Berikut rapor pemain Sassuolo-Juventus 3-2, pertandingan pekan keempat Serie A 2026-27.
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Sassuolo-Juventus, rapor pemain versi CM: Zhegrova sempat memberi harapan, Kolo Muani tampil buruk, Adzic bak dongeng, Matic maestro. Dan Aquilani mengalahkan Spalletti
Sassuolo
Muric 7: mistar yang terkena tiang menyelamatkannya saat menghadapi Nico Gonzalez di awal, lalu ia dengan mudah menepis tembakan kaki kiri Koopmeiners dan tembakan kaki kanan Conceicao. Pada awal babak kedua ia bagus saat menepis ke sepak pojok tembakan kaki kanan Alajbegovic, mengulanginya lagi terhadap pemain Bosnia itu pada menit ke-60, lalu kembali melakukannya beberapa menit kemudian atas Douglas Luiz. Hebat, di pengujung laga, penyelamatan atas Alajbegovic.
Cinquegrano 6,5: terlihat baik saat melakukan cover terhadap Alajbegovic maupun saat mendorong permainan di sayap, melakukan overlap kepada Berardi.
Leysen 6,5: bersama Idzes ia berbagi tugas menjaga Kolo Muani, tanpa memberi apa pun kepada penyerang Prancis itu. Tampil presisi sepanjang laga dalam mengawal para penyerang, ia mendapat kartu kuning di akhir laga karena pelanggaran terhadap Woltemade.
Idzes 6,5: presisi dalam penjagaan, dibandingkan Leysen ia juga lebih sering terlihat dalam membantu serangan, untuk mencari sundulan pada bola-bola mati. (Mulai menit ke-81 Caleta-Car: td)
Doig 6,5: menonjol lewat sebuah tusukan di sisi kiri pada menit ke-35, dengan bola mengenai sisi luar jaring. Laga yang solid dan penuh lari.
Thorstvedt 6: dipilih ketimbang Adzic, ia memberi kontribusi kuantitas di lini tengah sampai pergantian. (Mulai menit ke-70 Adzic 7,5: di detik terakhir, ia mencetak gol mantan yang membekukan kebangkitan kedua Juventus: itu adalah gol 3-2, melengkung ke tiang jauh. Setahun lalu ia mencetak gol dengan seragam Juventus, gol 4-3 ke gawang Inter pada menit terakhir. Kini ia dipinjamkan ke Sassuolo dan kembali melakukannya melawan Juventus: baginya, sebuah dongeng).
Matic 8: di lini tengah ia menunjukkan pengalaman dan geometri permainannya melawan Douglas Luiz dan Koopmeiners. Assist-nya untuk gol Esposito adalah sentuhan kelas master, yang kemudian ia ulangi dengan aksi-aksi lain dalam fase pembangunan serangan.
Lipani 5,5: bersama Thorstvedt, ia adalah salah satu paru-paru yang memungkinkan Matic mengembangkan geometri permainannya. Sebuah kartu kuning pada awal babak kedua membatasi intervensinya dalam pemutusan serangan, dengan Aquilani tak lama kemudian menggantinya. (Mulai menit ke-55 Bakola 6,5: ia adalah pemain yang dipantau Juventus di bursa transfer: assist untuk gol Bowie sangat berharga).
Berardi 6: di sisi kanan ia menjadi duri konstan dalam benak pertahanan Juventus, tetapi juga bergerak ke tengah, bermain sebagai 'regista' sejati dalam permainan menyerang Sassuolo. Menjelang akhir babak pertama ia memaksa Vicario melakukan penyelamatan di bawah lewat tembakan kaki kiri dari jarak jauh. Ia mengulanginya pada awal babak kedua, kembali memaksa Vicario melakukan penyelamatan. Ia sering mencari kombinasi dengan Matic. (Mulai menit ke-70 Dominguez 6: masuk dan menjalankan tugasnya)
Esposito 7: bermain sebagai penyerang tengah, dengan tugas baik mengincar gawang maupun membuka ruang bagi Berardi dan Laurienté. Salah satu tembakannya dari tepi kotak melenceng tipis ke kiri gawang Vicario. Seiring menit berlalu, terutama pada babak kedua, ia mulai bergerak di seluruh lini depan, sampai akhirnya mencetak gol dengan kaki kanan berkat assist berharga dari Matic. (Mulai menit ke-70 Bowie 7: ia terlihat dalam satu peluang, tetapi itulah yang paling penting: lewat assist Bakola ia mencetak gol 2-1.
Laurienté 6,5: berangkat dari sisi kiri lini serang, ia bekerja keras untuk rekan-rekannya, dengan sepasang umpan buka yang bagus ke sisi berlawanan. Pada babak kedua ia menyulitkan Kalulu.
Pelatih Aquilani 7: laga dipersiapkan dengan baik dan diselesaikan lebih baik lagi, dengan pergantian pemain yang tepat dan menentukan. Sang murid mengalahkan sang guru, Spalletti.
JUVENTUS
Vicario 5,5: penyelamatan pertamanya adalah sapuan dengan lutut sesaat sebelum menit ke-30, lalu dia juga keluar menyundul bola, di area tengah lapangan, lebih cepat dari Berardi. Masih terhadap Berardi, dia menepis tembakan kaki kiri kapten Sassuolo itu di penghujung babak pertama, lalu mengulanginya di awal babak kedua dengan menepis tembakan kaki kiri sang nomor 10 ke sepak pojok. Pada tiga gol Sassuolo, kesalahan lebih besar ada pada lini belakang ketimbang dirinya, tetapi dengan kebobolan tiga gol nilai lulus tidak bisa diberikan.
Kalulu 5: waspada menghadapi Laurienté dan tidak terlalu cenderung maju membantu serangan, dia kurang akurat dalam beberapa umpan dan dalam penjagaan terhadap Laurienté. Pada gol Adzic dia tidak ada di tempat, demikian pula para bek tengah: semuanya sedang berada di depan.
Bremer 4,5: memaksimalkan fisik dan kemampuannya dalam melakukan antisipasi baik terhadap Esposito maupun Laurienté. Bersama Kelly, dia dikelabui Esposito dan Matic dalam proses gol pembuka 1-0. Pada gol 2-1 posisinya juga tidak sempurna, lalu pada gol 3-2 dia juga tidak ada di tempat karena sedang maju ke depan.
Lucumí 5,5: tampil baik saat menutup pergerakan Berardi yang melaju berkat umpan salah dari Conceicao. Lalu dia terlalu gegabah saat melakukan intervensi terhadap Esposito yang membuatnya menerima kartu kuning dan kemudian diganti saat jeda. (Dari menit ke-46 Kelly 5: pada gol Esposito, bersama Bremer, dia ditembus penyerang Sassuolo itu).
Celik 5,5: di sisinya ada lawan paling sulit dari Sassuolo: Berardi. Celik mengantisipasinya dengan baik di awal pertandingan, lalu kapten Sassuolo itu mulai lebih sering bergerak ke berbagai area dan bagi pemain Turki tersebut tidak mudah untuk terus mengikutinya. Dia berkembang pada babak kedua, dengan beberapa perebutan bola yang bagus atas Berardi dan Esposito. Namun, proses gol Sassuolo berawal dari sisinya.
Douglas Luiz 5,5: kini dengan mantap sudah menguasai lini tengah Juventus, tetapi umpannya hampir selalu hanya kepada rekan terdekat, tanpa pernah mengambil risiko. Berharga lewat beberapa perebutan bola, dia juga mencoba lewat sepakan kaki kanan yang ditepis Muric. Dia mendapat kartu kuning akibat pelanggaran terhadap Doig.
Koopmeiners 5,5: bergantian menjadi pengatur permainan dengan Douglas Luiz, bermain di sisi kiri tengah lini tengah Juventus. Tampil malu-malu dan kadang kurang akurat dalam umpan-umpan vertikal. Sesaat setelah menit ke-30 dia punya peluang untuk melepaskan kaki kiri andalannya dari tepi kotak penalti, tetapi tembakannya lemah dan mudah ditebak. Pada babak kedua performanya menurun drastis (Dari menit ke-70 Sarr 5,5: masuk dalam akhir pertandingan yang ingin dilupakan Juventus).
Conceicao 6: di awal laga dia memberikan umpan balik yang menegangkan dan membuka serangan balik Sassuolo serta memberi peluang kepada Berardi. Dia berkembang sepanjang babak pertama dan menemukan ruang dengan kecepatan serta dribel di sisi kanan, tetapi umpan terakhirnya tidak selalu akurat. Menjelang akhir babak pertama dia bergeser ke kiri dan dari sana mencoba lewat tembakan kaki kanan yang ditepis Muric. (Dari menit ke-60 Zhegrova 7,5: masuk dan mencoba beberapa ledakan aksi, dengan banyak semangat dan sedikit efektivitas. Namun dia sangat efektif saat menit ke-82 mengontrol bola lalu mencetak gol dengan tembakan kaki kiri yang akurat. Tapi belum selesai di situ: pada masa injury time, lagi-lagi dengan kaki kiri, tetapi kali ini dengan kekuatan, dia mencetak gol 2-2).
Nico Gonzalez 6: baru mulai laga dia langsung menghantam mistar lewat tembakan kaki kanan yang bagus dari tepi kotak penalti. Dia selalu memberi kesan sebagai pemain paling berbahaya di Juventus, baik secara potensi maupun kenyataan, dan sprint-nya terus-menerus, baik saat menyerang maupun saat bertahan. (Dari menit ke-60 Woltemade 5: mendapat peluang besar pada menit ke-84, saat menyundul bola tetapi arahnya melebar).
Alajbegović 6: banyak menyentuh bola dan, pada menit ke-15, membebaskan diri dengan aksi teknik dua kali step-over di sisi kiri, mengirim bola ke dalam kotak penalti, tetapi tanpa menemukan rekan yang siap menyambarnya. Begitu mendapatkan bola dia langsung melaju dan para bek Sassuolo kesulitan menghentikannya. Dia memulai babak kedua dengan tembakan kaki kanan yang ditepis Muric ke sepak pojok, hal yang dia coba ulangi pada menit ke-60, dengan hasil yang sama. Lalu dia mencobanya untuk ketiga kali, secara egois, memancing kemarahan Spalletti karena tidak mengoper kepada Kolo Muani dan Woltemade. Kemudian, beberapa menit menjelang akhir, setelah skor 1-1, dia memaksa Muric melakukan penyelamatan besar. (Dari menit ke-88 Oboawvoduo: tn).
Kolo Muani 4: memulai laga dengan kesulitan yang sangat besar, seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, baik dalam mencari posisi maupun dalam kontrol bola: pada babak pertama dia nyaris seperti hantu, dan pada babak kedua situasinya tidak berubah: dia benar-benar absen.
Pelatih Spalletti 5: kalah dalam duel melawan muridnya, Aquilani. Masuknya Zhegrova tepat, tetapi keputusannya untuk terus mempertahankan Kolo Muani tidak demikian. Pada akhir laga, saat skor 2-2, mungkin dia seharusnya meminta timnya puas dengan comeback kedua yang sudah mereka lakukan, alih-alih menyerbu tanpa perhitungan demi mencari kemenangan, yang justru berujung kekalahan).
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