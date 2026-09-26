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Giovanni SartoriGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Sartori: "Saya tidak kabur dari Bologna". Kebenaran dari direktur teknik soal Rowe, Tedesco, dan Raimondo

Bologna

Direktur teknik Bologna membahas situasi bursa transfer dan masa depannya

Giovanni Sartori, direktur teknik Bologna, berbicara kepada Gazzetta dello Sport.


Tentang Bernardeschi: "Dia punya opsi perpanjangan kontrak, jadi...".


Tentang Rowe: "Sampai sepuluh hari sebelum akhir jendela musim panas dia tidak punya pasar. Tidak ada. Bagi kami, dalam rentang waktu itu akan keliru menjualnya, lalu sesuatu berubah: tercipta situasi yang tidak menyenangkan dengan kami, juga dengan rekan-rekan setim, di mana Johnny berulang kali meminta untuk dijual. Kami membuka pintu ketika tawaran penting datang".


Tentang Raimondo: "Dia adalah aset Bologna, apalagi dengan status pinjaman murni dan memang tepat jika dia menjalani jalur yang sama seperti penyerang lain yang bertahan dua tahun di tempat yang sama, di La Spezia: penyerang itu bernama Pio Esposito...".



  • Tentang Tedesco: "Pertemuan yang kami lakukan, setelah pertandingan melawan Napoli, menjadi titik akhirnya: ada pembahasan panjang yang memunculkan keraguan besar. Pemecatannya adalah kekalahan bagi semua pihak, itu sulit dan terlebih lagi karena dia adalah sosok yang baik. Kadang itu terjadi: jika dua komponen, pelatih dan tim, tidak cocok, maka jadinya seperti ini. Jelas mereka tidak diciptakan satu untuk yang lain, juga karena prinsip-prinsip permainan...".


    Tentang masa depannya: "Sering kali rumor sangat keliru. Kontrak saya berakhir pada 2027, tetapi seperti yang sudah saya katakan pada Juni, ya, saya ingin bertahan di sini seumur hidup. Dan saya tegaskan lagi. Saya tentu tidak akan pergi; dan soal perpanjangan kontrak, biasanya hal-hal tertentu dipertimbangkan pada Maret. Hal lain: kadang Bologna digambarkan sebagai kumpulan 4 paroki, Saputo, Fenucci, Di Vaio, dan saya sendiri. Parokinya hanya satu dan namanya Bologna. Kolektivitas tidak pernah absen, sampai-sampai kami juga bertemu Palladino 2 tahun lalu".


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