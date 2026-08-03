Goal.com
LiveTiket
Adzic Juventus InterGetty Images

Diterjemahkan oleh

Sassuolo, capai kesepakatan dengan Juventus untuk Adzic: menyalip Cagliari secara definitif untuk mendapatkan talenta Montenegro itu

Sassuolo

Vasilije Adzic kini tampaknya sudah hampir mengucapkan selamat tinggal kepada Juventus: pemain Montenegro itu, memang, tinggal selangkah lagi bergabung dengan Sassuolo.

Penyalipan itu datang tepat di tikungan terakhir: Sassuolo menghadiahkan talenta Montenegro Vasilije Adzic kepada pelatih Alberto Aquilani. Klub tersebut melakukan blitz sungguhan untuk pemain kelahiran 2006 itu dan dalam 24 jam menyalip Cagliari, yang sudah bekerja selama berhari-hari untuk operasi ini bersama Juventus.

  • Detail dan format

    Dalam beberapa menit terakhir, Sassuolo telah menuntaskan detail-detail terakhir dengan Juventus untuk sebuah kesepakatan yang akan diresmikan dalam beberapa jam ke depan. Adzic datang ke Emilia dengan status pinjaman dengan opsi pembelian dan opsi pembelian kembali yang menguntungkan Juventus. Sebuah kesempatan bagus untuk berkembang setelah musim lalu mencatatkan 10 penampilan dan 1 gol yang dicetak ke gawang Inter.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL