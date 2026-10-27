Alberto Aquilani, pelatih Sassuolo, berbicara dalam konferensi pers seusai timnya kalah 6-2 di kandang dari Lazio.





"Itu memang benar sekali, tetapi sesekali lawan juga menguasai bola dan itu tidak baik. Tidak banyak yang bisa dikatakan, kami harus meminta maaf. Kami kurang memiliki sikap untuk bertahan dengan agresif," seperti dilansir TMW.





"Bisa jadi karena faktor mental, taktik, individu, atau kolektif. Kami kehilangan dua pemain penting, tetapi jika saya datang ke sini untuk mencari alasan seperti itu, saya akan menjadi orang yang berjiwa kerdil, dan kalian tidak akan pernah mendengar saya mengatakan hal-hal seperti itu."