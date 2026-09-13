Berikut rating pemain Sassuolo-Juventus 3-2, pertandingan yang berlaku untuk pekan keempat Serie A 2026-27.
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Sassuolo-Juventus, rapor pemain versi CM: Zhegrova sempat memberi harapan, Kolo Muani kacau, Adzic bak dongeng, Matic maestro. Dan Aquilani mengalahkan Spalletti
Sassuolo
Muric 7: mistar gawang yang terkena bola menyelamatkannya saat menghadapi Nico Gonzalez di awal laga, lalu ia dengan mudah menepis tendangan kaki kiri Koopmeiners dan sepakan kaki kanan Conceicao. Pada awal babak kedua ia bagus saat menepis ke sepak pojok tembakan kaki kanan Alajbegovic, mengulanginya lagi atas pemain Bosnia itu pada menit ke-60, dan beberapa menit kemudian kembali melakukannya saat menghadapi Douglas Luiz. Di akhir laga, penyelamatannya atas Alajbegovic sangat brilian.
Cinquegrano 6,5: tampil menonjol baik saat melakukan perlindungan terhadap Alajbegovic maupun saat mendorong serangan di sisi sayap, melakukan overlap dengan Berardi.
Leysen 6,5: bersama Idzes berbagi tugas untuk mengawal Kolo Muani, tanpa memberi apa pun kepada pemain Prancis itu. Tampil presisi sepanjang laga saat menghadapi para penyerang, ia mendapat kartu kuning di akhir pertandingan karena pelanggaran atas Woltemade.
Idzes 6,5: presisi dalam penjagaan, dibanding Leysen ia juga lebih sering terlihat membantu serangan untuk mencari sundulan dalam situasi bola mati. (Dari menit ke-81 Caleta-Car: -)
Doig 6,5: ia menonjol lewat tusukan di sisi kiri pada menit ke-35, dengan bola mengarah ke sisi luar jaring. Laga yang penuh kekuatan dan lari.
Thorstvedt 6: dipilih ketimbang Adzic, ia memberi kontribusi kuantitas di lini tengah hingga digantikan. (Dari menit ke-70 Adzic 7,5: pada detik terakhir, ia mencetak gol mantan pemain yang membekukan comeback kedua Juventus: itu adalah gol 3-2, sebuah tendangan melengkung ke tiang jauh. Setahun lalu ia mencetak gol dengan seragam Juventus, gol 4-3 ke gawang Inter pada menit terakhir. Kini ia dipinjamkan ke Sassuolo dan kembali melakukannya melawan Juventus: baginya, ini dongeng).
Matic 8: di lini tengah ia memperlihatkan pengalaman dan visi permainannya saat menghadapi Douglas Luiz dan Koopmeiners. Assist-nya untuk gol Esposito adalah sentuhan kelas maestro, yang kemudian ia ulangi lewat aksi-aksi lain dalam fase pembangunan serangan.
Lipani 5,5: bersama Thorstvedt, ia adalah salah satu paru-paru yang memungkinkan Matic mengembangkan geometri permainannya. Sebuah kartu kuning pada awal babak kedua membatasi intersepnya, dengan Aquilani tak lama kemudian menggantinya. (Dari menit ke-55 Bakola 6,5: ia adalah pemain yang dipantau Juventus untuk kepentingan transfer: assist-nya untuk gol Bowie sangat berharga).
Berardi 6: di sisi kanan ia menjadi duri konstan dalam benak pertahanan Juventus, tetapi juga bergerak ke tengah, bermain sebagai 'regista' sejati dalam permainan ofensif Sassuolo. Menjelang akhir babak pertama ia memaksa Vicario melakukan penyelamatan ke bawah lewat tembakan kaki kiri dari jarak jauh. Ia mengulanginya pada awal babak kedua, kembali menemukan penyelamatan Vicario. Ia kerap mencoba kombinasi dengan Matic. (Dari menit ke-70 Dominguez 6: masuk dan menjalankan tugasnya)
Esposito 7: bermain sebagai penyerang tengah, dengan tugas bukan hanya mengarah ke gawang tetapi juga membuka ruang untuk Berardi dan Laurienté. Tembakannya dari tepi kotak penalti melenceng tipis ke kiri Vicario. Seiring menit berjalan, terutama di babak kedua, ia mulai bergerak di seluruh lini serang, hingga akhirnya mencetak gol dengan kaki kanan berkat assist berharga dari Matic. (Dari menit ke-70 Bowie 7: ia hanya terlihat dalam satu peluang, tetapi itu yang paling penting: lewat assist Bakola ia mencetak gol untuk 2-1.
Laurienté 6,5: berawal dari sisi kiri lini serang, ia bekerja keras untuk rekan-rekannya, dengan beberapa umpan silang lapangan yang bagus ke sisi berlawanan. Di babak kedua ia menyulitkan Kalulu.
Pelatih Aquilani 7: pertandingan dipersiapkan dengan baik dan diakhiri dengan lebih baik lagi, dengan pergantian pemain yang tepat dan menentukan. Sang murid mengalahkan sang maestro, Spalletti.
Juventus
Vicario 5,5: intervensi pertamanya adalah keluar dengan lutut sesaat sebelum menit ke-30, lalu dia juga keluar menyundul bola, di area tengah lapangan, lebih cepat dari Berardi. Masih menghadapi Berardi, dia menepis tendangan kaki kiri kapten Sassuolo itu di penghujung babak pertama, lalu mengulanginya di awal babak kedua, menepis ke sepak pojok tembakan kaki kiri sang nomor 10. Pada tiga gol Sassuolo, kesalahan lebih banyak ada pada pertahanan ketimbang dirinya, tetapi dengan kebobolan tiga gol nilai lulus tak bisa diberikan.
Kalulu 5: sigap menghadapi Laurienté dan tidak terlalu cenderung maju membantu serangan, dia kurang akurat dalam beberapa operan dan dalam pengawalan terhadap Laurienté. Pada gol Adzic dia tidak ada di tempatnya, begitu juga para bek tengah: semuanya sedang berada di depan.
Bremer 4,5: memaksimalkan fisik dan kemampuannya dalam melakukan antisipasi baik terhadap Esposito maupun Laurienté. Bersama Kelly, dia diperdaya Esposito dan Matic dalam proses gol 1-0. Pada gol 2-1 posisinya juga tidak sempurna, lalu pada skor 3-2 dia pun tidak ada, karena sedang berada di depan.
Lucumí 5,5: bagus dalam menutup pergerakan Berardi yang melaju setelah umpan salah dari Conceicao. Lalu dia terlalu gegabah dalam tekel terhadap Esposito yang membuatnya menerima kartu kuning dan kemudian diganti saat jeda. (Sejak menit ke-46 Kelly 5: pada gol Esposito, bersama Bremer, dia dilewati penyerang Sassuolo itu).
Celik 5,5: di sisinya ada lawan paling sulit milik Sassuolo: Berardi. Celik mengantisipasinya dengan baik di awal laga, lalu kapten Sassuolo itu mulai lebih sering bergerak ke berbagai area dan bagi pemain Turki itu tidak mudah untuk terus mengikutinya. Dia berkembang pada babak kedua, dengan beberapa perebutan bola bagus atas Berardi dan Esposito. Namun proses gol Sassuolo berawal dari sisinya.
Douglas Luiz 5,5: kini sudah menguasai lini tengah Juventus dengan penuh keyakinan, tetapi operan-operannya hampir selalu hanya umpan pendek kepada rekan terdekat, tanpa pernah mengambil risiko. Berharga dengan beberapa perebutan bola, dia juga mencoba lewat tendangan kaki kanan yang diamankan Muric. Dia menerima kartu kuning karena pelanggaran terhadap Doig.
Koopmeiners 5,5: bergantian dengan Douglas Luiz dalam peran regista, bermain di sisi kiri lini tengah Juventus. Tampil malu-malu dan kadang kurang akurat dalam umpan-umpan vertikal. Tak lama setelah menit ke-30 dia punya kesempatan untuk melepaskan kaki kiri andalannya dari tepi kotak penalti, tetapi tembakannya lemah dan mudah ditebak. Pada babak kedua dia menurun dengan jelas (Sejak menit ke-70 Sarr 5,5: masuk dalam akhir pertandingan yang ingin dilupakan Juventus).
Conceicao 6: di awal dia memberi backpass berbahaya yang membuka serangan balik Sassuolo dan menghadirkan peluang untuk Berardi. Dia berkembang sepanjang babak pertama dan menemukan ruang dengan kecepatan serta dribel di kanan, tetapi umpan terakhirnya tidak selalu akurat. Menjelang akhir babak pertama dia bergeser ke kiri dan dari sana mencoba lewat tembakan kaki kanan yang diamankan Muric. (Sejak menit ke-60 Zhegrova 7,5: masuk dan mencoba beberapa tusukan, dengan banyak semangat dan sedikit efektivitas. Namun dia sangat efektif ketika pada menit ke-82 mengontrol bola lalu mencetak gol dengan tendangan kaki kiri yang akurat. Tapi belum selesai di situ: jauh di masa injury time, lagi-lagi dengan kaki kiri, tetapi kali ini dengan kekuatan, dia mencetak gol 2-2).
Nico Gonzalez 6: begitu laga dimulai dia langsung menghantam mistar lewat tendangan kaki kanan yang bagus dari tepi kotak penalti. Dia selalu memberi kesan sebagai pemain paling berbahaya di Juventus, baik secara potensi maupun kenyataan, dan sprint-sprintnya terus ada, baik saat menyerang maupun membantu pertahanan. (Sejak menit ke-60 Woltemade 5: mendapat peluang besar pada menit ke-84, ketika menyundul bola tetapi mengarahkannya ke luar).
Alajbegović 6: menyentuh banyak bola dan, pada menit ke-15, melepaskan diri dengan aksi individu berupa double step di sisi kiri, mengirim bola ke dalam kotak penalti, tetapi tak menemukan rekan yang siap menyambar. Begitu mendapat bola dia langsung melaju dan para bek Sassuolo kesulitan menahannya. Dia memulai babak kedua dengan tendangan kaki kanan yang ditepis Muric ke sepak pojok, lalu mencoba lagi pada menit ke-60, dengan hasil yang sama. Setelah itu dia mencoba untuk ketiga kalinya, secara egois, memancing kemarahan Spalletti karena tidak memberikan bola kepada Kolo Muani dan Woltemade. Lalu, beberapa menit sebelum akhir, setelah skor 1-1, dia memaksa Muric melakukan penyelamatan besar. (Sejak menit ke-88 Oboawvoduo: tanpa nilai).
Kolo Muani 4: mengawali dengan sangat kesulitan, seperti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, baik dalam mencari posisi maupun mengontrol bola: di babak pertama dia nyaris seperti hantu, dan pada babak kedua keadaannya tidak berubah: dia benar-benar absen.
Pelatih Spalletti 5: kalah dalam duel dengan muridnya, Aquilani. Masuknya Zhegrova tepat, tetapi kepercayaan terus-menerus kepada Kolo Muani tidak. Di akhir laga, saat skor 2-2, mungkin dia seharusnya mengatakan kepada tim untuk puas dengan comeback kedua yang berhasil dilakukan, alih-alih menyerang secara sembrono demi mencari kemenangan, yang justru berujung kekalahan).
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