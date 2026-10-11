25' LEYSEN JUGA DITANDU KELUAR - Pulisic dan Leysen berebut bola di tepi kotak penalti Sassuolo. Sang bek langsung terhenti sambil menjerit kesakitan. Penanganan tim medis juga tidak mampu mengatasi kondisi bek tengah asal Belgia itu. Leysen harus keluar karena masalah pada lutut kirinya, dengan kedua lengannya ditopang oleh petugas medis.





18' GABBIA DITANDU KELUAR - Gabbia cedera dan harus diganti. Sang bek mencoba menjulurkan kaki untuk menghentikan Laurientè yang melaju ke arah gawang, tetapi gagal mengenai bola maupun lawannya. Ia langsung terhenti sambil menjerit kesakitan. Penanganan staf medis bahkan tidak mampu membuatnya kembali berdiri. Bek tengah itu harus meninggalkan lapangan sambil menangis dengan bantuan tandu.





12' Goncalo Ramos menerobos ke kotak penalti dari sisi kanan dan mengirim umpan silang ke tengah. Bola nyaris mencapai Diego Moreira, tetapi pada saat terakhir Adzic berhasil mengejarnya dan memotong umpan tersebut.





4' Gabbia mengirim umpan jauh ke depan untuk Moreira yang berlari tepat di batas offside, tetapi Muric keluar dari kotak penalti dan menyapu bola dengan sundulan.





0' Kick-off pukul 18.00 di Mapei Stadium, Reggio Emilia





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