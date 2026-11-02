Pertandingan berikutnya SAS Serie A 12.30 FIO Tonton

Sassuolo menjamu Fiorentina dalam laga kedua terakhir pekan ke-10 Serie A 2026/2027. Di Mapei Stadium, mulai pukul 18.30, Sassuolo asuhan Alberto Aquilani berusaha bangkit setelah kalah telak 6-2 dari Lazio pada pertandingan tengah pekan. Mereka akan menghadapi Fiorentina asuhan Vincenzo Vanoli, yang juga tengah bergulat dengan posisi buruk di klasemen. Fiorentina datang setelah bermain imbang 2-2 melawan Atalanta, hasil yang membuat mereka tetap berada di zona degradasi.

SASSUOLO-FIORENTINA

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