Pukulan penting bagi Sassuolo, dan tidak ada kabar baik dari ruang perawatan untuk Alberto Aquilani. Dalam pertandingan melawan Bologna yang berakhir imbang 2-2, winger Cristian Volpato terpaksa ditarik keluar karena cedera, dan pemeriksaan yang dijalaninya hari ini mengonfirmasi perlunya absen cukup lama.
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Sassuolo: kabar buruk untuk Volpato, cedera tingkat sedang. Kapan dia kembali dan berapa pertandingan yang ia lewatkan
Cedera tingkat sedang
Cedera otot yang dialami pemain sayap Australia berdarah Italia itu sejak awal langsung tampak serius dan pemeriksaan klinis yang dilakukan hari ini mengonfirmasi adanya lesi otot pada otot fleksor kaki kanan. Cedera tingkat sedang (level kedua dalam skala tiga tingkat) itu tak terelakkan akan membuatnya menepi setidaknya selama satu bulan, satu setengah bulan.
Pernyataan resmi Sassuolo
U.S. Sassuolo Calcio mengumumkan bahwa, menyusul cedera yang dialami dalam pertandingan Bologna vs Sassuolo pada Minggu 6 September, pemain Cristian Volpato, setelah menjalani pemeriksaan yang diperlukan, mengalami lesi tingkat sedang pada otot fleksor di kaki kanan. Sang penyerang sudah memulai proses rehabilitasi.
Kapan Kembali dan Berapa Banyak Pertandingan yang Dilewatkan
Tentu saja, dengan cedera ini Volpato dipastikan akan absen dalam laga yang dijadwalkan pada Minggu 13 September pukul 20.45 melawan Juventus, juga laga berikutnya melawan Monza yang dijadwalkan pada Jumat 18 pukul 20.45.
Setelah itu akan ada jeda, dan di situ akan terlihat seberapa jauh ia bisa mempercepat proses pemulihannya. Dengan absen selama sebulan, ia akan mendekati laga melawan AC Milan yang dijadwalkan pada 11 Oktober pukul 18.00. Jika durasinya lebih lama dengan mengikuti tahapan 5/6 pekan, maka laga melawan Como dan Lazio juga akan berada dalam ketidakpastian.
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