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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Sassuolo, Adzic: "Aquilani memberi saya begitu banyak kepercayaan diri. Soal Juventus saya tidak bisa menjawab"

Sassuolo
V. Adzic

Pemain Montenegro milik Sassuolo itu berbicara setelah gol ke gawang Juventus

Vasilije Adzic, pencetak gol 3-2 Sassuolo melawan Juventus, berbicara kepada mikrofon DAZN setelah pertandingan.


"Perasaannya aneh, saya dua kali gagal di dekat gawang, tetapi pada kesempatan ketiga saya tidak boleh gagal karena itu adalah salah satu kualitas terpenting saya. Ini adalah emosi yang tak terlupakan, tahun lalu saya mencetak gol pertama saya ke gawang Juventus dan kali ini saya mencetak gol melawan Juve saya sendiri. Saya senang dengan tim dan penampilan luar biasa tim ini".


Tentang Aquilani: "Saya datang sebulan lalu, saya merasa sangat baik karena pelatih memberi saya banyak kepercayaan dan ini adalah hal terpenting bagi seorang pemain muda", lapor TuttoJuve.com.


  • Lalu: "Saat Anda datang ke tim dengan banyak pemain muda, Anda lebih mudah berintegrasi. Menurut saya kami punya banyak pemain muda yang kuat dan kami harus berkembang dari hari ke hari".


    Tentang Juventus: "Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini dan saya minta maaf untuk itu. Saya datang ke tim yang punya banyak pemain muda dan ingin berkembang, pada usia saya penting untuk bermain secara konsisten. Kami bisa melakukan hal-hal besar, karena ada kualitas yang sangat bagus".

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