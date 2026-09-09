Tentu saja, dengan cedera ini Volpato dipastikan akan absen dalam laga yang dijadwalkan pada Minggu 13 September pukul 20.45 melawan Juventus, juga laga berikutnya melawan Monza yang dijadwalkan pada Jumat 18 pukul 20.45.

Setelah itu akan ada jeda, dan di situ akan terlihat seberapa jauh ia bisa mempercepat proses pemulihannya. Dengan absen selama sebulan, ia akan mendekati laga melawan AC Milan yang dijadwalkan pada 11 Oktober pukul 18.00. Jika durasinya lebih lama dengan mengikuti tahapan 5/6 pekan, maka laga melawan Como dan Lazio juga akan berada dalam ketidakpastian.