Muric 7: mistar gawang yang terkena bola menyelamatkannya saat menghadapi Nico Gonzalez di awal laga, lalu ia dengan mudah menepis tendangan kaki kiri Koopmeiners dan sepakan kaki kanan Conceicao. Pada awal babak kedua ia bagus saat menepis ke sepak pojok tembakan kaki kanan Alajbegovic, mengulanginya lagi atas pemain Bosnia itu pada menit ke-60, dan beberapa menit kemudian kembali melakukannya saat menghadapi Douglas Luiz. Di akhir laga, penyelamatannya atas Alajbegovic sangat brilian.





Cinquegrano 6,5: tampil menonjol baik saat melakukan perlindungan terhadap Alajbegovic maupun saat mendorong serangan di sisi sayap, melakukan overlap dengan Berardi.





Leysen 6,5: bersama Idzes berbagi tugas untuk mengawal Kolo Muani, tanpa memberi apa pun kepada pemain Prancis itu. Tampil presisi sepanjang laga saat menghadapi para penyerang, ia mendapat kartu kuning di akhir pertandingan karena pelanggaran atas Woltemade.





Idzes 6,5: presisi dalam penjagaan, dibanding Leysen ia juga lebih sering terlihat membantu serangan untuk mencari sundulan dalam situasi bola mati. (Dari menit ke-81 Caleta-Car: -)





Doig 6,5: ia menonjol lewat tusukan di sisi kiri pada menit ke-35, dengan bola mengarah ke sisi luar jaring. Laga yang penuh kekuatan dan lari.





Thorstvedt 6: dipilih ketimbang Adzic, ia memberi kontribusi kuantitas di lini tengah hingga digantikan. (Dari menit ke-70 Adzic 7,5: pada detik terakhir, ia mencetak gol mantan pemain yang membekukan comeback kedua Juventus: itu adalah gol 3-2, sebuah tendangan melengkung ke tiang jauh. Setahun lalu ia mencetak gol dengan seragam Juventus, gol 4-3 ke gawang Inter pada menit terakhir. Kini ia dipinjamkan ke Sassuolo dan kembali melakukannya melawan Juventus: baginya, ini dongeng).





Matic 8: di lini tengah ia memperlihatkan pengalaman dan visi permainannya saat menghadapi Douglas Luiz dan Koopmeiners. Assist-nya untuk gol Esposito adalah sentuhan kelas maestro, yang kemudian ia ulangi lewat aksi-aksi lain dalam fase pembangunan serangan.





Lipani 5,5: bersama Thorstvedt, ia adalah salah satu paru-paru yang memungkinkan Matic mengembangkan geometri permainannya. Sebuah kartu kuning pada awal babak kedua membatasi intersepnya, dengan Aquilani tak lama kemudian menggantinya. (Dari menit ke-55 Bakola 6,5: ia adalah pemain yang dipantau Juventus untuk kepentingan transfer: assist-nya untuk gol Bowie sangat berharga).





Berardi 6: di sisi kanan ia menjadi duri konstan dalam benak pertahanan Juventus, tetapi juga bergerak ke tengah, bermain sebagai 'regista' sejati dalam permainan ofensif Sassuolo. Menjelang akhir babak pertama ia memaksa Vicario melakukan penyelamatan ke bawah lewat tembakan kaki kiri dari jarak jauh. Ia mengulanginya pada awal babak kedua, kembali menemukan penyelamatan Vicario. Ia kerap mencoba kombinasi dengan Matic. (Dari menit ke-70 Dominguez 6: masuk dan menjalankan tugasnya)





Esposito 7: bermain sebagai penyerang tengah, dengan tugas bukan hanya mengarah ke gawang tetapi juga membuka ruang untuk Berardi dan Laurienté. Tembakannya dari tepi kotak penalti melenceng tipis ke kiri Vicario. Seiring menit berjalan, terutama di babak kedua, ia mulai bergerak di seluruh lini serang, hingga akhirnya mencetak gol dengan kaki kanan berkat assist berharga dari Matic. (Dari menit ke-70 Bowie 7: ia hanya terlihat dalam satu peluang, tetapi itu yang paling penting: lewat assist Bakola ia mencetak gol untuk 2-1.





Laurienté 6,5: berawal dari sisi kiri lini serang, ia bekerja keras untuk rekan-rekannya, dengan beberapa umpan silang lapangan yang bagus ke sisi berlawanan. Di babak kedua ia menyulitkan Kalulu.





Pelatih Aquilani 7: pertandingan dipersiapkan dengan baik dan diakhiri dengan lebih baik lagi, dengan pergantian pemain yang tepat dan menentukan. Sang murid mengalahkan sang maestro, Spalletti.







