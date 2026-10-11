Yunus Musah seharusnya mendapat kartu kuning. Gelandang AC Milan itu terlambat melakukan tekel dan melanggar Bakola, sehingga menghentikan potensi serangan balik Sassuolo. Fourneau memilih berdialog, padahal pelanggaran ini jelas layak diganjar kartu kuning.

Begini komentar Marelli: "Meski laga baru dimulai, tindakan nekat ini layak diganjar kartu kuning."