Penyalipan itu datang tepat di tikungan terakhir: Sassuolo menghadiahkan talenta Montenegro Vasilije Adzic kepada pelatih Alberto Aquilani. Klub tersebut melakukan blitz sungguhan untuk pemain kelahiran 2006 itu dan dalam 24 jam menyalip Cagliari, yang sudah bekerja selama berhari-hari untuk operasi ini bersama Juventus.
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Sassuolo, capai kesepakatan dengan Juventus untuk Adzic: menyalip Cagliari secara definitif untuk mendapatkan talenta Montenegro itu
Detail dan format
Dalam beberapa menit terakhir, Sassuolo telah menuntaskan detail-detail terakhir dengan Juventus untuk sebuah kesepakatan yang akan diresmikan dalam beberapa jam ke depan. Adzic datang ke Emilia dengan status pinjaman dengan opsi pembelian dan opsi pembelian kembali yang menguntungkan Juventus. Sebuah kesempatan bagus untuk berkembang setelah musim lalu mencatatkan 10 penampilan dan 1 gol yang dicetak ke gawang Inter.
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