Sassuolo, Leeds mengambil langkah menentukan untuk Muharemovic: kesepakatan senilai 40 juta euro, Juventus pun bisa ikut meraup keuntungan

Transaksi ini mulai berjalan dalam beberapa hari terakhir dan akan memungkinkan klub hitam-hijau—di mana ia telah mencatatkan 63 penampilan dalam dua musim terakhir serta mencetak 4 gol—untuk mengantongi dana sebesar 40 juta euro. Langkah ini memungkinkan tim asuhan Daniel Farke mengungguli pesaing asal Inggris, Bournemouth dan Sunderland, yang juga sedang mencari bek tengah yang kuat secara fisik dan menjanjikan seperti Muharemovic. Hal ini juga membuat Juventus mundur, yang sebelumnya mempertimbangkan untuk membawa pulang pemain timnas Bosnia tersebut sebagai calon pengganti Bremer berdasarkan klausul 50% atas penjualan kembali.