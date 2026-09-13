Vasilije Adzic, pencetak gol 3-2 Sassuolo melawan Juventus, berbicara kepada mikrofon DAZN setelah pertandingan.





"Perasaannya aneh, saya dua kali gagal di dekat gawang, tetapi pada kesempatan ketiga saya tidak boleh gagal karena itu adalah salah satu kualitas terpenting saya. Ini adalah emosi yang tak terlupakan, tahun lalu saya mencetak gol pertama saya ke gawang Juventus dan kali ini saya mencetak gol melawan Juve saya sendiri. Saya senang dengan tim dan penampilan luar biasa tim ini".





Tentang Aquilani: "Saya datang sebulan lalu, saya merasa sangat baik karena pelatih memberi saya banyak kepercayaan dan ini adalah hal terpenting bagi seorang pemain muda", lapor TuttoJuve.com.



