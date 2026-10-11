Setelah jeda internasional berakhir, Serie A kembali bergulir bagi Sassuolo dan Milan, yang akan bertarung mulai pukul 18.00 di Mapei Stadium, Reggio Emilia.
Setelah lima pekan, Milan mengoleksi 11 poin, hanya terpaut tiga poin dari Roma yang ditahan imbang 0-0 di Como. Milan juga harus mengimbangi laju Inter yang menang atas Parma dan melesat ke 16 poin. Sementara itu, kemenangan akan membuat Sassuolo asuhan Aquilani mengimbangi laju Napoli, menyamai perolehan poin Juventus untuk sementara, dan memangkas jarak dari Milan menjadi satu poin.
SASSUOLO-MILAN 0-0
PENCETAK GOL: -