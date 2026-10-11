Seusai jeda internasional, Serie A kembali bergulir bagi Sassuolo dan AC Milan, tetapi laga yang dimulai pukul 18.00 di Mapei Stadium, Reggio Emilia, tidak semeriah yang diperkirakan banyak orang. Dua gol dalam hasil akhir 1-1 tercipta hanya dalam rentang lima menit pada babak kedua. Hasil imbang itu tentu lebih memuaskan Alberto Aquilani ketimbang Ruben Amorim. Meski tetap tak terkalahkan, tim Amorim mengalami kemunduran signifikan dibandingkan saat meraih kemenangan meyakinkan atas Lecce.
Babak pertama berlalu dengan minim peluang mencetak gol. Sayangnya, sorotan utama sepanjang 45 menit pertama justru dua cedera serius yang dialami Gabbia (cedera otot fleksor hingga harus ditandu keluar) dan Leysen (lutut terpuntir hingga harus dibopong keluar). Muric menggagalkan beberapa upaya Goncalo Ramos, sementara Maignan menutup babak pertama tanpa perlu melakukan penyelamatan menentukan.
Pergantian pemain yang dilakukan Amorim dan Aquilani pada babak kedua membuat laga terbuka. AC Milan unggul lebih dulu lewat Rabiot, yang melepaskan tembakan keras kaki kiri setelah menerima umpan Modric. Bola melewati Muric, yang melakukan kesalahan di tiang dekat. Namun, keunggulan AC Milan hanya bertahan lima menit karena masuknya Bowie dan Thorstved mengubah keseimbangan pertahanan AC Milan. Maignan dua kali melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan kedua pemain pengganti itu, tetapi tak mampu menghentikan tembakan Odenthal dari dalam kotak penalti kecil setelah sepak pojok.
Setelah skor kembali imbang, tempo permainan melambat. Muric dan Maignan masih menjaga gawang masing-masing dalam akhir laga yang tidak terlalu banyak menghadirkan peluang. Hasil imbang pada akhirnya menjadi hasil yang paling adil, tetapi tuan rumah yang meninggalkan Mapei Stadium dengan senyum, bukan AC Milan. Dengan satu poin yang diraih, AC Milan kini tertinggal empat poin dari Inter dan Lazio. Yang terpenting, mereka gagal menyamai perolehan poin Roma, yang bermain imbang melawan Como pada sore harinya.
SASSUOLO-AC MILAN 1-1
PENCETAK GOL: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)