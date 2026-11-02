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Mastantuono FiorentinaGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Sassuolo-Fiorentina LIVE mulai pukul 18.30: kabar terbaru susunan pemain dan dua hal yang masih jadi tanda tanya

Sassuolo
Fiorentina
Serie A
Sassuolo vs Fiorentina

Ikuti laga Sassuolo vs Fiorentina pada pekan ke-10 Serie A

Pertandingan berikutnya
SAS

SAS

Serie A

02 Nov 2026

FIO

FIO

Sassuolo menjamu Fiorentina dalam laga kedua terakhir pekan ke-10 Serie A 2026/2027. Di Mapei Stadium, mulai pukul 18.30, Sassuolo asuhan Alberto Aquilani berusaha bangkit setelah kalah telak 6-2 dari Lazio pada pertandingan tengah pekan. Mereka akan menghadapi Fiorentina asuhan Vincenzo Vanoli, yang juga tengah bergulat dengan posisi buruk di klasemen. Fiorentina datang setelah bermain imbang 2-2 melawan Atalanta, hasil yang membuat mereka tetap berada di zona degradasi.

SASSUOLO-FIORENTINA

PENCETAK GOL: -

  • Sassuolo-Fiorentina: Perkiraan Susunan Pemain

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Idzes, Ćaleta-Car, Doig; Bakola, Matic, Adžić; Berardi, Esposito, Laurienté. Pelatih: Aquilani.

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Viery, João Mário; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino. Pelatih: Vanoli.

  • Gol dan momen-momen penting

    0' Kick-off di Mapei Stadium, Reggio Emilia, pukul 18.30

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SAS

SAS

Serie A

02 Nov 2026

FIO

FIO