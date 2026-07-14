Serie A kehilangan salah satu bintang utamanya musim lalu, dan Juventus—yang semula berpotensi menjadi pihak dalam negosiasi namun kini berubah menjadi penonton yang tertarik pada hal lain—tetap berhasil meraup keuntungan. Menurut laporan Sky Sport, transfer bek kelahiran 2003, Tarik Muharemovic, dari Sassuolo ke Leeds hampir pasti terjadi. Dalam beberapa pekan terakhir, namanya sempat dikaitkan dengan Inter jika Alessandro Bastoni hengkang, dan kemudian dengan Juventus (di mana ia pernah bermain dari 2021 hingga 2024).
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Sassuolo, Leeds mengambil langkah menentukan untuk Muharemovic: kesepakatan senilai 40 juta euro, Juventus pun bisa ikut meraup keuntungan
TRANSAKSI SENILAI 40 JUTA
Transaksi ini mulai berjalan dalam beberapa hari terakhir dan akan memungkinkan klub hitam-hijau—di mana ia telah mencatatkan 63 penampilan dalam dua musim terakhir serta mencetak 4 gol—untuk mengantongi dana sebesar 40 juta euro. Langkah ini memungkinkan tim asuhan Daniel Farke mengungguli pesaing asal Inggris, Bournemouth dan Sunderland, yang juga sedang mencari bek tengah yang kuat secara fisik dan menjanjikan seperti Muharemovic. Hal ini juga membuat Juventus mundur, yang sebelumnya mempertimbangkan untuk membawa pulang pemain timnas Bosnia tersebut sebagai calon pengganti Bremer berdasarkan klausul 50% atas penjualan kembali.
JUVE MENEMUKAN KEBERHARAPAN
Dengan pemain asal Brasil tersebut yang tetap menjadi kandidat untuk dilepas demi pertimbangan anggaran (klausul pelepasan senilai 58 juta euro dapat dieksekusi paling lambat 10 Agustus), klub Bianconero tidak mampu bersaing dengan klub-klub dari Liga Premier yang memiliki kekuatan finansial lebih besar. Namun, klub ini akan mendapat penghiburan dengan menerima pembayaran sebesar 20 juta euro dari transfer Muharemovic dari Sassuolo ke Leeds, sebuah angka yang tetap berharga untuk menambah anggaran yang akan diinvestasikan kembali di bursa transfer pemain baru.
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