AC Milan itu terlambat melakukan tekel dan melanggar Bakola, sehingga menghentikan potensi serangan balik Sassuolo. Fourneau memilih berdialog, padahal pelanggaran ini jelas layak diganjar kartu kuning.
Begini komentar Marelli: "Meski laga baru dimulai, tindakan nekat ini layak diganjar kartu kuning."
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