Muric 7: mistar yang terkena tiang menyelamatkannya saat menghadapi Nico Gonzalez di awal, lalu ia dengan mudah menepis tembakan kaki kiri Koopmeiners dan tembakan kaki kanan Conceicao. Pada awal babak kedua ia bagus saat menepis ke sepak pojok tembakan kaki kanan Alajbegovic, mengulanginya lagi terhadap pemain Bosnia itu pada menit ke-60, lalu kembali melakukannya beberapa menit kemudian atas Douglas Luiz. Hebat, di pengujung laga, penyelamatan atas Alajbegovic.





Cinquegrano 6,5: terlihat baik saat melakukan cover terhadap Alajbegovic maupun saat mendorong permainan di sayap, melakukan overlap kepada Berardi.





Leysen 6,5: bersama Idzes ia berbagi tugas menjaga Kolo Muani, tanpa memberi apa pun kepada penyerang Prancis itu. Tampil presisi sepanjang laga dalam mengawal para penyerang, ia mendapat kartu kuning di akhir laga karena pelanggaran terhadap Woltemade.





Idzes 6,5: presisi dalam penjagaan, dibandingkan Leysen ia juga lebih sering terlihat dalam membantu serangan, untuk mencari sundulan pada bola-bola mati. (Mulai menit ke-81 Caleta-Car: td)





Doig 6,5: menonjol lewat sebuah tusukan di sisi kiri pada menit ke-35, dengan bola mengenai sisi luar jaring. Laga yang solid dan penuh lari.





Thorstvedt 6: dipilih ketimbang Adzic, ia memberi kontribusi kuantitas di lini tengah sampai pergantian. (Mulai menit ke-70 Adzic 7,5: di detik terakhir, ia mencetak gol mantan yang membekukan kebangkitan kedua Juventus: itu adalah gol 3-2, melengkung ke tiang jauh. Setahun lalu ia mencetak gol dengan seragam Juventus, gol 4-3 ke gawang Inter pada menit terakhir. Kini ia dipinjamkan ke Sassuolo dan kembali melakukannya melawan Juventus: baginya, sebuah dongeng).





Matic 8: di lini tengah ia menunjukkan pengalaman dan geometri permainannya melawan Douglas Luiz dan Koopmeiners. Assist-nya untuk gol Esposito adalah sentuhan kelas master, yang kemudian ia ulangi dengan aksi-aksi lain dalam fase pembangunan serangan.





Lipani 5,5: bersama Thorstvedt, ia adalah salah satu paru-paru yang memungkinkan Matic mengembangkan geometri permainannya. Sebuah kartu kuning pada awal babak kedua membatasi intervensinya dalam pemutusan serangan, dengan Aquilani tak lama kemudian menggantinya. (Mulai menit ke-55 Bakola 6,5: ia adalah pemain yang dipantau Juventus di bursa transfer: assist untuk gol Bowie sangat berharga).





Berardi 6: di sisi kanan ia menjadi duri konstan dalam benak pertahanan Juventus, tetapi juga bergerak ke tengah, bermain sebagai 'regista' sejati dalam permainan menyerang Sassuolo. Menjelang akhir babak pertama ia memaksa Vicario melakukan penyelamatan di bawah lewat tembakan kaki kiri dari jarak jauh. Ia mengulanginya pada awal babak kedua, kembali memaksa Vicario melakukan penyelamatan. Ia sering mencari kombinasi dengan Matic. (Mulai menit ke-70 Dominguez 6: masuk dan menjalankan tugasnya)





Esposito 7: bermain sebagai penyerang tengah, dengan tugas baik mengincar gawang maupun membuka ruang bagi Berardi dan Laurienté. Salah satu tembakannya dari tepi kotak melenceng tipis ke kiri gawang Vicario. Seiring menit berlalu, terutama pada babak kedua, ia mulai bergerak di seluruh lini depan, sampai akhirnya mencetak gol dengan kaki kanan berkat assist berharga dari Matic. (Mulai menit ke-70 Bowie 7: ia terlihat dalam satu peluang, tetapi itulah yang paling penting: lewat assist Bakola ia mencetak gol 2-1.





Laurienté 6,5: berangkat dari sisi kiri lini serang, ia bekerja keras untuk rekan-rekannya, dengan sepasang umpan buka yang bagus ke sisi berlawanan. Pada babak kedua ia menyulitkan Kalulu.





Pelatih Aquilani 7: laga dipersiapkan dengan baik dan diselesaikan lebih baik lagi, dengan pergantian pemain yang tepat dan menentukan. Sang murid mengalahkan sang guru, Spalletti.







