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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Sassuolo dan AC Milan imbang 1-1 dalam laga tanpa aksi menarik: peluang terbuang dan langkah mundur bagi Amorim

AC Milan
Sassuolo
Serie A
Sassuolo vs AC Milan

Sassuolo dan AC Milan hanya bermain imbang 1-1 dalam laga yang minim momen menarik dan diwarnai banyak kesalahan.

Seusai jeda internasional, Serie A kembali bergulir bagi Sassuolo dan AC Milan, tetapi laga yang dimulai pukul 18.00 di Mapei Stadium, Reggio Emilia, tidak semeriah yang diperkirakan banyak orang. Dua gol dalam hasil akhir 1-1 tercipta hanya dalam rentang lima menit pada babak kedua. Hasil imbang itu tentu lebih memuaskan Alberto Aquilani ketimbang Ruben Amorim. Meski tetap tak terkalahkan, tim Amorim mengalami kemunduran signifikan dibandingkan saat meraih kemenangan meyakinkan atas Lecce.


Babak pertama berlalu dengan minim peluang mencetak gol. Sayangnya, sorotan utama sepanjang 45 menit pertama justru dua cedera serius yang dialami Gabbia (cedera otot fleksor hingga harus ditandu keluar) dan Leysen (lutut terpuntir hingga harus dibopong keluar). Muric menggagalkan beberapa upaya Goncalo Ramos, sementara Maignan menutup babak pertama tanpa perlu melakukan penyelamatan menentukan. 


Pergantian pemain yang dilakukan Amorim dan Aquilani pada babak kedua membuat laga terbuka. AC Milan unggul lebih dulu lewat Rabiot, yang melepaskan tembakan keras kaki kiri setelah menerima umpan Modric. Bola melewati Muric, yang melakukan kesalahan di tiang dekat. Namun, keunggulan AC Milan hanya bertahan lima menit karena masuknya Bowie dan Thorstved mengubah keseimbangan pertahanan AC Milan. Maignan dua kali melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan kedua pemain pengganti itu, tetapi tak mampu menghentikan tembakan Odenthal dari dalam kotak penalti kecil setelah sepak pojok. 


Setelah skor kembali imbang, tempo permainan melambat. Muric dan Maignan masih menjaga gawang masing-masing dalam akhir laga yang tidak terlalu banyak menghadirkan peluang. Hasil imbang pada akhirnya menjadi hasil yang paling adil, tetapi tuan rumah yang meninggalkan Mapei Stadium dengan senyum, bukan AC Milan. Dengan satu poin yang diraih, AC Milan kini tertinggal empat poin dari Inter dan Lazio. Yang terpenting, mereka gagal menyamai perolehan poin Roma, yang bermain imbang melawan Como pada sore harinya.


SASSUOLO-AC MILAN 1-1

PENCETAK GOL: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)



  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    71' PELUANG - Pulisic mengirim umpan ke Chukwueze yang bergerak menusuk, tetapi kali ini Muric sigap menggagalkannya sebelum ia sempat menembak.


    68' GOL - Sepak pojok dilepaskan mendatar. Bola membentur Ramos lalu jatuh ke kaki kiri Odenthal. Ia langsung menembak dan menaklukkan Maignan. VAR memeriksa posisi Bowie.


    66' DUA PELUANG - AC Milan melakukan kesalahan saat membangun serangan dari belakang. Thorstvedt mengirim bola kepada Bowie, yang mencoba mengarahkan tembakan kaki kirinya ke sudut gawang, tetapi Maignan menjatuhkan diri dan menepisnya. Laurienté tidak langsung menembak bola muntah, melainkan mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti. Thorstvedt menyambutnya dengan tumit, tetapi tembakannya kurang bertenaga dan ditangkap Maignan.


    63' GOL - Rabiot menerima bola dari sisi kiri kotak penalti dan melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan yang mengejutkan Muric di tiang dekat.


    60' Goncalo Ramos menguasai bola di sisi kiri, bergerak ke dalam dari tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung, tetapi bola meleset dari gawang.


    59' PELUANG - Gila kehilangan bola dan Sassuolo melancarkan serangan balik. Adzic mengolah bola dengan baik lalu mengumpan ke sisi Berardi, yang mengembalikannya ke jalur lari Adzic di dalam kotak penalti. Gila kembali melakukan kesalahan dan Adzic berhasil melepaskan tembakan ke arah Maignan, yang melakukan penyelamatan gemilang. Padahal, Esposito berdiri bebas di depan gawang.


    45+7' PELUANG - Umpan silang Moreira menemukan Pavlovic yang berdiri sangat bebas di tiang jauh. Bek tengah itu mencoba mengarahkan sundulannya, tetapi Muric kembali menggagalkannya.


    45+4 - Moreira menerima bola dari Estupinan di kotak penalti, lalu berputar dan menembak dalam ruang yang sangat sempit. Muric kembali sigap dan menangkap bola dengan mudah.


    44' PELUANG - Chukwueze melepaskan umpan silang tajam ke tengah kotak penalti. Ramos lebih dahulu menyundul bola daripada Odenthal, tetapi Muric kembali menyelamatkan gawangnya dengan menepis bola menjadi sepak pojok.


    43' PELUANG - Gila membawa bola melewati sepanjang lapangan dan mengirim umpan terobosan kepada Goncalo Ramos yang bergerak ke sisi kanan. Sang penyerang memotong ke dalam untuk menembak dengan kaki kiri. Muric meninju tembakan keras itu ke samping.


    32' PELUANG - Tendangan bebas Moreira dari sisi kanan mengarah tajam ke tiang dekat dan menemukan Rabiot yang bergerak menyambutnya. Sundulannya mendahului Muric yang keluar dari gawang, tetapi bola melambung tipis.


    25' LEYSEN JUGA DITANDU KELUAR - Pulisic dan Leysen berebut bola di tepi kotak penalti Sassuolo. Sang bek langsung berhenti dan berteriak kesakitan. Penanganan tim medis juga tidak mampu mengatasi kondisi bek tengah asal Belgia itu. Ia terpaksa keluar akibat masalah pada lutut kirinya dengan ditopang petugas medis.


    18' GABBIA DITANDU KELUAR - Gabbia cedera dan harus diganti. Sang bek mencoba menjulurkan kaki untuk menghentikan Laurientè yang melaju ke arah gawang, tetapi tidak mengenai bola maupun lawannya. Ia langsung berhenti sambil berteriak kesakitan. Penanganan staf medis bahkan tidak mampu membuatnya berdiri kembali. Bek tengah itu terpaksa meninggalkan lapangan sambil menangis dengan bantuan tandu.


    12' Goncalo Ramos menerobos kotak penalti dari sisi kanan dan mengirim umpan silang ke tengah, tetapi bola gagal mencapai Diego Moreira pada detik terakhir karena Adzic berhasil kembali untuk memotongnya.


    4' Gabbia melepaskan umpan panjang ke depan untuk Moreira yang berlari tepat di garis offside, tetapi Muric keluar dari kotak penalti dan menyapu bola dengan kepala.


    0' Sepak mula pukul 18.00 di Mapei Stadium, Reggio Emilia


    SELURUH INFORMASI, STATISTIK, DAN JALANNYA LAGA MENIT DEMI MENIT DI SINI

  • Sassuolo-Milan: Susunan Pemain dan Statistik Pertandingan

    Sassuolo-Milan 1-1


    Pencetak gol: 63' Rabiot (M) 68' Odenthal (S)


    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt (79' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen (27' Odenthal), Doig; Bakola, Matic (79' Lipani), Adzic (61' Thorstvedt); Berardi, Esposito (61' Bowie), Lauriente.

    Cadangan: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Sulemana.

    Pelatih: Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, Gabbia (17' De Winter), Pavlovic, Estupinan (46' Modric); Musah (79' Jashari), Rabiot; Chukwueze (85' Hutchinson), Pulisic (79' Cisse), Moreira; Ramos.

    Cadangan: Bouyer, Torriani, Loftus Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Bartesaghi, Terracciano F., Camardo.

    Pelatih: Amorim.


    Wasit: Fourneau

    Kartu kuning: Estupinan (M), De Winter (M), Ramos (M), Pavlovic (M), Thorstvedt (S)

    Kartu merah: -

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