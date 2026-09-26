Giovanni Sartori, direktur teknik Bologna, berbicara kepada Gazzetta dello Sport.
Tentang Bernardeschi: "Dia punya opsi perpanjangan kontrak, jadi...".
Tentang Rowe: "Sampai sepuluh hari sebelum akhir jendela musim panas dia tidak punya pasar. Tidak ada. Bagi kami, dalam rentang waktu itu akan keliru menjualnya, lalu sesuatu berubah: tercipta situasi yang tidak menyenangkan dengan kami, juga dengan rekan-rekan setim, di mana Johnny berulang kali meminta untuk dijual. Kami membuka pintu ketika tawaran penting datang".
Tentang Raimondo: "Dia adalah aset Bologna, apalagi dengan status pinjaman murni dan memang tepat jika dia menjalani jalur yang sama seperti penyerang lain yang bertahan dua tahun di tempat yang sama, di La Spezia: penyerang itu bernama Pio Esposito...".