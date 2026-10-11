71' PELUANG - Pulisic mengirim umpan ke Chukwueze yang bergerak menusuk, tetapi kali ini Muric sigap menggagalkannya sebelum ia sempat menembak.





68' GOL - Sepak pojok dilepaskan mendatar. Bola membentur Ramos lalu jatuh ke kaki kiri Odenthal. Ia langsung menembak dan menaklukkan Maignan. VAR memeriksa posisi Bowie.





66' DUA PELUANG - AC Milan melakukan kesalahan saat membangun serangan dari belakang. Thorstvedt mengirim bola kepada Bowie, yang mencoba mengarahkan tembakan kaki kirinya ke sudut gawang, tetapi Maignan menjatuhkan diri dan menepisnya. Laurienté tidak langsung menembak bola muntah, melainkan mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti. Thorstvedt menyambutnya dengan tumit, tetapi tembakannya kurang bertenaga dan ditangkap Maignan.





63' GOL - Rabiot menerima bola dari sisi kiri kotak penalti dan melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan yang mengejutkan Muric di tiang dekat.





60' Goncalo Ramos menguasai bola di sisi kiri, bergerak ke dalam dari tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung, tetapi bola meleset dari gawang.





59' PELUANG - Gila kehilangan bola dan Sassuolo melancarkan serangan balik. Adzic mengolah bola dengan baik lalu mengumpan ke sisi Berardi, yang mengembalikannya ke jalur lari Adzic di dalam kotak penalti. Gila kembali melakukan kesalahan dan Adzic berhasil melepaskan tembakan ke arah Maignan, yang melakukan penyelamatan gemilang. Padahal, Esposito berdiri bebas di depan gawang.





45+7' PELUANG - Umpan silang Moreira menemukan Pavlovic yang berdiri sangat bebas di tiang jauh. Bek tengah itu mencoba mengarahkan sundulannya, tetapi Muric kembali menggagalkannya.





45+4 - Moreira menerima bola dari Estupinan di kotak penalti, lalu berputar dan menembak dalam ruang yang sangat sempit. Muric kembali sigap dan menangkap bola dengan mudah.





44' PELUANG - Chukwueze melepaskan umpan silang tajam ke tengah kotak penalti. Ramos lebih dahulu menyundul bola daripada Odenthal, tetapi Muric kembali menyelamatkan gawangnya dengan menepis bola menjadi sepak pojok.





43' PELUANG - Gila membawa bola melewati sepanjang lapangan dan mengirim umpan terobosan kepada Goncalo Ramos yang bergerak ke sisi kanan. Sang penyerang memotong ke dalam untuk menembak dengan kaki kiri. Muric meninju tembakan keras itu ke samping.





32' PELUANG - Tendangan bebas Moreira dari sisi kanan mengarah tajam ke tiang dekat dan menemukan Rabiot yang bergerak menyambutnya. Sundulannya mendahului Muric yang keluar dari gawang, tetapi bola melambung tipis.





25' LEYSEN JUGA DITANDU KELUAR - Pulisic dan Leysen berebut bola di tepi kotak penalti Sassuolo. Sang bek langsung berhenti dan berteriak kesakitan. Penanganan tim medis juga tidak mampu mengatasi kondisi bek tengah asal Belgia itu. Ia terpaksa keluar akibat masalah pada lutut kirinya dengan ditopang petugas medis.





18' GABBIA DITANDU KELUAR - Gabbia cedera dan harus diganti. Sang bek mencoba menjulurkan kaki untuk menghentikan Laurientè yang melaju ke arah gawang, tetapi tidak mengenai bola maupun lawannya. Ia langsung berhenti sambil berteriak kesakitan. Penanganan staf medis bahkan tidak mampu membuatnya berdiri kembali. Bek tengah itu terpaksa meninggalkan lapangan sambil menangis dengan bantuan tandu.





12' Goncalo Ramos menerobos kotak penalti dari sisi kanan dan mengirim umpan silang ke tengah, tetapi bola gagal mencapai Diego Moreira pada detik terakhir karena Adzic berhasil kembali untuk memotongnya.





4' Gabbia melepaskan umpan panjang ke depan untuk Moreira yang berlari tepat di garis offside, tetapi Muric keluar dari kotak penalti dan menyapu bola dengan kepala.





0' Sepak mula pukul 18.00 di Mapei Stadium, Reggio Emilia





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