Tentang Tedesco: "Pertemuan yang kami lakukan, setelah pertandingan melawan Napoli, menjadi titik akhirnya: ada pembahasan panjang yang memunculkan keraguan besar. Pemecatannya adalah kekalahan bagi semua pihak, itu sulit dan terlebih lagi karena dia adalah sosok yang baik. Kadang itu terjadi: jika dua komponen, pelatih dan tim, tidak cocok, maka jadinya seperti ini. Jelas mereka tidak diciptakan satu untuk yang lain, juga karena prinsip-prinsip permainan...".





Tentang masa depannya: "Sering kali rumor sangat keliru. Kontrak saya berakhir pada 2027, tetapi seperti yang sudah saya katakan pada Juni, ya, saya ingin bertahan di sini seumur hidup. Dan saya tegaskan lagi. Saya tentu tidak akan pergi; dan soal perpanjangan kontrak, biasanya hal-hal tertentu dipertimbangkan pada Maret. Hal lain: kadang Bologna digambarkan sebagai kumpulan 4 paroki, Saputo, Fenucci, Di Vaio, dan saya sendiri. Parokinya hanya satu dan namanya Bologna. Kolektivitas tidak pernah absen, sampai-sampai kami juga bertemu Palladino 2 tahun lalu".



