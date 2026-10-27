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Como 1907 v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Sassuolo, Aquilani: "Kami harus meminta maaf. Kami kurang punya mentalitas untuk mau bertahan dengan agresif"

Sassuolo vs Lazio
Sassuolo
Lazio
Serie A

Pelatih angkat bicara setelah kekalahan telak dari Lazio

Alberto Aquilani, pelatih Sassuolo, berbicara dalam konferensi pers seusai timnya kalah 6-2 di kandang dari Lazio.


"Itu memang benar sekali, tetapi sesekali lawan juga menguasai bola dan itu tidak baik. Tidak banyak yang bisa dikatakan, kami harus meminta maaf. Kami kurang memiliki sikap untuk bertahan dengan agresif," seperti dilansir TMW.


"Bisa jadi karena faktor mental, taktik, individu, atau kolektif. Kami kehilangan dua pemain penting, tetapi jika saya datang ke sini untuk mencari alasan seperti itu, saya akan menjadi orang yang berjiwa kerdil, dan kalian tidak akan pernah mendengar saya mengatakan hal-hal seperti itu."

  • "Perlindungan di lini tengah kurang, kami tidak peka terhadap ancaman. Ada anggapan bahwa saat menguasai bola, kami toh bisa membahayakan lawan, dan itu kelemahan kami."


    "Matic berusia 39 tahun dan sesekali kami harus memikirkan kemungkinan dia tidak ada. Hari ini dia mengalami masalah, tetapi kami juga harus memikirkan agar sesekali pemain lain yang bermain. Lipani dan Bakola punya potensi, tetapi mereka harus berkembang."

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