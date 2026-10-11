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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Sassuolo-AC Milan 0-0 LANGSUNG: Adzic gagalkan peluang Moreira. Gabbia ditandu keluar, Leysen juga cedera

AC Milan
Sassuolo
Serie A
Sassuolo vs AC Milan

Ikuti Sassuolo vs AC Milan, laga pekan keenam Serie A 2026/2027.

Setelah jeda internasional berakhir, Serie A kembali bergulir bagi Sassuolo dan Milan, yang akan bertarung mulai pukul 18.00 di Mapei Stadium, Reggio Emilia.

Setelah lima pekan, Milan mengoleksi 11 poin, hanya terpaut tiga poin dari Roma yang ditahan imbang 0-0 di Como. Milan juga harus mengimbangi laju Inter yang menang atas Parma dan melesat ke 16 poin. Sementara itu, kemenangan akan membuat Sassuolo asuhan Aquilani mengimbangi laju Napoli, menyamai perolehan poin Juventus untuk sementara, dan memangkas jarak dari Milan menjadi satu poin.


SASSUOLO-MILAN 0-0

PENCETAK GOL: -


  • Gol dan momen-momen penting

    25' LEYSEN JUGA DITANDU KELUAR - Pulisic dan Leysen berebut bola di tepi kotak penalti Sassuolo. Sang bek langsung terhenti sambil menjerit kesakitan. Penanganan tim medis juga tidak mampu mengatasi kondisi bek tengah asal Belgia itu. Leysen harus keluar karena masalah pada lutut kirinya, dengan kedua lengannya ditopang oleh petugas medis.


    18' GABBIA DITANDU KELUAR - Gabbia cedera dan harus diganti. Sang bek mencoba menjulurkan kaki untuk menghentikan Laurientè yang melaju ke arah gawang, tetapi gagal mengenai bola maupun lawannya. Ia langsung terhenti sambil menjerit kesakitan. Penanganan staf medis bahkan tidak mampu membuatnya kembali berdiri. Bek tengah itu harus meninggalkan lapangan sambil menangis dengan bantuan tandu.


    12' Goncalo Ramos menerobos ke kotak penalti dari sisi kanan dan mengirim umpan silang ke tengah. Bola nyaris mencapai Diego Moreira, tetapi pada saat terakhir Adzic berhasil mengejarnya dan memotong umpan tersebut.


    4' Gabbia mengirim umpan jauh ke depan untuk Moreira yang berlari tepat di batas offside, tetapi Muric keluar dari kotak penalti dan menyapu bola dengan sundulan.


    0' Kick-off pukul 18.00 di Mapei Stadium, Reggio Emilia


    SEMUA INFORMASI, STATISTIK, DAN JALANNYA LAGA MENIT DEMI MENIT DI SINI

  • Sassuolo-Milan: Susunan Pemain dan Statistik Pertandingan

    Sassuolo-Milan 0-0


    Pencetak gol: -


    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Lauriente.

    Cadangan: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Sulemana.

    Pelatih: Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, Gabbia (17' De Winter), Pavlovic, Estupinan; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos.

    Cadangan: Bouyer, Torriani, Loftus Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Terracciano F., Cisse, Camardo.

    Pelatih: Amorim.


    Wasit: Fourneau

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

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