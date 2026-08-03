Dalam beberapa menit terakhir, Sassuolo telah menuntaskan detail-detail terakhir dengan Juventus untuk sebuah kesepakatan yang akan diresmikan dalam beberapa jam ke depan. Adzic datang ke Emilia dengan status pinjaman dengan opsi pembelian dan opsi pembelian kembali yang menguntungkan Juventus. Sebuah kesempatan bagus untuk berkembang setelah musim lalu mencatatkan 10 penampilan dan 1 gol yang dicetak ke gawang Inter.